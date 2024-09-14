Galatasaray 5-0 Çaykur Rizespor (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 5. hafta maçında Galatasaray ile Rizespor karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan maçı Sarı-kırmızılı takım 5-0 kazandı.
Galatasaray'ın gollerini 3. dakikada Davinson Sanchez, 25. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 49. dakikada Gabriel Sara, 61. dakikada Mertens ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.
Galatasaray bu sonuçla lige 4'te 4 ile başlayıp puanını 12'ye yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu. Rizespor ise 4 puanda kaldı.
GALATASARAY 5-0 RİZESPOR
GOL: 3' Sanchez, 25' Abdülkerim, 49' Sara, 61' Mertens, 80' Barış Alper
İlk yarı sonucu: 2-0
Galatasaray, Rizespor'u 5-0 mağlup etti ve 12 puanla liderlik koltuğuna oturdu.
80. dakikada sağdan bindiren Kaan içeri çevirdi, Barış Alper topu ağlara yolladı ve skor 5-0 oldu.
61. dakikada Torreira, orta sahada kaptığı topla rakip ceza alanına sokuldu ve sağına verdi. Mertens yerden vurdu ve uzak köşeden topu ağlara yolladı.
Galatasaray, 49. dakikada Sara'nın golüyle farkı 3'e çıkarıyor.
25. dakikada Sara'nın ortasında Osimhen'in kafa vuruşunda Abdülkerim de topa hamle yaptı ve top ağlara gitti. Osimhen gol sevincini yaşadı ancak gol bir süre sonra Abdülkerim'e yazıldı.
Galatasaray öne geçti! 3. dakikada Sara'nın kullandığı serbest vuruşta Davinson Sanchez iyi yükseldi ve kafayı vurdu, üst direğin altına çarpan top ağlarla buluştu.
RAMS Park'ta karşılaşmaya Rizespor başladı! İki takıma da başarılar.
GALATASARAY: Muslera, Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Kaan, Sara, Torreira, Mertens, Barış Alper, Yunus, Osimhen
RİZESPOR: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Anıl, Hojer, Papanikolaou, Mithat, Olawoyin, Akintola, Sowe
RAMS Park'ta oynanacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Abdullah Uğur Sarı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Emre Kargın oturacak. Kargın'a AVAR'da İbrahim Çağlar Uyarcan eşlik edecek.
Galatasaray ile Rizespor, Süper Lig'de bugüne kadar 44 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 30 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 106 golüne, Rize ekibi 46 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmaları sarı-kırmızılılar 6-2 ve 1-0'lık skorlarla kazandı.
İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Kaan, Sara, Torreira, Mertens, Barış Alper, Yunus, Osimhen
RİZESPOR: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Anıl, Hojer, Papanikolaou, Mithat, Olawoyin, Akintola, Sowe
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Sara’nın kullandığı serbest vuruşta kale önünde iyi yükselen Sanchez’in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Grbic’in sağından ağlara gönderdi. 1-0
25. dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Sara’nın ceza sahasına yaptığı ortada altıpas üzerinde Abdülkerim Bardakcı’nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada ceza sahası sağ tarafında Barış Alper’in içeri çevirdiği topu savunma uzaklaştıramadı ve seken topu önünde bulan Gabriel Sara topla birlikte ceza yayı sağ tarafından ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarpıp ağlara gitti. 3-0
61. dakikada Çaykur Rizespor’un savunmadan çıkarken kaptırdığı topta araya giren Torreira, topla birlikte ceza sahasına girip verdiği pasta sağ çaprazda topla buluşan Mertens, uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 4-0
69. dakikada Kerem Demirbay’ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Yunus Akgün’ün yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Grbic’den geri döndü. Tekrar topu önünde bulan Yunus Akgün, zayıf bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanında auta gitti.
78. dakikada Batshuayi’nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Osimhen, uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Grbic uzandı ve meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
80. dakikada Batshuayi’nin pasında sağ tarafta topla buluşan Kaan Ayhan’ın içeri çevirdiği topa Barış Alper Yılmaz altıpas üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Grbic’in solundan filelerle buluşturdu. 5-0