Canlı anlatım: Galatasaray Çaykur Rizespor maçı

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Trendyol Süper Lig 5. hafta maçında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor.
GALATASARAY 1-0 RİZESPOR
GOL: 3' Sanchez
İlk yarı oynanıyor...
RAMS Park'ta karşılaşmaya Rizespor başladı! İki takıma da başarılar.
GALATASARAY: Muslera, Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Kaan, Sara, Torreira, Mertens, Barış Alper, Yunus, Osimhen
RİZESPOR: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Anıl, Hojer, Papanikolaou, Mithat, Olawoyin, Akintola, Sowe
RAMS Park'ta oynanacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Abdullah Uğur Sarı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Emre Kargın oturacak. Kargın'a AVAR'da İbrahim Çağlar Uyarcan eşlik edecek.
Galatasaray ile Rizespor, Süper Lig'de bugüne kadar 44 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 30 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 106 golüne, Rize ekibi 46 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmaları sarı-kırmızılılar 6-2 ve 1-0'lık skorlarla kazandı.
CANLI ANLATIM
İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Kaan, Sara, Torreira, Mertens, Barış Alper, Yunus, Osimhen
RİZESPOR: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Anıl, Hojer, Papanikolaou, Mithat, Olawoyin, Akintola, Sowe
GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Rizespor maçı saat 20:00'da başladı. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.