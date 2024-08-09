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Galatasaray 2-1 Hatayspor (Maç özeti)

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Galatasaray-Hatayspor Maçı#Galatasaray-Hatayspor Maçı Ne Zaman
Galatasaray 2-1 Hatayspor (Maç özeti)
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 22:50

Trendyol Süper Lig 2024/25 sezonu açılış maçında son şampiyon Galatasaray, evinde geriye düştüğü maçta Hatayspor'u 90. dakikada Batshuayi'nin attığı golle 2-1 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig 2024/25 sezonu açılış maçında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

Hatayspor'un golünü 52. dakikada Joelson atarken Galatasaray'ın eşitlik sayısını 80. dakikada penaltıdan Icardi kaydetti. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü ise 90. dakikada Michy Batshuayi attı.

Bu sonuçla son şampiyon Galatasaray yeni sezona 3 puanla başladı. Hatayspor ise sezonu puansız açtı.

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GALATASARAY 2-1 HATAYSPOR

GOL: 52' Joelson, 80' Icardi (P), 90' Batshuayi

İlk yarı sonucu: 0-0

Gözden KaçmasınGalatasaray - Hatayspor maçında ekranlara yansımayan görüntülerGalatasaray - Hatayspor maçında ekranlara yansımayan görüntülerHaberi görüntüle

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Torreira’nın kazandığı topu kontrol eden Mertens, ceza sahası sağ çaprazından koşu yapan Ziyech’e pasını aktardı. Ziyech’in şutunda kaleci Erce’den seken topu savunma kale önünden uzaklaştırdı.
10. dakikada Mertens’in ceza sahasına ortasında Barış Alper kafayla topu Icardi’ye indirdi. Icardi’nin dönerek yaptığı vuruşta kaleci Erce’den seken topu kale çizgisi üzerinde Burak Yılmaz kontrol ederken, Erce topun sahibi oldu.
28. dakikada Icardi ceza sahası sağ çaprazında olan Ziyech’e pasını aktardı. Bu oyuncunun rakibini geçerek yaptığı vuruşta savunmadan seken top üstten dışarı gitti.
45+1. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta Joelson Mendes'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sol taraftan Ziyech’in kullandığı köşe vuruşunda Davinson Sanchez kafayı vururken kaleci Erce’den seken top yeniden önünde kaldı. Sanchez’in bu kez voleyle denemesinde meşin yuvarlak üst direkten döndü. Barış Alper’in röveşata ile içeriye çevirdiği topa Abdülkerim kafayı vururken kaleci Erce soluna uzanarak topu çelmeyi başardı.
51. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Icardi, sağından koşu yapan Barış Alper’e pasını aktarırken, Barış’ın kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.
52. dakikada Strandberg’in kafayla ileriye oynadığı topu kontreol eden Rui Pedro, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Pedro, kaleci Muslera’yı çalımlamak isterken yerde kalırken, boşta kalan topu Joelson Fernandes ağlara gönderdi. 0-1
78. dakikada ceza sahasında Kilama ile ikili mücadeleye giren Mauro Icardi yerde kalırken hakem Turgut Doman penaltı noktasını gösterdi.
80. dakikada penaltı atışını kullanan Mauro Icardi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
90. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrasında kafalardan seken top uzak direğe açıldı. Torreira’nın bekletmeden ortasında Michy Batshuayi kafayla topu ağlarla buluşturdu. 2-1

GALATASARAY KAZANDI
GALATASARAY KAZANDI

Son şampiyon, sezonun ilk maçını geri dönüşle kazandı.

BATSHUAYI 90'DA ATTI

Fenerbahçe'de son dakikaların adamı olan Batshuayi, 90. dakikada takımını öne geçiren golü attı.

ICARDI PENALTIDAN ATTI

Galatasaray 80. dakikada penaltıdan beraberliği buldu. Icardi, kendi kazandırdığı penaltıda topun başına geçti ve takımı adına sezonun ilk golünü attı.

