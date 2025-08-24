Galatasaray için bomba transfer iddiası: Avrupa devleriyle karşı karşıya

GALATASARAY, CITY'DEN 3 TRANSFER YAPIYOR

Cim Bom’un Manchester City’den istediği İlkay ve Akanji, Tottenham karşısında kadroya bile giremedi, Ederson 90 dakika boyunca kulübede oturdu. İngiliz medyası, üç oyuncunun da Galatasaray’a transferinin çok yakın olduğunu yazarken, City evindeki mücadeleyi kaybetti.

Galatasaray, Manchester City ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya kadar geldi. İngiliz medyasına göre Premier Lig devinin 3 yıldızı; Manuel Akanji, İlkay Gündoğan ve kaleci Ederson, Cim Bom’a transfer olmaya çok yakın. City’nin teknik patronu Guardiola, dün Premier Lig’de Tottenham’la oynadıkları maçın kadrosuna Akanji ile İlkay’ı dahil etmezken, Ederson’u da kulübede oturttu. Akanji ve İlkay geçen hafta da süre alamamış, Ederson ise kadroya dahi girememişti. Ederson’un dün kenardan izlediği Tottenham mücadelesinde ise yerine transfer edilen Trafford inanılmaz bir hata yaptı.

Ayağındaki topu ceza sahası içinde kendi arkadaşı yerine rakibine gönderen Trafford’un pası kalesinde golle sonuçlandı. İngiliz rejisi o anlarda Guardiola’nın elini iki başının arasına almasını ve peşinden de kenarda bekleyen Ederson’u gösterdi. City maçı 2-0 kaybederken, İngiliz gazeteciler karşılaşmanın ardından süre alamayan 3 oyuncunun da Galatasaray’a transfer olacağını ileri sürdü. Sarı-Kırmızılı yöneticiler, Akanji, İlkay ve Ederson için bir süredir pazarlık halindeydi. 30 yaşındaki savunmacı Akanji’nin 15 milyon Euro, 31 yaşındaki kaleci Ederson’un 10 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle transfer olması bekleniyor. 34 yaşındaki orta saha İlkay için ise konuşulan bir bonservis bedeli yok. 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini çift taraflı feshederek İstanbul’a gelme ihtimali yüksek. Galatasaray şu sıralarda Akanji ve İlkay’ı ikna etmeye, Ederson konusunda da City ile anlaşmaya çalışıyor.

BU KEZ TAM TERSİ

Uzun süredir Galatasaray’ın Ederson’u renklerine bağlamak için, City’nin Donnarumma’yı transfer etmesini beklediği belirtiliyordu. İngiliz medyası bu kez tam tersini yazdı; Manchester City’nin Donnarumma’yı almak için Ederson’un Galatasaray’a gitmesini beklediğini ifade etti. Özellikle Trafford’un yediği yüzde 100 hatalı golün ardından Donnarumma transferine hız verileceği tahmin ediliyor. Böylece Ederson da Cim Bom’a bir adım daha yaklaşmış olacak.

