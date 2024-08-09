Galatasaray 2-1 Hatayspor (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 2024/25 sezonu açılış maçında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

Hatayspor'un golünü 52. dakikada Joelson atarken Galatasaray'ın eşitlik sayısını 80. dakikada penaltıdan Icardi kaydetti. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü ise 90. dakikada Michy Batshuayi attı.

Bu sonuçla son şampiyon Galatasaray yeni sezona 3 puanla başladı. Hatayspor ise sezonu puansız açtı.

GALATASARAY 2-1 HATAYSPOR

GOL: 52' Joelson, 80' Icardi (P), 90' Batshuayi

İlk yarı sonucu: 0-0

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Torreira’nın kazandığı topu kontrol eden Mertens, ceza sahası sağ çaprazından koşu yapan Ziyech’e pasını aktardı. Ziyech’in şutunda kaleci Erce’den seken topu savunma kale önünden uzaklaştırdı.

10. dakikada Mertens’in ceza sahasına ortasında Barış Alper kafayla topu Icardi’ye indirdi. Icardi’nin dönerek yaptığı vuruşta kaleci Erce’den seken topu kale çizgisi üzerinde Burak Yılmaz kontrol ederken, Erce topun sahibi oldu.

28. dakikada Icardi ceza sahası sağ çaprazında olan Ziyech’e pasını aktardı. Bu oyuncunun rakibini geçerek yaptığı vuruşta savunmadan seken top üstten dışarı gitti.

45+1. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta Joelson Mendes'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sol taraftan Ziyech’in kullandığı köşe vuruşunda Davinson Sanchez kafayı vururken kaleci Erce’den seken top yeniden önünde kaldı. Sanchez’in bu kez voleyle denemesinde meşin yuvarlak üst direkten döndü. Barış Alper’in röveşata ile içeriye çevirdiği topa Abdülkerim kafayı vururken kaleci Erce soluna uzanarak topu çelmeyi başardı.

51. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Icardi, sağından koşu yapan Barış Alper’e pasını aktarırken, Barış’ın kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.

52. dakikada Strandberg’in kafayla ileriye oynadığı topu kontreol eden Rui Pedro, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Pedro, kaleci Muslera’yı çalımlamak isterken yerde kalırken, boşta kalan topu Joelson Fernandes ağlara gönderdi. 0-1

78. dakikada ceza sahasında Kilama ile ikili mücadeleye giren Mauro Icardi yerde kalırken hakem Turgut Doman penaltı noktasını gösterdi.

80. dakikada penaltı atışını kullanan Mauro Icardi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

90. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrasında kafalardan seken top uzak direğe açıldı. Torreira’nın bekletmeden ortasında Michy Batshuayi kafayla topu ağlarla buluşturdu. 2-1

İLK 11'LER

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Galatasaray: Muslera, Dubois, Davinson, Albülkerim, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Cemali, Massanga, Lamine, Rui Pedro, Funsho, Joelson, Carlos