Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor! İstanbul'da otobüs turu başladı

Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor! İstanbul'da otobüs turu başladıGüncelleme Tarihi:
Galatasaraylı futbolcular, "Yetmez bize bu kupa, hedef artık Avrupa" yazılı bayrak açtı. pic.twitter.com/SyusyBlFfa— Spor Arena (@sporarena) May 15, 2026
Galatasaraylı futbolcular Yunus Akgün ile Lucas Torreira, otobüste 'Dont go Mauro' (Gitme Mauro) pankartı açtı. Yıldız futbolcu Mauro İcardi'nin takımdaki geleceği henüz belli olmadı.
Galatasaraylı futbolcular, Galatasaray Lisesi'nden çıkış yaparak şehir turu yapacakları üstü açık otobüse geçti.
Şampiyon Galatasaray'da açık otobüse binen futbolcular şehir turuna başladı