Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor! Oyuncular, seçtikleri şarkılarla sahaya çıkacak

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2026 16:48

Süper Lig’de üst üste 4. kez, toplamda 26’ncı şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, İstanbul'da çıkılan otobüs turunun ardından stadyuma ulaştı. Kutlamaları canlı olarak haberimizden aktarıyoruz.

TARAFTAR COŞKUYU YAŞIYOR

Galatasaray taraftarı, kutlamalar için Rams Park'ta takımını bekliyor.

 

OKAN BURUK: HEDEF 5

Takım otobüsünde yayıncı kuruluşa konuşan Teknik Direktör Okan Buruk, "4 şampiyonluğu kazandığımız yerden, diğer 4 şampiyonluğu kazandığımız yere gidiyoruz. İnşallah, hedef 5.." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY RAMS PARKTA

Galatasaray takım otobüsü, RAMS Park'a ulaştı.

Galatasaraylı futbolcular, "Yetmez bize bu kupa, hedef artık Avrupa" yazılı bayrak açtı.

TORREİRA İLE YUNUSTAN İCARDİ PANKARTI

Galatasaraylı futbolcular Yunus Akgün ile Lucas Torreira, otobüste 'Dont go Mauro' (Gitme Mauro) pankartı açtı. Yıldız futbolcu Mauro İcardi'nin takımdaki geleceği henüz belli olmadı.

FUTBOLCULAR G.SARAY LİSESİNDEN ÇIKTI

Galatasaraylı futbolcular, Galatasaray Lisesi'nden çıkış yaparak şehir turu yapacakları üstü açık otobüse geçti.

KUTLAMALAR OTOBÜS TURUYLA BAŞLADI

Şampiyon Galatasaray'da açık otobüse binen futbolcular şehir turuna başladı

