CANLI🔴 Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 1. hafta Galatasaray Hatayspor muhtemel 11'ler

Güncelleme Tarihi:
Trendyol Süper Lig'de yeni sezon 9 Ağustos Cuma günü Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanacak olan maçla start alacak. İki ekip arasında geride kalan 8 lig maçından 5'ini (biri hükmen) Galatasaray kazanırken, Hatayspor 3 maçtan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 16 golüne, Akdeniz temsilcisi 10 golle yanıt verdi. Peki, Galatasaray Hatayspor maçı saat kaçta, ne zaman? Galatasaray Hatayspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Galatasaray Hatayspor maçı ilk 11'ler...
GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray Hatayspor maçı 9 Ağustos 2024 Cuma günü Rams Park'ta saat 21.00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.
Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Cemali, Massanga, Görkem, Hodzic, Okoronkwo, Fernandes, Strandberg.
Galatasaray'da yeni sezon öncesinde yapılan 2 transfer teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda sarı-kırmızılı formayla maçlarına çıkacak.
Sarı-kırmızılı kulüp, devam eden transfer döneminde Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara'yı renklerine bağladı. Batshuayi, Beşiktaş ile yapılan Turkcell Süper Kupa maçında süre alırken, Jelert ile Sara henüz bir maçta mücadele etmedi.
Okan Buruk'un görev vermesi halinde 21 yaşındaki Danimarkalı sağ bek Jelert ile 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Sara ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletecek.
Galatasaray, 82 gün sonra RAMS Park'ta taraftarının önünde sahaya çıkacak.
Üst üste ikinci kez şampiyon olduğu sezonda iç sahadaki son maçını 19 Mayıs'taki Fenerbahçe derbisiyle yapan sarı-kırmızılı takım, 2 ay 21 gün sonra taraftarıyla buluşacak.
Süper Lig’de geride kalan sezonu 102 puanla rekor kırarak şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray 2024-25’in açılış maçında sahasında Hatayspor’u konuk ediyor. RAMS Park’ta saat 21.00’de başlayacak karşılaşmada Turgut Doman düdük çalacak. Süper Kupa mücadelesinde ezeli rakibi Beşiktaş’tan ağır bir yenilgi alan Cimbom seyircisi önünde sezona moralli başlamak istiyor. Batshuayi, Süper Kupa’da siftah yaparken Okan Buruk’un görev vermesi durumunda yeni transferler Elias Jelert ve Gabriel Sara bugün ilk maçlarına çıkabilir.
Türkiye’nin 12 farklı ilinden 19 takım toplam 342 maçın oynanacağı 2024-25 sezonunda başarılı olmaya çalışacak. İstanbul 6 takımla ligde en çok takımı bulunan şehir olarak öne çıkıyor. Antalya da yine 2 takımla (Antalyaspor, Alanyaspor) ligde mücadele edecek. Takımlar kadrolarında 14 yabancı bulundurabilecek. Maç kadrosunda 12, sahada ise 11 yabancı oyuncu yer alabilecek.
Bu yıl 67.’si oynanacak sezonda toplam 19 takım mücadele edecek. Toplamda 38 haftanın oynanacağı ligde her takım 1 haftayı bay geçecek. Sezonun ilk yarısı 20 Aralık’ta başlayacak 17. hafta karşılaşmaları ile tamamlanacak. 21 haftanın oynanacağı ikinci yarı ise 3 Ocak’taki 18. hafta maçlarıyla başlayacak ve 1 Haziran 2025’te sona erecek.