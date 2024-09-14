Canlı anlatım: Galatasaray Çaykur Rizespor maçı

45. RANDEVU

Galatasaray ile Rizespor, Süper Lig'de bugüne kadar 44 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 30 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 106 golüne, Rize ekibi 46 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmaları sarı-kırmızılılar 6-2 ve 1-0'lık skorlarla kazandı.