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🔴 CANLI | Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi son dakika gelişmesi! 402. randevuda muhtemel 11'ler belli oldu! (GS - FB maçı saat kaçta, hangi kanalda?)

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#Maç Saati#Muhtemel 11'Ler#Canlı Yayın Kanalı
Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi son dakika gelişmesi 402. randevuda muhtemel 11ler belli oldu (GS - FB maçı saat kaçta, hangi kanalda)
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 15:04

Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat günü yani bu akşam şampiyonluk yolunda kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Lider Galatasaray kazanarak şampiyonluk yolunda hayati bir adım atmak isterken Fenerbahçe ise aradaki farkı azaltıp umutlarını arttırma peşinde sahaya çıkacak.Bu bağlamda "Derbi saat kaçta?" ve "GS - FB derbisi saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının cevabı merak ediliyor. Öte yandan Okan Buruk ve José Mourinho'nun muhtemel kadrosu da netleşti. Merak edenler için dev derbiyle ilgili ayrıntıları haberimizde derledik. Maç süresince Galatasaray Fenerbahçe derbisi canlı anlatımı ve skor bilgisini haberimizden takip edebilirsiniz. İşte Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi son gelişmeler, canlı yayın saati ve maçın kanalı...

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Galatasaray Süper Lig 25. Hafta maçları kapsamında bu akşam ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında konuk edecek. Yüz yılı aşan rekabette 402. randevu öncesinde başta iki takımın taraftarları olmak üzere sporseverler merak içerisinde maçın canlı yayın kanalını merak edip araştırıyor. Öte yandan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri ve derbiyi yönetecek hakem Slavko Vincic hakkındaki detaylar merak ediliyor.

Merak edenler için "Derbi saat kaçta?" ve "GS - FB derbisi saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının cevabını haberimizde derledik. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Fenerbahçe derbi hakemi Slavko Vincic kim? Hemen belirtelim ki Galatasaray Fenerbahçe derbisi canlı anlatımı ve skor bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Okan Buruk ve José Mourinho'nun muhtemel 11'leri...

GALATASARAY DERBİYE PARÇALI FORMAYLA ÇIKACAK
FENERBAHÇE'DE 2025 YILININ KRALI EN-NESYRİ!
FENERBAHÇEDE 2025 YILININ KRALI EN-NESYRİ

Son 4 maçta da gol atan En-Nesyri lig kariyerinin en uzun serisini yaşıyor. Faslı santrfor bu yıl attığı 9 golle de zirvede.

F.Bahçe’nin sezon başında 18 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri müthiş bir çıkış yakalarken bugünkü derbide de takımının en önemli kozlarından biri olacak.

Faslı yıldız bu sezon 15 kez sevinç yaşadığı Süper Lig’de son 4 karşılaşmanın tamamında ağları havalandırdı. Lig kariyerinin en uzun serisini yaşayan En-Nesyri, bu periyotta toplamda 7 gol atarken 3 kez duble yaptı.

Faslı santrfor, 2025’te Süper Lig’de en fazla gol sevinci yaşayan oyuncu konumunda (9).

En-Nesyri, bu sezon 36 maç resmi maçta görev alırken bu seride 24 gol attı, 3 de asist yaptı.

BAŞKAN ÖZBEK'TEN TARAFTARA ÇAĞRI
BAŞKAN ÖZBEKTEN TARAFTARA ÇAĞRI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu akşam oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı taraftarlara sağduyu çağrısında bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig'in 25. hafta kapanış maçında bu akşam oynayacakları Fenerbahçe derbisi öncesi açıklama yaparak, "Her zaman olduğu gibi centilmence ve adil oyunun ön planda olduğu, sadece sporun konuşulduğu bir derbi diliyoruz" dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden Başkan Dursun Özbek imzalı paylaşılan mesajda, şu cümlelere yer verildi:

"Değerli Galatasaraylılar,

Bu akşam asırlık ezeli rekabetin yeni bir sayfasını açarak Fenerbahçe’yi sahamızda konuk edeceğiz. Galatasaray Spor Kulübü olarak her zaman olduğu gibi centilmence ve adil oyunun ön planda olduğu, sadece sporun konuşulduğu bir derbi diliyoruz.

