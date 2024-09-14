Galatasaray 5-0 Çaykur Rizespor (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 5. hafta maçında Galatasaray ile Rizespor karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan maçı Sarı-kırmızılı takım 5-0 kazandı.

Galatasaray'ın gollerini 3. dakikada Davinson Sanchez, 25. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 49. dakikada Gabriel Sara, 61. dakikada Mertens ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Galatasaray bu sonuçla lige 4'te 4 ile başlayıp puanını 12'ye yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu. Rizespor ise 4 puanda kaldı.

GALATASARAY 5-0 RİZESPOR

GOL: 3' Sanchez, 25' Abdülkerim, 49' Sara, 61' Mertens, 80' Barış Alper

İlk yarı sonucu: 2-0

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Kaan, Sara, Torreira, Mertens, Barış Alper, Yunus, Osimhen

RİZESPOR: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Anıl, Hojer, Papanikolaou, Mithat, Olawoyin, Akintola, Sowe

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)



3. dakikada Sara’nın kullandığı serbest vuruşta kale önünde iyi yükselen Sanchez’in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Grbic’in sağından ağlara gönderdi. 1-0

25. dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Sara’nın ceza sahasına yaptığı ortada altıpas üzerinde Abdülkerim Bardakcı’nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



49. dakikada ceza sahası sağ tarafında Barış Alper’in içeri çevirdiği topu savunma uzaklaştıramadı ve seken topu önünde bulan Gabriel Sara topla birlikte ceza yayı sağ tarafından ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarpıp ağlara gitti. 3-0

61. dakikada Çaykur Rizespor’un savunmadan çıkarken kaptırdığı topta araya giren Torreira, topla birlikte ceza sahasına girip verdiği pasta sağ çaprazda topla buluşan Mertens, uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 4-0

69. dakikada Kerem Demirbay’ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Yunus Akgün’ün yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Grbic’den geri döndü. Tekrar topu önünde bulan Yunus Akgün, zayıf bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanında auta gitti.

78. dakikada Batshuayi’nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Osimhen, uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Grbic uzandı ve meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

80. dakikada Batshuayi’nin pasında sağ tarafta topla buluşan Kaan Ayhan’ın içeri çevirdiği topa Barış Alper Yılmaz altıpas üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Grbic’in solundan filelerle buluşturdu. 5-0