Galatasaray 25. şampiyonluğunu evinde kutladı! Fernando Muslera taraftara Türkçe seslendi

Güncelleme Tarihi:
Süper Lig'in son haftasında Başakşehir'i 2-0 mağlup eden şampiyon Galatasaray, karşılaşmanın ardından 25. şampiyonluğunu kutladı.
Kutlamaların ardından konuşan Muslera şu ifadeleri kullandı:
Bütün gösterilen sevgiden, eleştiriden dolayı teşekkür ediyorum. Duygu dolu 14 sene... Çok gurur duyuyorum. Fedakarlık ve çalışma doluydu. Zor anlar da oldu. Hocalarım, takım arkadaşlarım hepsine teşekkür ediyorum. Çok gururluyum ve çok mutluyum. Tek dileğim kupalar değil de bir isim bırakmak burada... Birçok kaleci olmak isteyen çocuk formamı giyiyor. İstediğim şeyin başladığının mesajı. Bugün stadyumlarda sürprizler vardı benim için. Benim karakter olarak kim olduğumu gösterdiler bana. İki çocuğumuz burada dünyaya geldi. Sonsuza kadar burayı hatırlayacağız, burası ikinci ülkemiz.
Pode Sentar şarkısının sahibi MC Livinho, Galatasaray'ın kupa töreni sonrası sahneye çıktı.
Fernando Muslera, kaptanlar ve tüm oyuncular Şampiyonluk kupası ve Ziraat Türkiye kupası'nın kaldırdı.
Fernando Muslera sahneye ilk sezonunda giydiği 25 numaralı formay çıktı. Takım arkadaşlarınca omuzlara alındı.
Muslera taraftara Türkçe "Her şey için teşekkürler. Sizi çok seviyorum" şeklinde seslendi.
Sarı-kırmızılı tribünlerde gözyaşlarına hakim olamayan taraftarlar görüldü.
Mauro Icardi şampiyonluk kutlamalarında sahneye "Aşkın Olayım" eşliğinde çıktı.
Abdülkerim Bardakcı sahneye gelirken anonsu Yunus Akgün yaptı.Abdülkerim Bardakcı ailesiyle birlikte "Pode Sentar" şarkısıyla eğlendi.
Victor Osimhe 'Yarim Yarim' şarkısıyla sahaya çıktı. Tribünler coşkulu bir şekilde "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor" tezahüratlarında bulundu.
Barış Alper Yılmaz "Katula Katula" şarkısıyla sahneye çıkarken takım arkadaşlarıyla birlikte dans etti.
Dries Mertens, şampiyonluk kutlamalarında sahneye eşi, oğlu Ciro ve babasıyla birlikte geldi.
Oyuncular, sahaya seçtikleri şarkılarla çıkarlarken sarı-kırmızılı taraftarlar da bir kez daha şampiyonluğun coşkusunu yaşıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk kutlamalarında sahneye gelirken Kenan Doğulu'ndan "Rütbeni Bileceksin" şarkısı çaldı. Okan Buruk şarkıya eşlik etti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi, Okan Buruk ve teknik heyeti, kaptanlar ve oyuncular tek tek sahneye çağrıldı.
Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte Rams Park'ın üstünde drone gösterisi başladı. Birinci yıldız Galatasaray Lisesi'nden, ikinci yıldız Galatasaray Adası'ndan, üçüncü yıldız Florya Metin Oktay Tesisleri'nden, dördüncü yıldız Kemerburgaz Tesisleri'nden RAMS Park'a ulaştı ve gökyüzünde 5. yıldız oluşturuldu..
Fernando Muslera, Dries Mertens, Okan Buruk, Victor Osimhen ve Şampiyonlar Ligi logosu da oluşturuldu.
Maçın ikinci yarısında Fernando Muslera ve Mertens oyundan alındı. Galatasaray'da son maçlarına çıkan iki isim de kenara omuzlarda taşındı.
Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı. Goller Mertens ve Osimhen'den geldi.