Ancak;
Türk futbolunun son dönemlerde içine çekilmek istendiği kaos ve kargaşa ortamının oluşturacağı tehlikeyi görüyoruz. Birtakım odakların; Galatasaray’a karşı takındıkları düşmanca tavır, ortamı geren eylem ve söylemleriyle birlikte kardeşi kardeşe kırdırmaya kadar gidecek tehlikeli bir yola bizi sürükleme niyetini ortaya koymaktadır.

Galatasaray Spor Kulübü ve ona gönülden bağlı milyonlarca taraftarın hiçbir ferdi bu yolun yolcusu olmayacaktır. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü muhafaza etmek, toplumsal huzuru korumak her zaman birinci önceliğimizdir.

Maça gelecek tüm taraftarlarımızdan ricam, hiçbir provokasyona karşılık vermeden sadece takımımıza odaklanmalarıdır. Sahaya yabancı madde atmayacağız ve son saniyeye kadar, hiç durmadan, Galatasarayımızı destekleyeceğiz.

Galatasaray her zaman sahada kalarak terinin son damlasına kadar, zafer için kazanmak için mücadele edecektir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi; sonunda iyiler kazanacak!"

GALATASARAY'A EN ÇOK PUAN OSİMHEN'DEN
GALATASARAYA EN ÇOK PUAN OSİMHENDEN

Krallık yarışında 4. sırada yer alan Osimhen, Süper Lig’de takımına en çok puan (16) kazandıran oyuncu konumunda.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhem bu sezon Süper Lig’de attığı gollerle takımına en çok puan kazandıran oyuncu konumunda. Osimhen ligde çıktığı 18 karşılaşmada 14 kez fileleri havalandırırken takımına 16 puan kazandırdı.

63 puanla zirvede yer alan Galatasaray’da 26 yaşındaki futbolcu attığı gollerle bu puanların yüzde 25’ine direkt katkı vermeyi başardı.

ÇIKTIĞI 2 DERBiDE DE SKORA KATKI VERDi

Süper Lig’de gol krallığı yarışında Başakşehirli Piatek (18), Trabzonsporlu Banza (16) ve bugünkü rakibi En-Nesyri’nin (15) ardından 4. sırada bulunan Nijeryalı futbolcu bu sezon önce 2 derbide de skora katkı verdi. 3-1 kazanılan Fenerbahçe derbisinde Mertens’e asist yapan Osimhen, 2-1’lik Beşiktaş maçında da son golü atan isimdi.

DERBİNİN VAR HAKEMİ BELLİ OLDU
DERBİNİN VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Bu akşam oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Sloven Alen Borosak oldu.

GABRİEL SARA: TÜRKLER DERBİYİ DÜNYA KUPASI FİNALİ OLARAK GÖRÜYORLAR!
GABRİEL SARA: TÜRKLER DERBİYİ DÜNYA KUPASI FİNALİ OLARAK GÖRÜYORLAR

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Sara, Fenerbahçe derbisine dair açıklamalarda bulundu.

Sarı kırmızılıların yıldız ismi, Fenerbahçe derbisinin Türkiye'de 'Dünya Kupası' olarak görüldüğünü ifade etti.
Sara'nın derbiye ilişkin yorumu şöyle oldu;

"Buradaki rekabet gerçekten gerçeküstü. Futbol kültürü güçlü olan ve buna alışkın olan biz Brezilyalılar için bile şaşırtıcı bir durum. Türkiye'de şampiyonluklar en ince ayrıntısına kadar yaşanıyor, buna göre belirleniyor. Bu yıl da durum böyle. Puan tablosunda küçük bir avantajımız var ama tedbiri elden bırakamayız. Hatta son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı oynayacağımız bu derbi, ülkede adeta 'Dünya Kupası' olarak görülüyor. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bu fırsatı değerlendireceğiz."

