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Galatasaray 25. şampiyonluğunu evinde kutladı! Fernando Muslera taraftara Türkçe seslendi

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#Galatasaray#Süper Lig#Futbol
Galatasaray 25. şampiyonluğunu evinde kutladı Fernando Muslera taraftara Türkçe seslendi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2025 23:41

Galatasaray, Süper Lig'in son haftasındaki Başakşehir maçının ardından Rams Park'ta şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdi. Fernando Muslera taraftara Türkçe veda etti.

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Süper Lig'in son haftasında Başakşehir'i 2-0 mağlup eden şampiyon Galatasaray, karşılaşmanın ardından 25. şampiyonluğunu kutladı.

MUSLERA: 'DUYGU DOLU 14 SENE'

Kutlamaların ardından konuşan Muslera şu ifadeleri kullandı:

 

Bütün gösterilen sevgiden, eleştiriden dolayı teşekkür ediyorum. Duygu dolu 14 sene... Çok gurur duyuyorum. Fedakarlık ve çalışma doluydu. Zor anlar da oldu. Hocalarım, takım arkadaşlarım hepsine teşekkür ediyorum. Çok gururluyum ve çok mutluyum. Tek dileğim kupalar değil de bir isim bırakmak burada... Birçok kaleci olmak isteyen çocuk formamı giyiyor. İstediğim şeyin başladığının mesajı. Bugün stadyumlarda sürprizler vardı benim için. Benim karakter olarak kim olduğumu gösterdiler bana. İki çocuğumuz burada dünyaya geldi. Sonsuza kadar burayı hatırlayacağız, burası ikinci ülkemiz.

MC LIVINHO KONSER VERDİ

Pode Sentar şarkısının sahibi MC Livinho, Galatasaray'ın kupa töreni sonrası sahneye çıktı.

KUPALAR KAPTANLARIN ELLERİNDE

Fernando Muslera, kaptanlar ve tüm oyuncular Şampiyonluk kupası ve Ziraat Türkiye kupası'nın kaldırdı.

FERNANDO MUSLERA OMUZLARDA

Fernando Muslera sahneye ilk sezonunda giydiği 25 numaralı formay çıktı. Takım arkadaşlarınca omuzlara alındı.

 

Muslera taraftara Türkçe "Her şey için teşekkürler. Sizi çok seviyorum" şeklinde seslendi.

 

Sarı-kırmızılı tribünlerde gözyaşlarına hakim olamayan taraftarlar görüldü.

ICARDI SAHNEDE

Mauro Icardi şampiyonluk kutlamalarında sahneye "Aşkın Olayım" eşliğinde çıktı.

ABDÜLKERİM'İ YUNUS AKGÜN ANONS ETTİ

Abdülkerim Bardakcı sahneye gelirken anonsu Yunus Akgün yaptı.Abdülkerim Bardakcı ailesiyle birlikte "Pode Sentar" şarkısıyla eğlendi.

OSIMHEN ÇIKTI, TARAFTAR ÇILDIRDI

Victor Osimhe 'Yarim Yarim' şarkısıyla sahaya çıktı. Tribünler coşkulu bir şekilde "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor" tezahüratlarında bulundu.

BARIŞ ALPER VE ARKADAŞLARI COŞTU

Barış Alper Yılmaz "Katula Katula" şarkısıyla sahneye çıkarken takım arkadaşlarıyla birlikte dans etti.

MERTENS AİLESİ SON KEZ SAHNEDE

Dries Mertens, şampiyonluk kutlamalarında sahneye eşi, oğlu Ciro ve babasıyla birlikte geldi.

FUTBOLCULAR ŞARKILAR EŞLİĞİNDE SAHADA

Oyuncular, sahaya seçtikleri şarkılarla çıkarlarken sarı-kırmızılı taraftarlar da bir kez daha şampiyonluğun coşkusunu yaşıyor.

OKAN BURUK'TAN 'RÜTBENİ BİLECEKSİN' TERCİHİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk kutlamalarında sahneye gelirken Kenan Doğulu'ndan "Rütbeni Bileceksin" şarkısı çaldı. Okan Buruk şarkıya eşlik etti.

YÖNETİM VE TEKNİK HEYET SAHNEDE

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi, Okan Buruk ve teknik heyeti, kaptanlar ve oyuncular tek tek sahneye çağrıldı.

DRONE GÖSTERİSİ

Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte Rams Park'ın üstünde drone gösterisi başladı. Birinci yıldız Galatasaray Lisesi'nden, ikinci yıldız Galatasaray Adası'ndan, üçüncü yıldız Florya Metin Oktay Tesisleri'nden, dördüncü yıldız Kemerburgaz Tesisleri'nden RAMS Park'a ulaştı ve gökyüzünde 5. yıldız oluşturuldu..

 

Fernando Muslera, Dries Mertens, Okan Buruk, Victor Osimhen ve Şampiyonlar Ligi logosu da oluşturuldu.

MUSLERA VE MERTENS'E VEDA

Maçın ikinci yarısında Fernando Muslera ve Mertens oyundan alındı. Galatasaray'da son maçlarına çıkan iki isim de kenara omuzlarda taşındı.

GALATASARAY KAZANARAK TAMAMLADI

Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı. Goller Mertens ve Osimhen'den geldi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineMUSLERA: 'DUYGU DOLU 14 SENE'
timelineMC LIVINHO KONSER VERDİ
timelineKUPALAR KAPTANLARIN ELLERİNDE
timelineFERNANDO MUSLERA OMUZLARDA
timelineICARDI SAHNEDE
timelineABDÜLKERİM'İ YUNUS AKGÜN ANONS ETTİ
timelineOSIMHEN ÇIKTI, TARAFTAR ÇILDIRDI
timelineBARIŞ ALPER VE ARKADAŞLARI COŞTU
timelineMERTENS AİLESİ SON KEZ SAHNEDE
timelineFUTBOLCULAR ŞARKILAR EŞLİĞİNDE SAHADA
timelineOKAN BURUK'TAN 'RÜTBENİ BİLECEKSİN' TERCİHİ
timelineYÖNETİM VE TEKNİK HEYET SAHNEDE
timelineDRONE GÖSTERİSİ
timelineMUSLERA VE MERTENS'E VEDA
timelineGALATASARAY KAZANARAK TAMAMLADI
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#Galatasaray#Süper Lig#Futbol

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