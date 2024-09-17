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Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Osimhen kadroda yok, kanatta sürpriz isim! İşte 11'ler

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#Galatasaray#Gaziantep Fk#Süper Lig
Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Osimhen kadroda yok, kanatta sürpriz isim İşte 11ler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 16:00

Galatasaray Gaziantep FK maçı ile 3.Hafta'nın erteleme mücadelesi futbolseverlerle buluşacak. Avrupa Kupalarındaki mücadelesi nedeniyle Gaziantep FK maçı ertelenen Galatasaray, erteleme maçında 3 puan mücadelesi verecek. İcardi ve Ziyech’in sakatlıkları dolayısıyla dahil olamayacağı mücadelede, Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Roland Sallai statü gereği forma giyemeyecek. Peki, Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma öncesi 11'ler ve kadro detayları hakkında bilgiler

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Galatasaray Gaziantep FK maçı ile 3'üncü Haftanın erteleme maçları tamamlanacak.Galatasaray, ligde 3. hafta erteleme maçında bugün Gaziantep FK’yi misafir edecek. 4’te 4 yapan Cimbom bugün de kazanıp F.Bahçe derbisine lider olarak çıkmanın planlarını yapıyor. Ancak Galatasaray bugünkü mücadele 5 futbolcusundan yararlanamayacak. İcardi ve Ziyech’in sakatlıkları devam ederken ligin 3. haftasından ertelenen Gaziantep maçı sonrası transfer olan Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Roland Sallai statü gereği karşılaşmada görev alamayacak. Peki, Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma öncesi 11 bilgileri

TAKIMLARIN 11'LERİ BELLİ OLDU

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Batshuayi

Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul, Viana, Saborit, Emre Taşdemir, Ogün, Mandouki, Kozlowski, Sorescu, Maxim, Kodro.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineTAKIMLARIN 11'LERİ BELLİ OLDU

GALATASARAY GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 3'üncü Hafta erteleme mücadelesinde Galatasaray, Gaziantep FK'yı konuk edecek. 17 Eylül Salı günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

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#Galatasaray#Gaziantep Fk#Süper Lig

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