Galatasaray 20 milyon euroluk teklifi elinin tersiyle itti Sözleşmesi uzatılacak

TRABZONSPOR, PUERTAS'I BİTİRMEK ÜZERE

Yeni sezonda güçlü ve alternatifli bir kadro oluşturmayı hedefleyen Trabzonspor, orta saha transferinde büyük bir adım atmak üzere.

Bordo-Mavililer, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Qadsiah’ta forma giyen İspanyol futbolcu Cameron Puertas’ı renklerine bağlamak için önemli mesafe kat etti. Teknik direktör Fatih Tekke’nin bizzat kadrosunda görmek istediği 26 yaşındaki oyuncu için yürütülen görüşmelerde artık sona gelindi. 1.78 boyundaki Puertas’ın AlQadsiah ile 2027’ye kadar sözleşmesi bulunurken, güncel piyasa değeri 13 milyon euro civarında.

ANLAŞMA DETAYLARA KALDI

Trabzonspor cephesi, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor ve anlaşmaya mutlaka satın alma opsiyonu eklenmesini istiyor. Yapılan pazarlıklarda her iki tarafın da ortak zemine yaklaştığı ve anlaşmanın artık detaylara kaldığı belirtiliyor.

10 numara rolünün yanı sıra 8 numara ve ön libero pozisyonlarında da görev yapabilen Puertas, 2024 yılında Union Saint-Gilloise’den 15.5 milyon euro bedelle Al-Qadsiah’a transfer olmuştu. Bu rakam, Belçika kulübü tarihinin en yüksek ikinci satış rekoru olarak kayıtlara geçmişti.

(Fanatik)