Galatasaray aradığı kaleci ve sol beki aynı takımda buldu Premier Lig ekibiyle görüşmeler başladı

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Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Alvaro Morata, yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı takımdan ayrılacak.
İlk etapta bonservisini elinde bulunduran Milan'a dönecek olan İspanyol golcü, kırmızı-siyahlı takımda da kalmayacak.
COMO RESMİ TEKLİFİNİ İLETTİ
İtalya Serie A ekiplerinden Como, Alvaro Morata'ya resmi teklifte bulundu.
ESKİ TAKIM ARKADAŞI YÖNETİYOR
Como'nun teknik direktörlüğünü Morata'nın eski takım arkadaşı olan Cesc Fabregas yapıyor.
Hücum hattındaki en önemli oyuncularından Noa Lang'i Napoli'ye satmaya hazırlanan PSV'de Johan Bakayoko ve Malik Tillman'ın ayrılıkları da an meselesi.
Bu doğrultuda gol yollarını güçlendirme çalışmalarına hız veren PSV, Galatasaray'da yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen ofansif orta saha oyuncusu Nicolo Zaniolo'yu gündemine aldı.
ÖN GÖRÜŞME YAPILDI
Kırmızı-beyazlı kulüp, Zaniolo ve menajeriyle bir ön görüşme yaparak planlarını sundu. İtalyan oyuncu Hollanda'da oynamaya sıcak baktığını ancak Bundesliga'dan da teklifler aldığı için karar vermeden önce biraz düşünmek istediğini söyledi.
(ESPN Hollanda)
Foot Mercato'nun haberine göre; Galatasaray, Emiliano Martinez ve Lucas Digne'nin transferi için Aston Villa ile görüşmelere başladı.
TEKLİF HAZIRLANIYOR
Sarı-kırmızılıların kısa süre içinde 2 oyuncu için İngiliz ekibine 26 ila 27 milyon euro bandında bir paket teklif yapmayı planladığı belirtiliyor.
ASTON VILLA DA GABRIEL SARA'YI İSTİYOR
Öte yandan Aston Villa'nın da Galatasaray'dan Gabriel Sara'yı istediği ve görüşmelerde bulunduğu ifade ediliyor.
Habere göre bu iki hamle takas şeklinde değil, tamamen birbirinden bağımsız iki transfer operasyonu olarak değerlendiriliyor.
Juventus Sportif Direktörü Comolli ve Jonathan David, önümüzdeki saatlerde ABD'de görüşecek.
Oyuncu, 15 milyon Euro istiyor. Comolli'nin teklifi 6 milyon Euro ve bonuslar.
David, Juventus'ta oynamak için fedakarlık yapmaya hazır.
Jonathan David ile Fenerbahçe de ilgileniyordu.
[La Gazzetta dello Sport]
Fenerbahçe, geride bıraktığımız sezonun ikinci devresinde kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki stoper Milan Skriniar'ın bonservisini almak için Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile anlaşma noktasına geldi.
MENAJERİ İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ
Skriniar'ın menajerini İstanbul'a davet eden sarı-lacivertli ekip, sözleşmenin son detaylarını konuşacak.
ÖDENECEK BONSERVİS VE MAAŞ BELLİ OLDU
Fenerbahçe, bu transfer için Paris Saint-Germain'e 10 milyon Euro civarında bonservis bedeli ödeyecek.
Oyuncuyla ise yıllık 8 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
(DHA)
Vitoria Guimaraes, Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Tomás Händel için 12 milyon Euro bonservis bedeli talep etti.
Siyah-beyazlılar oyuncuyu ilk etapta satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor ancak Vitoria, kiralama bedeli çok yüksek olmadığı sürece böyle bir teklife sıcak bakmıyor.
(Record)
Fenerbahçe'nin 19.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sevilla'dan geçen yaz başında kadrosuna kattığı Youssef En Nesyri için Suudi Arabistan ekibi bir kez daha transfer operasyonuna başladı.
En Nesyri’ye 40 milyon Euro
Teknik direktörlük koltuğuna Inter’den Simone Inzaghi’yi getiren Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, golcü transferinde tüm kozlarını oynuyor. Victor Osimhen’den vazgeçmeyen Al Hilal’in, daha önce de gündemine gelen Fenerbahçe’nin santrforu Youssef En Nesyri için bir kez daha Kanarya’nın kapısını çalacağı öğrenildi. Suudi Arabistan temsilcisinin teklifinin, yaklaşık 40 milyon Euro olacağı iddia ediliyor.
