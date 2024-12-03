Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: TFF ve MHK, Galatasaray'a karşı! Hakkımıza el sürenlerin, elini kırarım

"ALDIĞIMIZ ÇOK VAHİM DUYUMLAR VAR"

"Rakip takım başkanı 'Fıtratımızda ne var, ne yoksa yapacağız' dedi. Aldığım terbiye, okuduğum okullar, etik değerler... Benim pozisyona göre fıtratım değişmez. Rakip takım başkanı 'Hakemleri gidin yumruk atın' falan dedi. Bunları söyledi mi? Bunları söyleyen bir kişi, yapı olduğunu söylüyorsa... Boşuna 'Yalılarda toplantılar oluyor' diye söylemiyorlar. Ben şahit olmadım ama bunlar piyasada konuşuluyor. Kimse de aksini söylemiyor. TFF Başkanı'na ziyaretimde 'Her gün rakip takım yöneticilerinden bir tanesi burada, ne işi var kardeşim? Burada mı çalışıyorlar?' dedim. Büyükekşi döneminde de sordum. 'Ya geliyorlar işte. Siz de gelin' falan.. Ya ne işimiz var? Bir işimiz varsa gideriz. Yapıyı arıyorlarsa, buradan bakarak arasınlar. Yapı öyle telefonla oluşmaz! Aldığımız çok vahim duyumlar var. Olayın şeyini değiştirmemek açısından futbolun yeşil sahada kalması yönünde irademiz olduğu için kendimize saklamak istiyorum."