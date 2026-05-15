Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutladı! Sarı-kırmızılılar kupasına kavuştu

Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutladı! Sarı-kırmızılılar kupasına kavuştuGüncelleme Tarihi:
Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutladı! Sarı-kırmızılılar kupasına kavuştuGüncelleme Tarihi:
Okan Buruk: "Bu şampiyonluk kutlaması her şeye değer. Burada bir kez daha anlıyorsunuz ne kadar önemli bir şey yaptığınızı. Bir senenin emeği var. Büyük Galatasaray taraftarına, başkanımız Dursun Özbek'e, yönetim kuruluna, futbolcularımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu sevinci taraftarımıza yaşattık. Hedef 27, hedef üst üste 5. şampiyonluk. Bunun için çalışmalara başlayacağız."
Lucas Torreira: "Çok büyük bir mutluluk duyuyorum, çok duyguluyum. Birçok şey yaşadık. Çok sıkıntılar da yaşadık ama elimden geleni yaptım. Şimdi çok mutluyuz bu başarıdan dolayı. Bütün taraftara çok teşekkür etmek istiyorum. Dünyanın her yerinde bizi takip ediyorlar ve destek veriyorlar."
Yunus Akgün: "Çok mutluyum, çok gururluyum. Çok şükür 4 sene üst üste şampiyonluk. Taraftarımıza, camiamıza armağan olsun. Herkes keyfini çıkartsın. Seneye görüşmek üzere."
Barış Alper Yılmaz: "Gerçekten çok mutluyum. Bu şarkıyı farklı bir yere bağlamamak lazım, sözleri benim için çok anlamlı. İçimden o an öyle geldi. Umarım herkes beğenmiştir."
Galatasaray, Süper Lig şampiyonluk kupasına kavuştu. Kaptan Mauro Icardi ve arkadaşları kupayı kaldırdı.
🎶 "Aşkın olayım..."— Spor Arena (@sporarena) May 15, 2026
🦁 Galatasaray'ın kaptanı Mauro Icardi, sahnede! pic.twitter.com/GsrTOY8Bjz
Galatasaray'ın Arjantinli Mauro Icardi, sarı-kırmızılı taraftarın en büyük coşkuyla karşıladığı futbolcu oldu.
Sözleşmesi sona eren ve takımda kalıp kalmayacağı belli olmayan kaptan Icardi, podruma en son çağrıldı. Kendisiyle özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısıyla podyuma yürüyen Icardi'ye taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu.
Tribünleri selamlayan Icardi, daha sonra takım arkadaşlarının oluşturduğu çemberin ortasında "üçlü" çektirdi. Golcü oyuncu etrafını saran arkadaşlarıyla şampiyonluğu kutladı.
👀 Victor Osimhen, tüm tribünleri teker teker gezerek taraftarları selamladı! pic.twitter.com/IIQPxyoffx
👀 Victor Osimhen, tüm tribünleri teker teker gezerek taraftarları selamladı! pic.twitter.com/IIQPxyoffx— Spor Arena (@sporarena) May 15, 2026
Victor Osimhen, tüm tribünleri teker teker gezerek taraftarları selamladı!
🌟 İlkay Gündoğan'dan üçlü! pic.twitter.com/LjZwbBnZA4— Spor Arena (@sporarena) May 15, 2026
İlk sezonunda şampiyonluk yaşayan İlkay, şarkı tercihini sarı-kırmızılı takım için yazılan "Çocukluk Aşkımsın" marşından yana kullandı.
Galatasaray taraftarı da büyük sevgi gösterisinde bulunduğu tecrübeli orta saha oyuncusu için "Cimbom'un çocuğu İlkay Gündoğan" tezahüratları yaptı.
Galatasaray'ın Rizeli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, bu sezon da horon oynadı.
Geçen sezon sahneye çıkarken horon oynayan Barış Alper, yine kemençe ve tulumu tercih etti. Yıldız futbolcunun horonuna takım arkadaşları da eşlik etti.