Ligin son haftalarında tribünlerle arası gerilen Faslı yıldıza iyi bir teklif gelmesi için geri sayıma geçilmişti. Menajerlere de bu konuda yetki verildiği ve tatmin edici bir rakamın gelmesi durumunda, En Nesyri'nin satılacağı aktarılmıştı.(Fanatik)
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Sarı-Kırmızılı ekip, Atletico Madrid forması giyen Rodrigo De Paul için resmi teklif hazırlığında. TuttoMercatoWeb’in haberine göre; İspanyol temsilcisiyle yollarını ayırması beklenen Arjantinli yıldız, Galatasaray’ın transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor.
Seviye atlatacak
31 yaşındaki orta saha oyuncusu için Cim Bom’un, kesenin ağzını açtığı öne sürüldü. De Paul’un Atletico Madrid ile olan sözleşmesi Haziran 2026’da sona eriyor.
Dünya Kupası’nı kazanan Arjantin Milli Takımı’nın da önemli isimlerinden biri olan De Paul, geçtiğimiz sezon 53 resmi karşılaşmada forma giydi. Bu maçlarda 3 gol ve 10 asistlik performans sergileyerek takımına katkı sağladı.
Galatasaray Yönetimi, bu transferle orta sahada kalite ve deneyim seviyesini yukarı taşımayı hedefliyor.
Önce teklifleri dinleyecek
Bu arada yıldız futbolcu için tek talip olan takım Galatasaray değil. İtalya’nın köklü kulüplerinden Milan da deneyimli oyuncuyu renklerine bağlamak istiyor. Ayrıca Suudi ekiplerinin de De Paul’a ilgisi var. Oyuncunun cephesi, kendisine gelecek tüm teklifleri dinledikten sonra kararını verecek. (Fanatik)
Geçtiğimiz sezonun devre arasında 10 milyon Euro’ya kadroya katılan Ernest Muçi’nin, eski kulübü Legia Varşova’ya Maxi Oyedele’ye karşılık takasta kullanılabileceği konuşuluyor!
İngiliz orta sahanın 6 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli yerine Siyah-Beyazlılar’ın, Muçi’yi vermek istediği bildirildi. Taraflar arasındaki temasların önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
Muçi, Beşiktaş formasıyla ilk etapta etkili bir grafik çizmiş olsa da sezonun ilerleyen haftalarında performansında gözle görülür bir düşüş yaşadı. Teknik heyet ve yönetim, Beşiktaş’ta bekleneni veremeyen Muçi’yi böylelikle elinden çıkarıp ek olarak orta sahasına yeni genç bir ismi kazandırmayı istiyor. (Fanatik)
Fenerbahçe'nin Trabzonsporlu Uğurcan Çakır’ın transferinde mutlu sona çok yaklaştığı iddia edildi.
343 Digital’in haberine göre tecrübeli kaleci sarı lacivertlilerle her konuda anlaşma sağladı ve bu durumu Trabzonspor yönetimine bildirdi. Bu gelişmenin ardından iki kulübün bonservis pazarlığına oturması bekleniyor.
Bu arada Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın danışmanı Ali Kemal Denizci, Uğurcan’la ilgili olarak Radyospor’a yaptığı açıklamada, “Böyle simge haline gelmiş bir futbolcuyu Türkiye’deki rakiplere vermek bana zul gelir. 25 milyon Euro’dan aşağı vermemek lazım” diye konuştu.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de sürpriz bir isim gündeme geldi...
Yönetim, geçen yıl 30+5 milyon Euro ve bir sonraki satışından yüzde 10 pay karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Brighton’a sattığı Ferdi Kadıoğlu’nu bu kez kiralık olarak renklerine bağlamak için çalışmalara başladı. 25 yaşındaki oyuncunun kulübü ile temasa geçen sarı lacivertliler, kiralama bedelini ve diğer şartları sordu.
Kadroda halen iki sol bek bulunuyor
Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu’nu transfer etmek istemesindeki ana neden; geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen ve başarılı performans gösteren Filip Kostic’in Juventus’tan tekrar kiralanma olasılığının çok düşük olması gösteriliyor. Sarı lacivertlilerin kadrosunda halen orijinal sol bek olarak tanımlanabilecek Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan bulunuyor.