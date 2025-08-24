Galatasaray için bomba transfer iddiası: Avrupa devleriyle karşı karşıya

Güncelleme Tarihi:
Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transferde gözünü Chelsea'nin Fransız yıldızına çevirdi.
Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; sarı - kırmızılılar, Chelsea'nin 27 yaşındaki futbolcusu Christopher Nkunku'yu transfer listesine aldı.
AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR
Haberde Nkunku için Galatasaray dışında bir önceki takımı Leipzig, Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve Aston Villa'nın da devrede olduğu belirtildi.
2023-24 sezonunun başında Leipzig'den 60 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Chelsea'ye imza atan Fransız yıldız, İngiliz ekibi ile geçtiğimiz sezon 48 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 15 gol kaydeden Nkunku, 5 de asist katkısı sağladı.
Beşiktaş, 28 yaşındaki Fransız sağ bek Anthony Caci için Mainz'a 6 milyon Euro teklif etti.
(L'Equipe)
Espanyol, Trabzonspor'un Fransız orta saha oyuncusu Batista Mendy için teklif yapmaya hazırlanıyor.
İki takım arasında resmi görüşmeler önümüzdeki süreçte başlayacak.
(TRT Spor)
Lille, Fenerbahçe forması giyen Alexander Djiku için resmi teklif yaptı.
(Yağız Sabuncuoğlu)
Estudiantes forması giyen Tiago Palacios, Trabzonspor’a yazıldı. Arjantin basını, esas bölgesi sağ kanat olan fakat forvet arkası pozisyonunda görev yapan 24 yaşındaki oyuncuyla Trabzonspor’un yanı sıra Olympiakos’un ilgilendiğini ve Yunan ekibinin bu transferde daha ciddi olduğunu vurguladı. Uruguaylı futbolcunun kulübünden ayrılma ihtimali hayli yüksek gösteriliyor. Palacios’un piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro...
Trabzonspor’un orta saha listesindeki isimlerden Lorenzo Pellegrini konusunda Roma’nın hocası Gasperini’den flaş açıklama geldi. Gasperini “Kulüp, Pellegrini’nin sözleşmesini uzatmak istemiyor. Onun da oynaması gerekiyor. Dolayısıyla eğer gidip düzenli forma giymesi noktasında bir çözüm bulunursa, kulüp buna açık olacaktır” dedi. 29 yaşındaki İtalyan 10 numara, Trabzonspor tarafından ciddi şekilde istenmiş ancak oyuncu tarafı gelmeye sıcak bakmamıştı.
Orta saha merkezine 6-8 numara pozisyonu için tercihini genç oyuncudan yana kullanan ve 5.5 milyon Euro bonservisle 19 yaşındaki Oluai’yi kadrosuna katan Trabzonspor, 10 numaraya daha net ve deneyimli bir isim almak istiyor.
Fırtına, daha önce girişimlerde bulunduğu Daichi Kamada konusunda mesafe katedememişti. Fakat tekrar görüşme yapılacak. Crystal Palace, 1 yıl kontratı kalan Japon yıldızı satmaya sıcak bakıyor. İngiliz ekibi, oyuncunun ikna edilmesini istiyor.
Trabzonspor Yönetimi’nin, 29 yaşındaki 10 numarayı ikna etmek adına bir hamlesi daha olacak. Geçtiğimiz sezon 43 maçta forma giyen ve 2 gol, 3 asistlik skor katkısı gösteren Kamada, Japonya Milli Takımı’nda ise bugüne kadar çıktığı 42 karşılaşmada 11 kez rakip fileleri havalandırdı. Karadeniz ekibi, tecrübeli futbolcu için senelik 3 milyon Euro civarında bir maaşı gözden çıkardı.
[Fanatik]
Cim Bom’un Manchester City’den istediği İlkay ve Akanji, Tottenham karşısında kadroya bile giremedi, Ederson 90 dakika boyunca kulübede oturdu. İngiliz medyası, üç oyuncunun da Galatasaray’a transferinin çok yakın olduğunu yazarken, City evindeki mücadeleyi kaybetti.
Galatasaray, Manchester City ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya kadar geldi. İngiliz medyasına göre Premier Lig devinin 3 yıldızı; Manuel Akanji, İlkay Gündoğan ve kaleci Ederson, Cim Bom’a transfer olmaya çok yakın. City’nin teknik patronu Guardiola, dün Premier Lig’de Tottenham’la oynadıkları maçın kadrosuna Akanji ile İlkay’ı dahil etmezken, Ederson’u da kulübede oturttu. Akanji ve İlkay geçen hafta da süre alamamış, Ederson ise kadroya dahi girememişti. Ederson’un dün kenardan izlediği Tottenham mücadelesinde ise yerine transfer edilen Trafford inanılmaz bir hata yaptı.
