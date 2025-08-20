GALATASARAY'DA SIRADAKİ YOLCULAR BELLİ OLDU

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, bir yandan da takımdan ayrılacak isimler için çalışmalarını sürdürüyor.

Yaz transfer döneminde Mathias Ross, Taylan Antalyalı, Halil Dervişoğlu, Dries Mertens, Fernando Muslera, Kerem Demirbay, Przemyslaw Frankowski, Alvaro Morata ve son olarak Derrick Köhn ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, takımda düşünülmeyen oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye devam ediyor.

Galatasaray'da Spartak Moskova'ya transferi an meselesi olan Carlos Cuesta'nın ardından takımdan ayrılacak iki isim daha belli oldu.

ZANIOLO SINIRA TAKILDI!

Okan Buruk’un kadroda tutmak istediği, ancak 16 yabancı kararı çıkmadığı sürece kontenjana takılacak olan Nicolo Zaniolo bir kez daha Galatasaray’a veda ediyor.

Son 2 sezonun birini Aston Villa’da, diğerinin de yarısını Atalanta’da diğer yarısını da Fiorentina’da kiralık geçiren 26 yaşındaki futbolcu, bu kez Udinese’ye gidiyor. Anlaşma büyük ihtimalle yine kiralık olacak, ancak bu kez taraflar kontrata zorunlu satın alma maddesi de koyarak transferi kalıcı olarak gerçekleştirecek.

NELSSON GÜN SAYIYOR

Galatasaray’dan ayrılmak için gün sayan bir başka isim Victor Nelsson’a yapılan teklifin detayları ortaya çıktı. Verona, 26 yaşındaki stoper için Cim Bom’a 750 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Ayrıca sözleşmede 8.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunacak ancak bu madde zorunlu değil. Danimarkalı stoperin maaşının tamamı İtalyan kulübü tarafından karşılanacak.

