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Galatasaray Süper Lig 25. Hafta maçları kapsamında bu akşam ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında konuk edecek. Yüz yılı aşan rekabette 402. randevu öncesinde başta iki takımın taraftarları olmak üzere sporseverler merak içerisinde maçın canlı yayın kanalını merak edip araştırıyor. Öte yandan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri ve derbiyi yönetecek hakem Slavko Vincic hakkındaki detaylar merak ediliyor.
Merak edenler için "Derbi saat kaçta?" ve "GS - FB derbisi saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının cevabını haberimizde derledik. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Fenerbahçe derbi hakemi Slavko Vincic kim? Hemen belirtelim ki Galatasaray Fenerbahçe derbisi canlı anlatımı ve skor bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Okan Buruk ve José Mourinho'nun muhtemel 11'leri...
Son 4 maçta da gol atan En-Nesyri lig kariyerinin en uzun serisini yaşıyor. Faslı santrfor bu yıl attığı 9 golle de zirvede.
F.Bahçe’nin sezon başında 18 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri müthiş bir çıkış yakalarken bugünkü derbide de takımının en önemli kozlarından biri olacak.
Faslı yıldız bu sezon 15 kez sevinç yaşadığı Süper Lig’de son 4 karşılaşmanın tamamında ağları havalandırdı. Lig kariyerinin en uzun serisini yaşayan En-Nesyri, bu periyotta toplamda 7 gol atarken 3 kez duble yaptı.
Faslı santrfor, 2025’te Süper Lig’de en fazla gol sevinci yaşayan oyuncu konumunda (9).
En-Nesyri, bu sezon 36 maç resmi maçta görev alırken bu seride 24 gol attı, 3 de asist yaptı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu akşam oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı taraftarlara sağduyu çağrısında bulundu.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig'in 25. hafta kapanış maçında bu akşam oynayacakları Fenerbahçe derbisi öncesi açıklama yaparak, "Her zaman olduğu gibi centilmence ve adil oyunun ön planda olduğu, sadece sporun konuşulduğu bir derbi diliyoruz" dedi.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden Başkan Dursun Özbek imzalı paylaşılan mesajda, şu cümlelere yer verildi:
"Değerli Galatasaraylılar,
Bu akşam asırlık ezeli rekabetin yeni bir sayfasını açarak Fenerbahçe’yi sahamızda konuk edeceğiz. Galatasaray Spor Kulübü olarak her zaman olduğu gibi centilmence ve adil oyunun ön planda olduğu, sadece sporun konuşulduğu bir derbi diliyoruz.
Ancak;
Türk futbolunun son dönemlerde içine çekilmek istendiği kaos ve kargaşa ortamının oluşturacağı tehlikeyi görüyoruz. Birtakım odakların; Galatasaray’a karşı takındıkları düşmanca tavır, ortamı geren eylem ve söylemleriyle birlikte kardeşi kardeşe kırdırmaya kadar gidecek tehlikeli bir yola bizi sürükleme niyetini ortaya koymaktadır.
Galatasaray Spor Kulübü ve ona gönülden bağlı milyonlarca taraftarın hiçbir ferdi bu yolun yolcusu olmayacaktır. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü muhafaza etmek, toplumsal huzuru korumak her zaman birinci önceliğimizdir.
Maça gelecek tüm taraftarlarımızdan ricam, hiçbir provokasyona karşılık vermeden sadece takımımıza odaklanmalarıdır. Sahaya yabancı madde atmayacağız ve son saniyeye kadar, hiç durmadan, Galatasarayımızı destekleyeceğiz.
Galatasaray her zaman sahada kalarak terinin son damlasına kadar, zafer için kazanmak için mücadele edecektir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi; sonunda iyiler kazanacak!"
Krallık yarışında 4. sırada yer alan Osimhen, Süper Lig’de takımına en çok puan (16) kazandıran oyuncu konumunda.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhem bu sezon Süper Lig’de attığı gollerle takımına en çok puan kazandıran oyuncu konumunda. Osimhen ligde çıktığı 18 karşılaşmada 14 kez fileleri havalandırırken takımına 16 puan kazandırdı.
