Galatasaray hücum jokerini buldu! Arjantinli oyuncu için resmi teklif yapıldı

FENERBAHÇE'DE HEDEF OMAR MARMOUSH!

Fenerbahçe'nin kısa süre önce golcü adayları arasına aldığı Mısırlı yıldız Omar Marmoush’un, Semenyo transferi sonrasında Manchester City'den ayrılık ihtimali yüksek sesle konuşulmaya başladı.

Fenerbahçe, 26 yaşındaki golcüyü ‘fırsat transferi’ olarak görse de karşısında ciddi rakipler var. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Aston Villa ve Tottenham da Marmoush’un peşine düştü.





Yıldız futbolcu, Afrika Uluslar Kupası’ndan döndükten sonra Manchester City’nin Bodo ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının kadrosuna alındı. Yeni transfer Semenyo, statü gereği forma giyemeyeceği için Mısırlı oyuncu bu karşılaşmada şans bulabilir.

(Fanatik)