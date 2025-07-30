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Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen bu akşam saat 21.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak!
Osimhen, Perşembe sabahı sağlık kontrolünden geçecek. Planlama yapıldı.
(Yağız Sabuncuoğlu)
Fenerbahçe, Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun şartlarını sordu.
Benfica, milli futbolcu için kapıyı 25 milyon eurodan açtı.
Sarı-lacivertliler şu an için oyuncuya resmi teklif yapmadı.
(Yağız Sabuncuoğlu)
Fenerbahçe’de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Sportif Direktör Devin Özek Fransa’da önemli görüşmelere imza atıyor. Sarı-Lacivertliler, PSG’nin yıldız isimleri Milan Skriniar ve Marco Asensio için hâlâ masada. Özellikle defans hattına lider bir oyuncu takviyesi yapmak isteyen teknik heyet, Skriniar için PSG ile yoğun pazarlık halinde. Devin Özek, oyuncunun bonservis bedelinde indirime gitmeleri için Fransız ekibini ikna etmeye çalışıyor.
ÖZEK BİTİRİYOR
Diğer yandan uzun süredir gündemde olan ve zaman zaman olumsuz sinyaller alınan Marco Asensio transferinde geri adım yok. Hatta yeni bir gelişme yaşandı. Devin Özek’in birebir yürüttüğü temaslar sonrası, İspanyol yıldızın transferinde yeniden olumlu bir hava oluştu. Oyuncu cephesinin de artık daha sıcak baktığı bu transfer için Fenerbahçe yönetimi, hem maaş bütçesi hem de proje anlamında tüm şartlarını seferber etmiş durumda.
Teknik direktör Jose Mourinho’nun da özellikle iki oyuncunun transferine onay verdiği ve takımı bir üst seviyeye taşıyacak isimler olduklarını yönetime aktardığı ifade ediliyor. Fenerbahçe, her iki oyuncuyu da UEFA listesine yetiştirmek adına PSG ile süreci netleştirmeyi hedefliyor. Taraftarlar sabırsızlıkla resmi açıklamaları bekliyor.
(Fanatik)
Galatasaray'ın iki yıldızı Gabriel Sara ve Barış Alper Yılmaz’a, Sunderland talip oldu. Galatasaray cephesinde ise bu ilgiye mesafeli yaklaşım hakim.
Teknik direktör Okan Buruk’un oyun planında kritik roller üstlenen Sara ve Barış Alper’in takımda tutulması yönünde güçlü bir irade bulunuyor. Her iki oyuncuyu da farklı pozisyonlarda değerlendiren Buruk, onları “joker oyuncu” olarak tanımlarken, transferlerine ancak astronomik teklifler gelmesi halinde onay vereceğini yönetime iletti.
BEKLENTİ 60 MİLYON EURO
Galatasaray Yönetimi, her bir futbolcunun değerini minimum 30 milyon Euro olarak belirlemiş durumda. İki oyuncuya aynı anda yapılacak bir teklifin toplamda 60 milyon Euro’dan az olması halinde masaya oturulmaması kararı alındı.
TRANSFERDE ELİ GÜÇLÜ
Barış Alper Yılmaz’ın fiziksel gücü, çok yönlülüğü ve milli takımda sergilediği istikrarlı performans; Gabriel Sara’nın ise oyun kurucu rolündeki katkısı ve temposuyla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmesi, Galatasaray’ın bu transferde elini güçlü kılıyor.
(Fanatik)
Fernando Muslera’nın takımdan ayrılmasının ardından kalede güvenilir bir isim arayışında olan Galatasaray Yönetimi, uzun süredir devam eden çalışmaların ardından Ederson’da karar kıldı.
Teknik direktör Okan Buruk’un da onay verdiği transfer, Galatasaray’ın yeni sezondaki iddiasını net biçimde ortaya koydu. Manchester City cephesinde ise bu ayrılığa hazırlık çoktan başladı.
DÜNYADA SES GETİRECEK!
Galatasaray’ın Ederson hamlesi, yalnızca Süper Lig’de değil, Avrupa arenasında da ses getirmeye aday. Tecrübesi, oyun kurulumundaki yetkinliği ve refleksleriyle uzun yıllardır üst düzeyde kalecilik yapan Ederson’un gelişi, Aslan’ın savunma hattına büyük bir güven katacak.
KISA SÜREDE RESMİYET KAZANACAK
Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması beklenirken, Galatasaray camiası Ederson’u Aslantepe’de tribünlerinde görmeye hazırlanıyor. Bu transfer gerçekleşirse, Süper Lig tarihinin en flaş kaleci hamlelerinden biri olarak kayıtlara geçecek.
(Fanatik)
Trabzonspor, orta sahaya takviye yapmak için transfer çalışmalarına hız verdi.
Bordo-Mavili ekip, Juventus’un Brezilyalı orta sahası Arthur Melo’yu kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. 28 yaşındaki futbolcu için Real Betis başta olmak üzere birçok kulübün devrede olması, rekabeti artırmış durumda. Karadeniz temsilcisi, transferi erkenden bitirerek rakiplerine avantaj tanımamak istiyor.
Son yıllarda Liverpool, Fiorentina ve son olarak Girona’da kiralık olarak forma giyen Arthur, Girona’da 700 bin Euro bedelle kiralık oynamıştı. Juventus ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan sambacı için Trabzonspor, zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Ayrıca, yıllık 5 milyon Euro kazanan oyuncudan da maaşında indirim yapması talep edildi.
(Fanatik)
Galatasaray'ın devre arasında Lens'ten transfer ettiği Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski, başka bir Fransız ekibi Rennes’in gündeminde.
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı ancak fazla forma şansı bulamayan Keny Arroyo’ya Brezilya Serie A ekibi Fortaleza talip oldu.