63 puanla zirvede yer alan Galatasaray’da 26 yaşındaki futbolcu attığı gollerle bu puanların yüzde 25’ine direkt katkı vermeyi başardı.
ÇIKTIĞI 2 DERBiDE DE SKORA KATKI VERDi
Süper Lig’de gol krallığı yarışında Başakşehirli Piatek (18), Trabzonsporlu Banza (16) ve bugünkü rakibi En-Nesyri’nin (15) ardından 4. sırada bulunan Nijeryalı futbolcu bu sezon önce 2 derbide de skora katkı verdi. 3-1 kazanılan Fenerbahçe derbisinde Mertens’e asist yapan Osimhen, 2-1’lik Beşiktaş maçında da son golü atan isimdi.
Bu akşam oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Sloven Alen Borosak oldu.
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Sara, Fenerbahçe derbisine dair açıklamalarda bulundu.
Sarı kırmızılıların yıldız ismi, Fenerbahçe derbisinin Türkiye'de 'Dünya Kupası' olarak görüldüğünü ifade etti.
Sara'nın derbiye ilişkin yorumu şöyle oldu;
"Buradaki rekabet gerçekten gerçeküstü. Futbol kültürü güçlü olan ve buna alışkın olan biz Brezilyalılar için bile şaşırtıcı bir durum. Türkiye'de şampiyonluklar en ince ayrıntısına kadar yaşanıyor, buna göre belirleniyor. Bu yıl da durum böyle. Puan tablosunda küçük bir avantajımız var ama tedbiri elden bırakamayız. Hatta son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı oynayacağımız bu derbi, ülkede adeta 'Dünya Kupası' olarak görülüyor. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bu fırsatı değerlendireceğiz."
Dev derbiyi yönetecek olan Slavko Vincic, 25 Kasım 1979 doğumlu, Sloven futbol hakemidir. 2010 yılından bu yana FIFA kokartına sahiptir ve uluslararası düzeyde birçok önemli karşılaşmada görev almıştır. Vincic, UEFA Euro 2012'de Damir Skomina’nın ekibinde ek yardımcı hakem olarak yer aldı. 2020'li yıllarda Avrupa futbolunun en önemli hakemlerinden biri haline gelen Vincic, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde birçok kritik maçı yönetti.
YÖNETTİĞİ MAÇLAR
2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Porto - Chelsea maçını yönetti.
2020-21 UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Arsenal - Villarreal karşılaşmasında düdük çaldı.
2022 UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Eintracht Frankfurt - Rangers maçını yönetti.
Vincic, Euro 2020 için maç hakemi olarak seçildi ve grup aşamasında İspanya - İsveç ve İsviçre - Türkiye maçlarını yönetti. Ayrıca İtalya - Belçika çeyrek finalinde de görev aldı. En prestijli görevlerinden biri ise 1 Haziran 2024'te Wembley Stadyumu’nda oynanan 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yönetmek oldu. Borussia Dortmund ile Real Madrid arasındaki bu önemli karşılaşmada düdük çalarak kariyerindeki en büyük maçlardan birine çıktı.
Sarı lacivertli ekipte ise sezonu kapatan Oosterwolde, Rodrigo Becao’nun yanı sıra Diego Carlos ve İsmail Yüksek’in sakatlığı bulunuyor. Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku’nun durumu ise maç saatinde netleşecek.
Sarı kırmızılılarda sezonu kapatan yıldız golcü Mauro İcardi'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Jakobs ve Alvaro Morata takımdaki yerlerini alamayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Galatasaray: Muslera, Cuesta, Sanchez, Abdülkerim, Frankowski, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Ahmed Kutucu(Yunus Akgün), Osimhen.
Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Skriniar, Levent, Djiku(Amrabat), Szymanski, Fred, Oğuz, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.
Süper Lig 25 Hafta maçları kapsamında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü yani bugün oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Maç beIN Sports HD1'den naklen yayınlanacak.