GABRIEL SARA OYUNDA

Galatasaray'da yeni transfer Gabriel Sara, 57. dakikada Kerem Demirbay'ın yerine oyuna girdi.

SEZONUN İLK GOLÜ HATAYSPOR'DAN!
SEZONUN İLK GOLÜ HATAYSPORDAN

Galatasaray'ın golleri kaçırmasının ardından konuk ekip öne geçti. 52. dakikada gelişen hızlı atakta Joelson topu ağlara gönderdi ve Süper Lig'de sezonun ilk golünü attı.

BARIŞ ALPER KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI

51'de Icardi'nin şık pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Barış Alper'in vuruşunda top dışarı gitti.

İNANILMAZ POZİSYON!

Galatasaray tek pozisyonda 3-4 kez gole yaklaştı! Soldan kullanılan köşe vuruşunda Davinson vurdu, Erce çıkardı, Davinson yine vurdu, top üst direğin altına çarpıp yerde sekti ve oyuna döndü. Barış Alper yeniden içeri çevirdi, Abdülkerim'in kafa vuruşunda Erce yine gole izin vermedi.

İLK YARIDA GOL YOK
İLK YARIDA GOL YOK

RAMS Park'ta ilk yarı 0-0 sona erdi.

GALATASARAY HIZLI BAŞLADI
GALATASARAY HIZLI BAŞLADI

8. dakikada Ziyech karşı karşıya pozisyonda Erce'yi geçemedi. 10. dakikada Icardi'nin vuruşunda yine Erce başarılı.

MAÇ BAŞLADI, SEZON BAŞLADI!
MAÇ BAŞLADI, SEZON BAŞLADI

Süper Lig'de yeni sezon, Galatasaray - Hatayspor maçının başlama vuruşuyla start aldı. Bu maç özelinde iki takıma ve Süper Lig'deki tüm takımlara başarılar diliyoruz.

"ZAHA'NIN TRANSFER GÖRÜŞMESİ VAR"

Okan Buruk: Zaha'nın yakın zamanda transfer görüşmeleri vardı. Premier Lig'de tekrar oynamaya sıcak bakıyor. Bugün tesisteydi ama bu tür durumlarda oyuncu kendini riske etmek de istemiyor. Birlikte kadroda olmamasının daha doğru olduğuna karar verdik"

ZAHA KADRODA YOK! TRANSFER...
ZAHA KADRODA YOK TRANSFER...

Galatasaray'da transferi gündemde olan Wilfried Zaha kadroya alınmadı. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan: "Wilfried Zaha Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden ilgi duyulan bir oyuncumuz."

Yeni transfer Elias Jelert de kadroda bulunmuyor.

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OKAN BURUK'TAN SÜRPRİZ KADRO
OKAN BURUKTAN SÜRPRİZ KADRO

Galatasaray ilk 11: Muslera, Dubois, Davinson, Albülkerim, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.

Hatayspor ilk 11: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Cemali, Massanga, Lamine, Rui Pedro, Funsho, Joelson, Carlos

VAR: HALİL UMUT MELER
VAR: HALİL UMUT MELER

Öte yandan maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Halil Umut Meler oldu.

MUHTEMEL 11'LER
MUHTEMEL 11LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.

Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Cemali, Massanga, Görkem, Hodzic, Okoronkwo, Fernandes, Strandberg.

TRANSFERLER GÖRÜCÜYE ÇIKACAK
TRANSFERLER GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Galatasaray'da yeni sezon öncesinde yapılan 2 transfer teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda sarı-kırmızılı formayla maçlarına çıkacak.

 

Sarı-kırmızılı kulüp, devam eden transfer döneminde Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara'yı renklerine bağladı. Batshuayi, Beşiktaş ile yapılan Turkcell Süper Kupa maçında süre alırken, Jelert ile Sara henüz bir maçta mücadele etmedi.

 

Okan Buruk'un görev vermesi halinde 21 yaşındaki Danimarkalı sağ bek Jelert ile 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Sara ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletecek.

