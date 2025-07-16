Galatasaray 20 milyon euroluk teklifi elinin tersiyle itti Sözleşmesi uzatılacak

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Fenerbahçe, Paris Saint-Germain forması giyen Milan Skriniar ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı! Transferin tamamlanması için oyuncunun kulübüyle ödeme planı görüşülüyor.
(Yağız Sabuncuoğlu)
Galatasaray Yönetimi, beklemeye aldığı İlkay Gündoğan transferinde teknik direktör Okan Buruk’un onay vermesiyle yeniden harekete geçti. Yıldız futbolcu Sarı-kırmızılı takıma katılmaya çok yakın. Galatasaray, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile bireysel şartlarda anlaşmaya vardı.
YAKIN ZAMANDA AÇIKLANABİLİR
Başarılı orta sahanın transferinin yakın zamanda açıklanma ihtimali bulunuyor. Oyuncuya 5-6 milyon euro civarında bir maaş verilecek ve İlkay bonservissiz bir şekilde Galatasaray’a imza atacak.
Geçtiğimiz sezonda Manchester City formasını 54 kez terleten futbolcu, 5 gol atarken 8 de asist katkısında bulundu.
(Fanatik)
HT Spor'un haberine göre, listenin başında, geçtiğimiz sezon devre arasında büyük beklentilerle transfer edilen ancak sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Diego Carlos var. Brezilyalı stoperin takımdan gönderilmesi bekleniyor.
Carlos’un yanı sıra; beklentileri karşılayamayan Sofyan Amrabat, Rodrigo Becao, Cengiz Ünder ve Sebastian Szymanski de satış listesinde yer alan isimler arasında bulunuyor.
Dün gece Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri; İtalya Serie A ekibi Como'nun, Galatasaray'ın tecrübeli savunmacısı Davinson Sanchez için 18 milyon euroluk (+2 milyon euro bonus) bir teklifle sarı-kırmızılı takımın kapısını çaldığını duyurmuştu.
GALATASARAY'DAN AYRILIĞA ONAY ÇIKMADI!
HT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Davinson Sanchez'le yolları ayırmayı kesinlikle düşünmüyor.
MAAŞINDA İYİLEŞTİRME YAPILACAK
Sarı-kırmızılı yönetim, kulüple 2+1 yıl daha sözleşmesi bulunan Davinson'un mevcut maaşında iyileştirme yapmayı planlıyor.
Teknik direktör Okan Buruk da Davinson'un takımda tutulmasından yana tavır koyarken, Galatasaray yönetimi Kolombiyalı savunmacıya yapılacak maaş zammı ile birlikte yıldız oyuncunun uzun yıllar kulüpte kalmasını hedefliyor.
9.5 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ
29 yaşındaki oyuncu, 2023-2024 sezonunun başında Tottenham’dan 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.
Yeni sezonda güçlü ve alternatifli bir kadro oluşturmayı hedefleyen Trabzonspor, orta saha transferinde büyük bir adım atmak üzere.
Bordo-Mavililer, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Qadsiah’ta forma giyen İspanyol futbolcu Cameron Puertas’ı renklerine bağlamak için önemli mesafe kat etti. Teknik direktör Fatih Tekke’nin bizzat kadrosunda görmek istediği 26 yaşındaki oyuncu için yürütülen görüşmelerde artık sona gelindi. 1.78 boyundaki Puertas’ın AlQadsiah ile 2027’ye kadar sözleşmesi bulunurken, güncel piyasa değeri 13 milyon euro civarında.
ANLAŞMA DETAYLARA KALDI
Trabzonspor cephesi, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor ve anlaşmaya mutlaka satın alma opsiyonu eklenmesini istiyor. Yapılan pazarlıklarda her iki tarafın da ortak zemine yaklaştığı ve anlaşmanın artık detaylara kaldığı belirtiliyor.
10 numara rolünün yanı sıra 8 numara ve ön libero pozisyonlarında da görev yapabilen Puertas, 2024 yılında Union Saint-Gilloise’den 15.5 milyon euro bedelle Al-Qadsiah’a transfer olmuştu. Bu rakam, Belçika kulübü tarihinin en yüksek ikinci satış rekoru olarak kayıtlara geçmişti.
(Fanatik)
Transfer sezonunun flaş ekiplerinden Beşiktaş, dünyaca ünlü bir yıldız için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Manchester United'ın gözden çıkardığı Jadon Sancho'yu kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.
Sol kanatta görev yapan 25 yaşındaki İngiliz yıldız için yönetim maliyet analizine başladı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in talebi doğrultusunda hücum hattına üst düzey bir takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, Sancho hamlesiyle ses getirmeye hazırlanıyor.
TEMASLAR HIZ KAZANIYOR
Manchester United cephesi de Sancho'yu elden çıkarmaya sıcak bakıyor. Kulüp, yüksek maaşı ve kadrodaki durumu nedeniyle oyuncunun ayrılığına engel olmayacak. Beşiktaş ise bu fırsatı değerlendirerek ön plana çıkmak istiyor.
Bonservis veya kiralama seçenekleri masada. Kartal, Sancho transferini gerçekleştirebilirse, Süper Lig'e damga vuracak bir hamleye imza atacak. Transferin olumlu sonuçlanması halinde, Beşiktaş taraftarı yıllar sonra bir dünya yıldızını Tüpraş Stadı'nda izleme şansı yakalayacak. Görüşmeler önümüzdeki günlerde hız kazanacak.
(Fanatik)
Galatasaray, Sacha Boey'un ayrılığı sonrası sağ bek pozisyonunda aradığı ismi bulabilmiş değil. Boey'un ayrılığından bu yana Sarı-Kırmızılılar, her transfer döneminde sağ beke takviye adına çalışmalar yürütüyor.
Elias Jelert transferinden istediği verimi alamayan Galatasaray, ara transfer döneminde birçok önemli isimle ilgilenmişti. Gündeme gelen isimler arasından kadroya katılan da Przemyslaw Frankowski olmuştu. Polonyalı oyuncudan şu ana kadar beklediği katkıyı alamayan Galatasaray, eski gözdesi için yeniden devreye girdi.
ROTA YENİDEN TCHATCHOUA'YA ÇEVRİLDİ
Sağ bek takviyesi planlayan Galatasaray’da Jackson Tchatchoua ismi yeniden gündeme geldi. Daha önce de Sarı-Kırmızılılar’ın gündeminde olan 23 yaşındaki sağ bekin tekrar takibe alındığı ifade edildi.
İtalyan kulübü Verona ile 2027’ye kadar kontratı olan Kamerunlu futbolcunun teklife sıcak bakabileceği öne sürüldü. Geçtiğimiz sezon 37 maçta forma giyen 23 yaşındaki Kamerunlu sağ bek, 2 gol ve 3 asist kaydetti.
(Fanatik)
Fenerbahçe'de 2 yıldır gündemde olan ve taraftarların rüyalarını süsleyen Marcus Rashford transferi yeniden alevlendi.
Mourinho’nun da istediği İngiliz futbolcunun Barcelona aşkının karşılık bulamaması bu transferin gerçekleşme ihtimalini yükseltti.