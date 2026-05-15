Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor! Oyuncular, seçtikleri şarkılarla sahaya çıkacak
Galatasaray taraftarı, kutlamalar için Rams Park'ta takımını bekliyor.
Takım otobüsünde yayıncı kuruluşa konuşan Teknik Direktör Okan Buruk, "4 şampiyonluğu kazandığımız yerden, diğer 4 şampiyonluğu kazandığımız yere gidiyoruz. İnşallah, hedef 5.." ifadelerini kullandı.
Galatasaray takım otobüsü, RAMS Park'a ulaştı.
Galatasaraylı futbolcular, "Yetmez bize bu kupa, hedef artık Avrupa" yazılı bayrak açtı.
Galatasaraylı futbolcular Yunus Akgün ile Lucas Torreira, otobüste 'Dont go Mauro' (Gitme Mauro) pankartı açtı. Yıldız futbolcu Mauro İcardi'nin takımdaki geleceği henüz belli olmadı.
Galatasaraylı futbolcular, Galatasaray Lisesi'nden çıkış yaparak şehir turu yapacakları üstü açık otobüse geçti.
Şampiyon Galatasaray'da açık otobüse binen futbolcular şehir turuna başladı