82 GÜN SONRA TARAFTARIYLA KAVUŞACAK
82 GÜN SONRA TARAFTARIYLA KAVUŞACAK

Galatasaray, 82 gün sonra RAMS Park'ta taraftarının önünde sahaya çıkacak.

Üst üste ikinci kez şampiyon olduğu sezonda iç sahadaki son maçını 19 Mayıs'taki Fenerbahçe derbisiyle yapan sarı-kırmızılı takım, 2 ay 21 gün sonra taraftarıyla buluşacak.

GALATASARAY MORAL BULMAK İSTİYOR
GALATASARAY MORAL BULMAK İSTİYOR

Süper Lig’de geride kalan sezonu 102 puanla rekor kırarak şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray 2024-25’in açılış maçında sahasında Hatayspor’u konuk ediyor. RAMS Park’ta saat 21.00’de başlayacak karşılaşmada Turgut Doman düdük çalacak. Süper Kupa mücadelesinde ezeli rakibi Beşiktaş’tan ağır bir yenilgi alan Cimbom seyircisi önünde sezona moralli başlamak istiyor. Batshuayi, Süper Kupa’da siftah yaparken Okan Buruk’un görev vermesi durumunda yeni transferler Elias Jelert ve Gabriel Sara bugün ilk maçlarına çıkabilir.

İSTANBUL’DAN 6 TAKIM YER ALACAK
İSTANBUL’DAN 6 TAKIM YER ALACAK

Türkiye’nin 12 farklı ilinden 19 takım toplam 342 maçın oynanacağı 2024-25 sezonunda başarılı olmaya çalışacak. İstanbul 6 takımla ligde en çok takımı bulunan şehir olarak öne çıkıyor. Antalya da yine 2 takımla (Antalyaspor, Alanyaspor) ligde mücadele edecek. Takımlar kadrolarında 14 yabancı bulundurabilecek. Maç kadrosunda 12, sahada ise 11 yabancı oyuncu yer alabilecek.

2. YARIDA 21 HAFTA OYNANACAK
2. YARIDA 21 HAFTA OYNANACAK

Bu yıl 67.’si oynanacak sezonda toplam 19 takım mücadele edecek. Toplamda 38 haftanın oynanacağı ligde her takım 1 haftayı bay geçecek. Sezonun ilk yarısı 20 Aralık’ta başlayacak 17. hafta karşılaşmaları ile tamamlanacak. 21 haftanın oynanacağı ikinci yarı ise 3 Ocak’taki 18. hafta maçlarıyla başlayacak ve 1 Haziran 2025’te sona erecek.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineGALATASARAY KAZANDI
timelineBATSHUAYI 90'DA ATTI
timelineICARDI PENALTIDAN ATTI
timelineGABRIEL SARA OYUNDA
timelineSEZONUN İLK GOLÜ HATAYSPOR'DAN!
timelineBARIŞ ALPER KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI
timelineİNANILMAZ POZİSYON!
timelineİLK YARIDA GOL YOK
timelineGALATASARAY HIZLI BAŞLADI
timelineMAÇ BAŞLADI, SEZON BAŞLADI!
timeline"ZAHA'NIN TRANSFER GÖRÜŞMESİ VAR"
timelineZAHA KADRODA YOK! TRANSFER...
timelineOKAN BURUK'TAN SÜRPRİZ KADRO
timelineVAR: HALİL UMUT MELER
timelineMUHTEMEL 11'LER
timelineTRANSFERLER GÖRÜCÜYE ÇIKACAK
timeline82 GÜN SONRA TARAFTARIYLA KAVUŞACAK
timelineGALATASARAY MORAL BULMAK İSTİYOR
timelineİSTANBUL’DAN 6 TAKIM YER ALACAK
timeline2. YARIDA 21 HAFTA OYNANACAK

İLK 11'LER

Haberin Devamı

Galatasaray: Muslera, Dubois, Davinson, Albülkerim, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Cemali, Massanga, Lamine, Rui Pedro, Funsho, Joelson, Carlos

 

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#Süper Lig#Galatasaray-Hatayspor Maçı#Galatasaray-Hatayspor Maçı Ne Zaman

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