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🔴 CANLI | Galatasaray İlkay Gündoğan ile anlaşmaya vardı! Hakan Çalhanoğlu transfer görüşmelerini etkileyecek mi?

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Fenerbahçe#Galatasaray
Galatasaray İlkay Gündoğan ile anlaşmaya vardı Hakan Çalhanoğlu transfer görüşmelerini etkileyecek mi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2025 09:30

Süper Lig’in devleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere kulüpler transfer çalışmalarına devam ediyor. Galatasaray, transfer sezonuna flaş bir şekilde başlarken Leroy Sane’yi kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe’nin, Galatasaray’ın bu transferine nasıl karşılık vereceği merak ediliyor. Beşiktaş da, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak istiyor ve forvet hattına önemli bir isim getirmek istiyor. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig’de yaşanan son dakika transfer gelişmeleri…

FENERBAHÇE'DEN JADON SANCHO BOMBASI!
FENERBAHÇEDEN JADON SANCHO BOMBASI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, bonservisi Chelsea'de bulunan Jadon Sancho'nun şartlarını sordu.

 

Ayrıca Napoli'nin de Jadon Sancho ile görüştüğünü ancak oyuncunun talep ettiği maaşın, İtalyan kulübüne fazla geldiğini ve oyuncunun maaşında indirime gitmezse Napoli'nin yeni bir hamle yapmayacağı yazıldı.

MORATA'YA İSPANYA'DAN İLGİ VAR!
MORATAYA İSPANYADAN İLGİ VAR

Calciomercato'da yer alan habere göre Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Morata, menajerine yeni bir takım bulmasını talep etti.

 

Galatasaray'da kendisini önemli hissetmediği ve bu nedenle ayrılmak için her şeyi yapacağı kaydedildi.

 

Como ile adı geçen yıldız oyuncunun maliyeti sebebiyle transferin gerçekleşmesinin zor olduğu söylendi.

 

İspanyol santrforun arzusunun ülkesine dönmekten yana olduğu ve kendisiyle Sevilla'nın ilgilendiği belirtildi.

 

GALATASARAY İLKAY İLE ANLAŞTI!
GALATASARAY İLKAY İLE ANLAŞTI

Aslan’ın İlkay aşkı yeniden kabardı. Henüz sezon bitmeden Galatasaray’la transfer masasına oturan İlkay Gündoğan’ın bu kez Cim Bom’a imza atmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak aradan geçen süreçte temaslar durma noktasına kadar geldi.

Bir süredir 34 yaşındaki orta sahanın adı alt sıralarda kalmış, onun yerine birçok farklı isimle transfer görüşmeleri yapılmıştı. Tam da İlkay defterinin kapandığı düşünülürken, tecrübeli oyuncunun transferi tekrar gündeme geldi.

2+1 yıllık mutabakat 

Hem de bu kez görüşmelerin çok daha somut bir zeminde ilerlediği ortaya çıktı. Galatasaraylı yöneticilerin İlkay’la 2+1 yıllık kontrat üzerinde mutabakat sağladığı öğrenildi.

Artık gözler City'de 

Bundan sonraki sürecin Manchester City ile Galatasaray yönetimleri arasında ilerlemesi bekleniyor. Diğer taraftan yıldız futbolcunun bonservisini İngiliz kulübünden bedelsiz olarak alma konusunda da bazı görüşmeler yapacağı belirtiliyor.

Hakan sürecini etkilemeyecek 

Yine Galatasaray’a yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre İlkay Gündoğan transferi gerçekleşse bile, bu süreç Hakan Çalhanoğlu ile yapılan görüşmeleri etkilemeyecek.

 

(Fanatik)

SARA AYRILABİLİR
SARA AYRILABİLİR

Galatasaray’da hem İlkay hem de Hakan’ın olası transferiyle beraber Gabriel Sara’nın akıbeti merak konusu.

Bu durumda orta sahanın merkezinde görev yapan Gabriel Sara’nın satılması gündeme gelebilir.

Teknik patron Okan Buruk, Brezilyalı yıldızın takımdan ayrılmasını istemediğini net şekilde dile getirmişti.

Ancak özellikle İngiltere’den çok iyi teklifler alan Sara’nın, Hakan ve İlkay transferleri sonrası gidişine Buruk’tan da onay çıkabileceği ifade ediliyor.

(Fanatik)

ONAUCHU İÇİN GERİ SAYIMA GEÇİLDİ!
ONAUCHU İÇİN GERİ SAYIMA GEÇİLDİ

Trabzonspor, Nijeryalı santrforun bonservisini almak için Southampton ile büyük ölçüde el sıkışıldı.

 

Championship’e düşen İngiliz ekibiyle 8 milyon Euro bedel üzerinden anlaşma sağlandı. Bu transferin resmileşmesi halinde, 2.01’lik dev golcü Trabzonspor tarihine adını kulübün en pahalı transferi olarak yazdıracak.

(Fanatik)

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Canlı Anlatım Özeti

timelineFENERBAHÇE'DEN JADON SANCHO BOMBASI!
timelineMORATA'YA İSPANYA'DAN İLGİ VAR!
timelineGALATASARAY İLKAY İLE ANLAŞTI!
timelineSARA AYRILABİLİR
timelineONAUCHU İÇİN GERİ SAYIMA GEÇİLDİ!
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#Beşiktaş#Fenerbahçe#Galatasaray

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