DEV MAÇI SLAVKO VINCIC YÖNETECEK
DEV MAÇI SLAVKO VINCIC YÖNETECEK

Dev derbiyi yönetecek olan Slavko Vincic, 25 Kasım 1979 doğumlu, Sloven futbol hakemidir. 2010 yılından bu yana FIFA kokartına sahiptir ve uluslararası düzeyde birçok önemli karşılaşmada görev almıştır. Vincic, UEFA Euro 2012'de Damir Skomina’nın ekibinde ek yardımcı hakem olarak yer aldı. 2020'li yıllarda Avrupa futbolunun en önemli hakemlerinden biri haline gelen Vincic, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde birçok kritik maçı yönetti.

YÖNETTİĞİ MAÇLAR

2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Porto - Chelsea maçını yönetti.

2020-21 UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Arsenal - Villarreal karşılaşmasında düdük çaldı.

2022 UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Eintracht Frankfurt - Rangers maçını yönetti.

Vincic, Euro 2020 için maç hakemi olarak seçildi ve grup aşamasında İspanya - İsveç ve İsviçre - Türkiye maçlarını yönetti. Ayrıca İtalya - Belçika çeyrek finalinde de görev aldı. En prestijli görevlerinden biri ise 1 Haziran 2024'te Wembley Stadyumu’nda oynanan 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yönetmek oldu. Borussia Dortmund ile Real Madrid arasındaki bu önemli karşılaşmada düdük çalarak kariyerindeki en büyük maçlardan birine çıktı.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK 2 BELİRSİZ
FENERBAHÇEDE 4 EKSİK 2 BELİRSİZ

Sarı lacivertli ekipte ise sezonu kapatan Oosterwolde, Rodrigo Becao’nun yanı sıra Diego Carlos ve İsmail Yüksek’in sakatlığı bulunuyor. Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku’nun durumu ise maç saatinde netleşecek.

GALATASARAY'DA 3 KRİTİK EKSİK
GALATASARAYDA 3 KRİTİK EKSİK

Sarı kırmızılılarda sezonu kapatan yıldız golcü Mauro İcardi'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Jakobs ve Alvaro Morata takımdaki yerlerini alamayacak.

DEV MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ
DEV MAÇIN MUHTEMEL 11LERİ

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Galatasaray: Muslera, Cuesta, Sanchez, Abdülkerim, Frankowski, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Ahmed Kutucu(Yunus Akgün), Osimhen.

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Skriniar, Levent, Djiku(Amrabat), Szymanski, Fred, Oğuz, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.

 

 

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI DERBİSİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI DERBİSİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA

Süper Lig 25 Hafta maçları kapsamında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü yani bugün oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Maç beIN Sports HD1'den naklen yayınlanacak.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineGALATASARAY DERBİYE PARÇALI FORMAYLA ÇIKACAK
timelineFENERBAHÇE'DE 2025 YILININ KRALI EN-NESYRİ!
timelineBAŞKAN ÖZBEK'TEN TARAFTARA ÇAĞRI
timelineGALATASARAY'A EN ÇOK PUAN OSİMHEN'DEN
timelineDERBİNİN VAR HAKEMİ BELLİ OLDU
timelineGABRİEL SARA: TÜRKLER DERBİYİ DÜNYA KUPASI FİNALİ OLARAK GÖRÜYORLAR!
timelineDEV MAÇI SLAVKO VINCIC YÖNETECEK
timelineFENERBAHÇE'DE 4 EKSİK 2 BELİRSİZ
timelineGALATASARAY'DA 3 KRİTİK EKSİK
timelineDEV MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ
timelineGALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI DERBİSİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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#Maç Saati#Muhtemel 11'Ler#Canlı Yayın Kanalı

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