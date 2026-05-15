Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutladı! Sarı-kırmızılılar kupasına kavuştu

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2026 16:48

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluk için kutlama organizasyonu düzenledi. Türkiye Futbol Federasyonundan hiçbir yetkilinin katılmadığı törende Galatasaraylı futbolculara şampiyonluk kupasıyla madalyalarını kulüp başkanı Dursun Özbek verdi. Futbolcular, kupayı coşkuyla havaya kaldırdı.

BU KUTLAMA HER ŞEYE DEĞER

Okan Buruk: "Bu şampiyonluk kutlaması her şeye değer. Burada bir kez daha anlıyorsunuz ne kadar önemli bir şey yaptığınızı. Bir senenin emeği var. Büyük Galatasaray taraftarına, başkanımız Dursun Özbek'e, yönetim kuruluna, futbolcularımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu sevinci taraftarımıza yaşattık. Hedef 27, hedef üst üste 5. şampiyonluk. Bunun için çalışmalara başlayacağız."

 

 

GALATASARAYLI FUTBOLCULARDAN MUTLULUK SÖZLERİ

Lucas Torreira: "Çok büyük bir mutluluk duyuyorum, çok duyguluyum. Birçok şey yaşadık. Çok sıkıntılar da yaşadık ama elimden geleni yaptım. Şimdi çok mutluyuz bu başarıdan dolayı. Bütün taraftara çok teşekkür etmek istiyorum. Dünyanın her yerinde bizi takip ediyorlar ve destek veriyorlar."

Yunus Akgün: "Çok mutluyum, çok gururluyum. Çok şükür 4 sene üst üste şampiyonluk. Taraftarımıza, camiamıza armağan olsun. Herkes keyfini çıkartsın. Seneye görüşmek üzere."

Barış Alper Yılmaz: "Gerçekten çok mutluyum. Bu şarkıyı farklı bir yere bağlamamak lazım, sözleri benim için çok anlamlı. İçimden o an öyle geldi. Umarım herkes beğenmiştir."

ASLAN KUPAYI KALDIRDI

Galatasaray, Süper Lig şampiyonluk kupasına kavuştu. Kaptan Mauro Icardi ve arkadaşları kupayı kaldırdı.

EN BÜYÜK COŞKU ICARDI'DE

Galatasaray'ın Arjantinli Mauro Icardi, sarı-kırmızılı taraftarın en büyük coşkuyla karşıladığı futbolcu oldu.

Sözleşmesi sona eren ve takımda kalıp kalmayacağı belli olmayan kaptan Icardi, podruma en son çağrıldı. Kendisiyle özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısıyla podyuma yürüyen Icardi'ye taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu.

Tribünleri selamlayan Icardi, daha sonra takım arkadaşlarının oluşturduğu çemberin ortasında "üçlü" çektirdi. Golcü oyuncu etrafını saran arkadaşlarıyla şampiyonluğu kutladı.

 

SAHNE OSIMHEN'İN

Victor Osimhen, tüm tribünleri teker teker gezerek taraftarları selamladı!

İLKAY'IN TERCİHİ "ÇOCUKLUK AŞKIMSIN"

İlk sezonunda şampiyonluk yaşayan İlkay, şarkı tercihini sarı-kırmızılı takım için yazılan "Çocukluk Aşkımsın" marşından yana kullandı.

Galatasaray taraftarı da büyük sevgi gösterisinde bulunduğu tecrübeli orta saha oyuncusu için "Cimbom'un çocuğu İlkay Gündoğan" tezahüratları yaptı.

BARIŞ ALPERDEN ALIŞILMIŞ BİR ŞOV

Galatasaray'ın Rizeli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, bu sezon da horon oynadı.

Geçen sezon sahneye çıkarken horon oynayan Barış Alper, yine kemençe ve tulumu tercih etti. Yıldız futbolcunun horonuna takım arkadaşları da eşlik etti.

Milli futbolcu, şampiyonluk kutlamalarına "Recebim Hey Gidi Hey" şarkısıyla çıktı.

TORREIRA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Uruguaylı yıldız Lucas Torreira, sahneye çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı ve duygusal anlar yaşadı.

GÜNAY GÜVENÇ SAHNEDE

Sarı-kırmızılıların ikinci file bekçisi Günay Güvenç, kızları ve eşi ile sahneye çıktı. Güvenç'in kutlamalardaki tercihi Imael Angel "Bad Times" şarkısı oldu. 

UĞURCAN MAZİYİ ANDI

Uğurcan, KADR'in "Hakim Bey" şarkısıyla podyuma yürüdü.

Sarı-kırmızılı ekibin milli file bekçisi Uğurcan Çakır, 2021-2022 sezonunda Trabzonspor ile yaşadığı şampiyonluğun kutlamasında takım arkadaşı Dorukhan Toköz ile "Hakim Bey" şarkısını söylemişti.

LEROY SANE TARKAN EŞLİĞİNDE SAHNEDE

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, sahneye Tarkan'dan "Dudu" şarkısıyla çıktı.

OKAN BURUK VE OYUNCULAR SAHNEYE ÇIKIYOR

Teknik direktör Okan Buruk ve oyuncular, seçtikleri şarkılar eşliğinde sahneye çıkarak taraftarları selamlıyor.

 

 

BÜYÜK BAŞKAN

Kutlamalarda podyuma sırasıyla A takım personeli, başkan Dursun Özbek, kulüp ve Sportif AŞ yöneticileri, teknik ekip ile futbolcular podyuma çağrıldı.

Başkan Dursun Özbek, taraftarlar tarafından "Büyük başkan" tezahüratlarıyla karşılandı. Taraftarlar, kendilerini selamlayan Özbek'e "Bu taraftar seninle gurur duyuyor." şeklinde tezahürat yaptı.

RAMS PARK'TA DRONE ŞOV!

TARAFTAR COŞKUYU YAŞIYOR

Galatasaray taraftarı, kutlamalar için Rams Park'ta takımını bekliyor.

 

OKAN BURUK: HEDEF 5

Takım otobüsünde yayıncı kuruluşa konuşan Teknik Direktör Okan Buruk, "4 şampiyonluğu kazandığımız yerden, diğer 4 şampiyonluğu kazandığımız yere gidiyoruz. İnşallah, hedef 5.." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY RAMS PARKTA

Galatasaray takım otobüsü, RAMS Park'a ulaştı.

"YETMEZ BİZE BU KUPA, HEDEF ARTIK KUPA"

Galatasaraylı futbolcular, "Yetmez bize bu kupa, hedef artık Avrupa" yazılı bayrak açtı.

TORREİRA İLE YUNUSTAN İCARDİ PANKARTI

Galatasaraylı futbolcular Yunus Akgün ile Lucas Torreira, otobüste 'Dont go Mauro' (Gitme Mauro) pankartı açtı. Yıldız futbolcu Mauro İcardi'nin takımdaki geleceği henüz belli olmadı.

FUTBOLCULAR G.SARAY LİSESİNDEN ÇIKTI

Galatasaraylı futbolcular, Galatasaray Lisesi'nden çıkış yaparak şehir turu yapacakları üstü açık otobüse geçti.

KUTLAMALAR OTOBÜS TURUYLA BAŞLADI

Şampiyon Galatasaray'da açık otobüse binen futbolcular şehir turuna başladı

