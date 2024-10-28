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Galatasaray 2-1 Beşiktaş (Süper Lig maçı özeti)

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#Galatasaray#Beşiktaş#Süper Lig
Galatasaray 2-1 Beşiktaş (Süper Lig maçı özeti)
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 21:58

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla rakibiyle puan farkını 8'e yükseltti.

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Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaştı.

Rams Park'ta oynanan derbiyi Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

Sarı-kırmızılılar, 13. dakikada Davinson Sanchez'in golüyle öne geçti ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 67'yi gösterdiğinde ise sahneye Victor Osimhen çıktı ve farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

Son sözü 90+4. dakikada Muçi söylese de Galatasaray sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar 28 puanla liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise 1 maç eksiğiyle 20 puanda kaldı.

3 PUAN GALATASARAY'IN!
3 PUAN GALATASARAYIN

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla rakibiyle puan farkını 8'e yükseltti.

OSIMHEN FARKI 2'YE ÇIKARDI

67. dakikada Gabriel Sara'nın ceza sahasına açtığı ortada Osimhen, kale ağzında topa yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve top ağarla buluştu.

Beşiktaş'ta 60. dakikada savunmadan Immobile'ye harika bir uzun top geldi. Kaleci Muslera kalesini terk ederek Immobile'ye müdahaleyi yaptı ve tehlikeyi önledi.

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GALATASARAY'DA SAKATLIK

Derbinin 50. dakikasında Kaan Ayhan sakatlandı ve yerini Elias Jelert'e bıraktı.

İLK DEVRE SONA ERDİ
İLK DEVRE SONA ERDİ

Galatasaray, Beşiktaş karşısında ilk devreyi Davinson Sanchez'in golüyle 1-0 önde kapattı.

GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmanın 27. dakikasında Mauro Icardi penaltı bekledi; hakem Arda Kardeşler, VAR hakemi Onur Özütoprak'ı dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi.

DERBİDE İLK GOL DAVINSON'DAN

Galatasaray'da Sara'nın kullandığı serbest vuruşta Davinson sahneye çıktı ve yaptığı kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi.

DERBİDE ÜST ÜSTE POZİSYONLAR

Maçın 4. dakikasında Rafa'nın kurguladığı hücumda Semih Kılıçsoy'un altıpasın sol çaprazından yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı. Karşılaşmanın 6. dakikasında ise Sallai'nin ortasında Yunus arka direkte vurdu, Ersin son anda gole engel oldu.

DERBİDE İLK DÜDÜK ÇALDI
DERBİDE İLK DÜDÜK ÇALDI

Rams Park'taki Galatasaray-Beşiktaş derbisi başladı.

BEŞİKTAŞ 11'İNİ AÇIKLADI
BEŞİKTAŞ 11İNİ AÇIKLADI

Beşiktaş'ın 11'i: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Joao Mario, Rafa, Semih, Immobile.

GALATASARAY'IN 11'İ BELLİ OLDU
GALATASARAYIN 11İ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Icardi, Osimhen.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU
VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Bu akşam RAMS Park'ta oynanacak olan Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 10. hafta karşılaşmasına sahne olacak olan Galatasaray - Beşiktaş mücadelesinin TFF VAR merkezinde hakem Onur Özütoprak görev yapacak.

ARDA KARDEŞLER YÖNETECEK
ARDA KARDEŞLER YÖNETECEK

Galatasaray - Beşiktaş derbisi FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak. Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ilk kez Galatasaray - Beşiktaş derbisinde düdük çalacak.

YILDIZLAR SAHNE ALACAK
YILDIZLAR SAHNE ALACAK

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş arasında 28 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak derbide gözler iki takımın golcülerinde olacak. Süper Lig'in en skorer takımı olan Galatasaray, 27 kez ağları havalandırdı. Beşiktaş ise bu kulvarda 17 kez topu filelerle buluşturdu.

357. RANDEVU
357. RANDEVU

Galatasaray ile Beşiktaş rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı'nda oynanan müsabakayla başladı ve o maçı siyah-beyazlılar 2-0'lık skorla kazandı. İki takım bugüne kadar 356 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 127 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 115 defa rakibini mağlup etti. 114 müsabakadan ise beraberlik çıktı. Galatasaray'ın 496 golüne, Beşiktaş 469 golle karşılık verdi.

İki takım arasında son olarak oynanan TFF Süper Kupa maçını Beşiktaş 5-0'lık skorla kazandı.

BBRONCKHORST, LUCESCU'NUN ARDINDAN EN İYİSİ
BBRONCKHORST, LUCESCUNUN ARDINDAN EN İYİSİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, namağlup unvanıyla şimdiden adını siyah-beyazlıların tarihine yazdırmış durumda. 49 yaşındaki teknik adam, Mircea Lucescu’nun 2002-2003 sezonunda elde ettiği 26 maçlık yenilmezlik serisinden bu yana siyah-beyazlı takımda görev almış teknik direktörler arasında ilk sezonunda en uzun namağlup serisine sahip çalıştırıcı.

Ligde 8 mücadelede rakiplerine 3 puan şansı vermeyen van Bronchorst’u, 2007-2008 sezonunda 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlikle bunu başaran Ertuğrul Sağlam izliyor.
Giovanni van Bronckhorst, Galatasaray karşısında da yenilgisizliğini sürdürmenin peşinde.