Ayağındaki topu ceza sahası içinde kendi arkadaşı yerine rakibine gönderen Trafford’un pası kalesinde golle sonuçlandı. İngiliz rejisi o anlarda Guardiola’nın elini iki başının arasına almasını ve peşinden de kenarda bekleyen Ederson’u gösterdi. City maçı 2-0 kaybederken, İngiliz gazeteciler karşılaşmanın ardından süre alamayan 3 oyuncunun da Galatasaray’a transfer olacağını ileri sürdü. Sarı-Kırmızılı yöneticiler, Akanji, İlkay ve Ederson için bir süredir pazarlık halindeydi. 30 yaşındaki savunmacı Akanji’nin 15 milyon Euro, 31 yaşındaki kaleci Ederson’un 10 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle transfer olması bekleniyor. 34 yaşındaki orta saha İlkay için ise konuşulan bir bonservis bedeli yok. 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini çift taraflı feshederek İstanbul’a gelme ihtimali yüksek. Galatasaray şu sıralarda Akanji ve İlkay’ı ikna etmeye, Ederson konusunda da City ile anlaşmaya çalışıyor.
BU KEZ TAM TERSİ
Uzun süredir Galatasaray’ın Ederson’u renklerine bağlamak için, City’nin Donnarumma’yı transfer etmesini beklediği belirtiliyordu. İngiliz medyası bu kez tam tersini yazdı; Manchester City’nin Donnarumma’yı almak için Ederson’un Galatasaray’a gitmesini beklediğini ifade etti. Özellikle Trafford’un yediği yüzde 100 hatalı golün ardından Donnarumma transferine hız verileceği tahmin ediliyor. Böylece Ederson da Cim Bom’a bir adım daha yaklaşmış olacak.
[Fanatik]
Fenerbahçe, Youri Tielemans bombasını patlatıyor. Sarı-lacivertliler, Aston Villa'nın dünyaca ünlü orta saha oyuncusuna imza attırmak için girişimlere başladı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Aston Villa, 28 yaşındaki Belçikalı orta saha için 40 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Fenerbahçe’nin ise 30 Haziran 2028’e kadar sözleşmesi bulunan Tielemans’ı kadrosuna katmak için bonservisiyle birlikte satın alma planı yaptığı ifade edildi.
Manchester United’ın İngiliz yıldızı Jadon Sancho’nun transfer döneminin son günlerinde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sky Sports’un haberine göre 25 yaşındaki oyuncu, yaz dönemi bitmeden kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor.
Bu doğrultuda İngiliz kanat oyuncusunun önünde iki seçenek olduğu öğrenildi. Sancho için öne çıkan kulüpler arasında Beşiktaş ve Borussia Dortmund dikkat çekiyor. Siyah-Beyazlılar'ın kanat hattına önemli bir takviye yapmayı hedeflediği, Dortmund’un ise eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katmaya sıcak baktığı belirtildi.
Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’nin yıldız kanat oyuncusu Raheem Sterling için resmi adımlar attı. İngiliz ekibinin kiralık seçeneğine sıcak bakmaması üzerine Siyah-Beyazlı yönetim, oyuncuyu bonservisiyle kadroya katmak için teklif sundu.
Başkan Serdal Adalı’nın bizzat takip ettiği transferde, Chelsea Yönetimi de görüşmelere olumlu yaklaştı. Ada ekibi, belirleyeceği bonservis bedeli için Beşiktaş’a salı gününe kadar süre verdi.
STERLING İÇİN DEV BÜTÇE
Siyah-Beyazlılar’ın Sterling için 8 ile 11 milyon Euro aralığında bir bütçe ayırdığı öğrenildi. Fenerbahçe’nin de ilgilendiği yıldız futbolcunun İstanbul’a gelmeye sıcak baktığı, Beşiktaş’ın ise 2+1 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına yakın olunduğu ifade edildi.
Solskjaer çok istiyor Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in, hem iki kanatta hem de santrfor bölgesinde görev alabilen Raheem Sterling’i kadrosunda görmeyi çok istediği aktarıldı. Norveçli çalıştırıcı, başarılı oyuncunun transferinin gerçekleşmesi halinde, Tammy Abraham’dan alınacak katkının ikiye katlanacağını yönetime iletti.
[Fanatik]
Beşiktaş, savunma hattına takviye için çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan basını TuttoJuve’nin haberine göre Beşiktaş, Juventus forması giyen Portekizli stoper Tiago Djalo için resmi teklif sundu.
Haberde, Beşiktaş’ın 24 yaşındaki oyuncu için 3 milyon Euro bonservis önerisinde bulunduğu ve Juventus ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
Çizme ekibinde düzenli forma şansı bulamayan Djalo’nun, kulüpten ayrılmaya sıcak baktığı ve Beşiktaş’ın teklifine olumlu yaklaştığı ifade edildi.
Haziran 2026’ya kadar Juventus ile sözleşmesi bulunan Portekizli savunmacı, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Porto’da 17 maça çıkıp 2 gol kaydetti.
[Fanatik]