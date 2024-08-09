CANLI🔴 Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 1. hafta Galatasaray Hatayspor muhtemel 11'ler

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Trendyol Süper Lig'de yeni sezon 9 Ağustos Cuma günü Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanacak olan maçla start alacak. İki ekip arasında geride kalan 8 lig maçından 5'ini (biri hükmen) Galatasaray kazanırken, Hatayspor 3 maçtan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 16 golüne, Akdeniz temsilcisi 10 golle yanıt verdi. Peki, Galatasaray Hatayspor maçı saat kaçta, ne zaman? Galatasaray Hatayspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Galatasaray Hatayspor maçı ilk 11'ler...

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray Hatayspor maçı 9 Ağustos 2024 Cuma günü Rams Park'ta saat 21.00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.