ASENSIO'DA GERİ ADIM YOK

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Sportif Direktör Devin Özek Fransa’da önemli görüşmelere imza atıyor. Sarı-Lacivertliler, PSG’nin yıldız isimleri Milan Skriniar ve Marco Asensio için hâlâ masada. Özellikle defans hattına lider bir oyuncu takviyesi yapmak isteyen teknik heyet, Skriniar için PSG ile yoğun pazarlık halinde. Devin Özek, oyuncunun bonservis bedelinde indirime gitmeleri için Fransız ekibini ikna etmeye çalışıyor.

ÖZEK BİTİRİYOR

Diğer yandan uzun süredir gündemde olan ve zaman zaman olumsuz sinyaller alınan Marco Asensio transferinde geri adım yok. Hatta yeni bir gelişme yaşandı. Devin Özek’in birebir yürüttüğü temaslar sonrası, İspanyol yıldızın transferinde yeniden olumlu bir hava oluştu. Oyuncu cephesinin de artık daha sıcak baktığı bu transfer için Fenerbahçe yönetimi, hem maaş bütçesi hem de proje anlamında tüm şartlarını seferber etmiş durumda.

Teknik direktör Jose Mourinho’nun da özellikle iki oyuncunun transferine onay verdiği ve takımı bir üst seviyeye taşıyacak isimler olduklarını yönetime aktardığı ifade ediliyor. Fenerbahçe, her iki oyuncuyu da UEFA listesine yetiştirmek adına PSG ile süreci netleştirmeyi hedefliyor. Taraftarlar sabırsızlıkla resmi açıklamaları bekliyor.

(Fanatik)