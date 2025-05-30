Galatasaray 25. şampiyonluğunu evinde kutladı! Fernando Muslera taraftara Türkçe seslendi

MUSLERA: 'DUYGU DOLU 14 SENE'

Kutlamaların ardından konuşan Muslera şu ifadeleri kullandı:

Bütün gösterilen sevgiden, eleştiriden dolayı teşekkür ediyorum. Duygu dolu 14 sene... Çok gurur duyuyorum. Fedakarlık ve çalışma doluydu. Zor anlar da oldu. Hocalarım, takım arkadaşlarım hepsine teşekkür ediyorum. Çok gururluyum ve çok mutluyum. Tek dileğim kupalar değil de bir isim bırakmak burada... Birçok kaleci olmak isteyen çocuk formamı giyiyor. İstediğim şeyin başladığının mesajı. Bugün stadyumlarda sürprizler vardı benim için. Benim karakter olarak kim olduğumu gösterdiler bana. İki çocuğumuz burada dünyaya geldi. Sonsuza kadar burayı hatırlayacağız, burası ikinci ülkemiz.