Milli futbolcu, şampiyonluk kutlamalarına "Recebim Hey Gidi Hey" şarkısıyla çıktı.
😓 Lucas Torreira'nın mutluluk gözyaşları! pic.twitter.com/YG5Aru3cOh— Spor Arena (@sporarena) May 15, 2026
Uruguaylı yıldız Lucas Torreira, sahneye çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı ve duygusal anlar yaşadı.
🌟 Günay Güvenç, sahnede!pic.twitter.com/FiU4buUscj— Spor Arena (@sporarena) May 15, 2026
Sarı-kırmızılıların ikinci file bekçisi Günay Güvenç, kızları ve eşi ile sahneye çıktı. Güvenç'in kutlamalardaki tercihi Imael Angel "Bad Times" şarkısı oldu.
🧤 Uğurcan Çakır ve ailesi, sahnede! pic.twitter.com/CO5O8JIskA— Spor Arena (@sporarena) May 15, 2026
Uğurcan, KADR'in "Hakim Bey" şarkısıyla podyuma yürüdü.
Sarı-kırmızılı ekibin milli file bekçisi Uğurcan Çakır, 2021-2022 sezonunda Trabzonspor ile yaşadığı şampiyonluğun kutlamasında takım arkadaşı Dorukhan Toköz ile "Hakim Bey" şarkısını söylemişti.
Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, sahneye Tarkan'dan "Dudu" şarkısıyla çıktı.
Teknik direktör Okan Buruk ve oyuncular, seçtikleri şarkılar eşliğinde sahneye çıkarak taraftarları selamlıyor.
🌟 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sahnede!pic.twitter.com/cwrOE49g5z— Spor Arena (@sporarena) May 15, 2026
Kutlamalarda podyuma sırasıyla A takım personeli, başkan Dursun Özbek, kulüp ve Sportif AŞ yöneticileri, teknik ekip ile futbolcular podyuma çağrıldı.
Başkan Dursun Özbek, taraftarlar tarafından "Büyük başkan" tezahüratlarıyla karşılandı. Taraftarlar, kendilerini selamlayan Özbek'e "Bu taraftar seninle gurur duyuyor." şeklinde tezahürat yaptı.
👀RAMS Park'ta drone şov!pic.twitter.com/y5fgofCsVK— Spor Arena (@sporarena) May 15, 2026
🟡🔴 Galatasaray taraftarı, kutlamalar için Rams Park'ta takımını bekliyor.pic.twitter.com/FMOkxMfYpT— Spor Arena (@sporarena) May 15, 2026
Galatasaray taraftarı, kutlamalar için Rams Park'ta takımını bekliyor.
Takım otobüsünde yayıncı kuruluşa konuşan Teknik Direktör Okan Buruk, "4 şampiyonluğu kazandığımız yerden, diğer 4 şampiyonluğu kazandığımız yere gidiyoruz. İnşallah, hedef 5.." ifadelerini kullandı.
Galatasaray takım otobüsü, RAMS Park'a ulaştı.
Galatasaraylı futbolcular, "Yetmez bize bu kupa, hedef artık Avrupa" yazılı bayrak açtı. pic.twitter.com/SyusyBlFfa— Spor Arena (@sporarena) May 15, 2026
Galatasaraylı futbolcular, "Yetmez bize bu kupa, hedef artık Avrupa" yazılı bayrak açtı.
Galatasaraylı futbolcular Yunus Akgün ile Lucas Torreira, otobüste 'Dont go Mauro' (Gitme Mauro) pankartı açtı. Yıldız futbolcu Mauro İcardi'nin takımdaki geleceği henüz belli olmadı.
Galatasaraylı futbolcular, Galatasaray Lisesi'nden çıkış yaparak şehir turu yapacakları üstü açık otobüse geçti.
Şampiyon Galatasaray'da açık otobüse binen futbolcular şehir turuna başladı