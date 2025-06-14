Galatasaray Chelsea’den transfer yapıyor Türkiye’den paylaşım

GALATASARAY'DAN HAKAN ÇALHANOĞLU HAMLESİ!

Galatasaray Hakan Çalhanoğlu transferi için İtalya’ya çıkarma yaptı. Sarı-Kırmızılı kulübün, takımın yeni lideri olmasını istediği Milli yıldız için gözden çıkardığı bonservis bedeli tam 30 milyon Euro. Inter’e sunulan teklifte bu bonservisin 3 yılda 3 eşit taksitle ödenmesi planlanıyor.

İtalyan basınına göre Inter cephesi ise bu teklifi tamamen geri çevirmese de 40 milyon Euro’luk bir talepte bulunarak pazarlık sürecini başlatmış oldu.

Sarı-Kırmızılı yöneticilerin Inter’le temasa geçmeden önce Hakan’la görüşüp söz aldığı da gelen bilgiler arasında. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Siz anlaşırsanız benim için sorun yok, neden olmasın” diyerek Aslan’a yeşil ışık yaktı. Çocukluğunda koyu bir Galatasaray taraftarı olan Hakan, bir gün Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediğini dile getirmişti.

(Fanatik)