×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Canlı anlatım: Galatasaray Çaykur Rizespor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Galatasaray - Çaykur Rizespor Maçı#Galatasaray Rizespor Maçı Muhtemel 11
Canlı anlatım: Galatasaray Çaykur Rizespor maçı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 19:50

Trendyol Süper Lig 5. hafta maçında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizcen anbean takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig 5. hafta maçında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor.

GALATASARAY 1-0 RİZESPOR

GOL: 3' Sanchez

İlk yarı oynanıyor...

MAÇ BAŞLADI

RAMS Park'ta karşılaşmaya Rizespor başladı! İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

GALATASARAY: Muslera, Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Kaan, Sara, Torreira, Mertens, Barış Alper, Yunus, Osimhen

RİZESPOR: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Anıl, Hojer, Papanikolaou, Mithat, Olawoyin, Akintola, Sowe

VAR'DA EMRE KARGIN OLACAK
VARDA EMRE KARGIN OLACAK

RAMS Park'ta oynanacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Abdullah Uğur Sarı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Emre Kargın oturacak. Kargın'a AVAR'da İbrahim Çağlar Uyarcan eşlik edecek.

45. RANDEVU
45. RANDEVU

Galatasaray ile Rizespor, Süper Lig'de bugüne kadar 44 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 30 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 106 golüne, Rize ekibi 46 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmaları sarı-kırmızılılar 6-2 ve 1-0'lık skorlarla kazandı.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineMAÇ BAŞLADI
timelineİLK 11'LER BELLİ OLDU
timelineVAR'DA EMRE KARGIN OLACAK
timeline45. RANDEVU

CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Kaan, Sara, Torreira, Mertens, Barış Alper, Yunus, Osimhen

RİZESPOR: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Anıl, Hojer, Papanikolaou, Mithat, Olawoyin, Akintola, Sowe

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Rizespor maçı saat 20:00'da başladı. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Galatasaray - Çaykur Rizespor Maçı#Galatasaray Rizespor Maçı Muhtemel 11

BAKMADAN GEÇME!