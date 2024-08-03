Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Kupa Finalinde muhtemel 11'ler belli oldu

BEŞİKTAŞ'TA SON DURUM

Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş ise bambaşka bir kimliğe büründü... TD koltuğunda artık, Serdar Topraktepe yerine Giovanni van Bronckhorst oturuyor. Ante Rebic ve Rachid Ghezzal'la yola devam edilmedi. Ajdin Hasic, Cenk Tosun, Umut Meraş, Valentin Rosier serbest bırakıldı. Son olarak da Tayfur Bingöl, Eyüpspor'a kiralandı. Savunmaya Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu, kanat bölgesine Can Keleş, hücuma Rafa Silva ve Ciro Immobile takviyeleri yapıldı. 15 günde 10 tane (birçoğu da zayıf rakiplerle) hazırlık maçı oynadılar. Emirhan takıma yeni katıldığı için kadroda olmayacak. Stoperde "Gabriel Paulista & Omar Colley" izleyebiliriz. Immobile'nin en ileride, kanatlarda Milot Rashica ve Semih Kılıçsoy'un olduğu bir hücum düzeni çok olası. Rafa Silva da herkesin merkezinde...