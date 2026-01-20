Galatasaray hücum jokerini buldu! Arjantinli oyuncu için resmi teklif yapıldı

Galatasaray hücum jokerini buldu! Arjantinli oyuncu için resmi teklif yapıldıGüncelleme Tarihi:
Galatasaray hücum jokerini buldu! Arjantinli oyuncu için resmi teklif yapıldıGüncelleme Tarihi:
Beşiktaş, Eintracht Frankfurt forması giyen Danimarkalı orta saha oyuncusu Oscar Højlund'u gündemine aldı.
Siyah-beyazlı kulüp, 21 yaşındaki genç oyuncunun kiralık transferi için Frankfurt'la görüşmelere başladı.
Fenerbahçe'nin kısa süre önce golcü adayları arasına aldığı Mısırlı yıldız Omar Marmoush’un, Semenyo transferi sonrasında Manchester City'den ayrılık ihtimali yüksek sesle konuşulmaya başladı.
Fenerbahçe, 26 yaşındaki golcüyü ‘fırsat transferi’ olarak görse de karşısında ciddi rakipler var. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Aston Villa ve Tottenham da Marmoush’un peşine düştü.
Yıldız futbolcu, Afrika Uluslar Kupası’ndan döndükten sonra Manchester City’nin Bodo ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının kadrosuna alındı. Yeni transfer Semenyo, statü gereği forma giyemeyeceği için Mısırlı oyuncu bu karşılaşmada şans bulabilir.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Atletico Madrid forması giyen Arjantinli ofansif orta saha oyuncusu Thiago Almada'yı kiralamak için kırmızı-beyazlı kulübe resmi teklifte bulundu.
ATLETICO'NUN BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO
İspanya basınında Sarı-kırmızılıların yarın Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geleceği Atletico Madrid'in, Almada'nın ayrılığına zorluk çıkarmayacağı ve 20 milyon euroluk bir bonservis beklentisi olduğu belirtiliyor.
DÜZENLİ FORMA GİYMEK İSTİYOR
Sezon başında 21 milyon euro karşılığında Botafogo'dan transfer edilen Almada da 2026 Dünya Kupası öncesinde düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.
HEM ON NUMARADA HEM KANATLARDA OYNAYABİLİYOR
Asıl pozisyonu on numara olan 24 yaşındaki Arjantinli oyuncu, görev verilmesi halinde sol ve sağ kanatlarda da oynayabiliyor.
PERFORMANSI
Almada, bu sezon forma şansı bulduğu 18 maçta, sahada yer aldığı 681 dakikaya 2 gol sığdırdı.
Trabzonspor’da kadro yapılanması kapsamında önemli bir ayrılık yaşandı. Bordo-mavili ekibin Ukraynalı hücum oyuncusu Danilo Sikan, Belçika’nın köklü kulüplerinden Anderlecht ile anlaşarak Türkiye’ye veda etti.
4 MİLYON EURO VE SONRAKİ SATIŞTAN PAY
Edinilen bilgilere göre Anderlecht, bu transfer için Trabzonspor’a 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Taraflar arasındaki anlaşmada ayrıca performansa dayalı bonus maddeleri ile sonraki satıştan pay opsiyonunun da yer aldığı öğrenildi. Böylece Trabzonspor, Sikan’ın ilerleyen yıllarda olası bir transferinden de gelir elde etme şansını elinde tutmuş oldu.
Danilo Sikan, bordo-mavili takıma geçtiğimiz sezonun devre arasında Shakhtar Donetsk’ten 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.
(Fanatik)
Beşiktaş'ta hastalığı nedeniyle dün Kayseri maçında forma giyemeyen Demir Ege Tıknaz, Portekiz’e dönüyor.
Geçen sezonu Rio Ave’de geçirdikten sonra siyah beyazlılara geri dönen 21 yaşındaki futbolcu kariyerine Braga’da devam edecek.
Beşiktaş'ta maçlara çıkmayı reddeden ve takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva’nın Benfica hayali gerçekleşmek üzere.
Yıldız futbolcu için Benfica ile Beşiktaş büyük oranda anlaşırken, Portekiz ekibinin sportif direktörü Mario Branco son detayları görüşmek üzere İstanbul’a geldi.