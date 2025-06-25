Galatasaray aradığı kaleci ve sol beki aynı takımda buldu Premier Lig ekibiyle görüşmeler başladı

EN NESYRİ'YE 40 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Fenerbahçe'nin 19.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sevilla'dan geçen yaz başında kadrosuna kattığı Youssef En Nesyri için Suudi Arabistan ekibi bir kez daha transfer operasyonuna başladı.

En Nesyri’ye 40 milyon Euro

Teknik direktörlük koltuğuna Inter’den Simone Inzaghi’yi getiren Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, golcü transferinde tüm kozlarını oynuyor. Victor Osimhen’den vazgeçmeyen Al Hilal’in, daha önce de gündemine gelen Fenerbahçe’nin santrforu Youssef En Nesyri için bir kez daha Kanarya’nın kapısını çalacağı öğrenildi. Suudi Arabistan temsilcisinin teklifinin, yaklaşık 40 milyon Euro olacağı iddia ediliyor.

Ligin son haftalarında tribünlerle arası gerilen Faslı yıldıza iyi bir teklif gelmesi için geri sayıma geçilmişti. Menajerlere de bu konuda yetki verildiği ve tatmin edici bir rakamın gelmesi durumunda, En Nesyri'nin satılacağı aktarılmıştı.(Fanatik)