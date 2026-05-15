Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutladı! Sarı-kırmızılılar kupasına kavuştu

GALATASARAYLI FUTBOLCULARDAN MUTLULUK SÖZLERİ

Lucas Torreira: "Çok büyük bir mutluluk duyuyorum, çok duyguluyum. Birçok şey yaşadık. Çok sıkıntılar da yaşadık ama elimden geleni yaptım. Şimdi çok mutluyuz bu başarıdan dolayı. Bütün taraftara çok teşekkür etmek istiyorum. Dünyanın her yerinde bizi takip ediyorlar ve destek veriyorlar."

Yunus Akgün: "Çok mutluyum, çok gururluyum. Çok şükür 4 sene üst üste şampiyonluk. Taraftarımıza, camiamıza armağan olsun. Herkes keyfini çıkartsın. Seneye görüşmek üzere."

Barış Alper Yılmaz: "Gerçekten çok mutluyum. Bu şarkıyı farklı bir yere bağlamamak lazım, sözleri benim için çok anlamlı. İçimden o an öyle geldi. Umarım herkes beğenmiştir."