BEŞİKTAŞ İLE 17 KEZ KARŞILAŞTI
BEŞİKTAŞ İLE 17 KEZ KARŞILAŞTI

Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Beşiktaş'a karşı daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başındayken rakip oldu. Buruk'un takımları söz konusu müsabakalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

BEŞİKTAŞ NAMAĞLUP UNVANINI KORUMAK İSTİYOR

Galatasaray ve Trabzonspor ile birlikte ligin namağlup üç takımından biri olan siyah-beyazlı ekip, derbide alacağı galibiyetle hem rakibinin serisini sonlandırmak hem de unvanını korumak istiyor. Beşiktaş, ilk 9 maçını yenilgisiz geçtiği son sezonu 2016-2017'de yaşadı. Söz konusu sezonda Teknik Direktör Şenol Güneş idaresinde oynadığı ilk 14 mücadelede mağlup olmayan Kara Kartal, 9 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

NDOUR YERİNE MUSRATİ
NDOUR YERİNE MUSRATİ

Beşiktaş’ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un Lyon maçındaki savunma zaafları nedeniyle taktiksel değişikliklere gidebileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle El Musrati’nin Ndour’un yerine oynaması kuvvetle muhtemel. Rashica da hazır görülmesi halinde Joao Mario’nun yerine sağ kanada geçebilir.

2- Beşiktaş ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, ezeli rakibini üst üste 3+ kez mağlup ettiği son seriyi Ocak 2013-Mayıs 2015 arasında yakaladı (5 maç).

MERTENS ‘DALYA’ DiYECEK
MERTENS ‘DALYA’ DiYECEK

G.Saray’da Dries Mertens bugün görev alırsa, sarı kırmızılı formayla 100. maçına çıkacak. G.Saray’da Sara, Jelert, Sallai ve Osimhen; Beşiktaş’ta Emirhan, Can, Uduokhai, Mario ve Ndour görev almaları halinde Türkiye’deki kariyerlerinde ilk kez G.Saray-Beşiktaş derbisine çıkacaklar.

OKAN BURUK SAHADA
OKAN BURUK SAHADA

Galatasaray’da Ismail Jakobs, sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk’un ise geçirdiği apandisit ameliyatına karşın takımının başında sahada olması bekleniyor. Beşiktaş’ta Necip, Paulista ve geçtiğimiz hafta sakatlanan Mert Günok bugün sahada olmayacak. Milli maçta sakatlanan ve ilk kez dün antrenmana çıkan Rashica’nın durumuna ise bugün karar verilecek.

OKAN BURUK'UN 6. BEŞİKTAŞ DERBİSİ
OKAN BURUKUN 6. BEŞİKTAŞ DERBİSİ

2022 yılının yaz aylarında takımın başına geçen Okan Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 11 kez karşı karşıya geldi. Okan Buruk'lu Galatasaray, siyah-beyazlılarla oynadığı 5 derbinin 3'ünü kazanırken, 2 kez de kaybetti. 51 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertlilere karşı ise 1'i hükmen olmak üzere toplam 4 galibiyet elde ederken, 1 mağlubiyet ve 1 de beraberlik aldı.

OKAN BURUK'TAN SÜRPRİZ! SON İDMANDA DENEDİ
OKAN BURUKTAN SÜRPRİZ SON İDMANDA DENEDİ

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, son taktik idmanda Roland Sallai'yi ilk 11'de denedi. Macar futbolcunun derbiye ilk 11'de başlaması, Barış Alper'in de yedek oturması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER
MUHTEMEL 11LER
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Canlı Anlatım Özeti

timeline3 PUAN GALATASARAY'IN!
timelineOSIMHEN FARKI 2'YE ÇIKARDI
timeline
timelineGALATASARAY'DA SAKATLIK
timelineİLK DEVRE SONA ERDİ
timelineGALATASARAY PENALTI BEKLEDİ
timelineDERBİDE İLK GOL DAVINSON'DAN
timelineDERBİDE ÜST ÜSTE POZİSYONLAR
timelineDERBİDE İLK DÜDÜK ÇALDI
timelineBEŞİKTAŞ 11'İNİ AÇIKLADI
timelineGALATASARAY'IN 11'İ BELLİ OLDU
timelineVAR HAKEMİ BELLİ OLDU
timelineARDA KARDEŞLER YÖNETECEK
timelineYILDIZLAR SAHNE ALACAK
timeline357. RANDEVU
timelineBBRONCKHORST, LUCESCU'NUN ARDINDAN EN İYİSİ
timelineBEŞİKTAŞ İLE 17 KEZ KARŞILAŞTI
timelineBEŞİKTAŞ NAMAĞLUP UNVANINI KORUMAK İSTİYOR
timelineNDOUR YERİNE MUSRATİ
timelineMERTENS ‘DALYA’ DiYECEK
timelineOKAN BURUK SAHADA
timelineOKAN BURUK'UN 6. BEŞİKTAŞ DERBİSİ
timelineOKAN BURUK'TAN SÜRPRİZ! SON İDMANDA DENEDİ
timelineMUHTEMEL 11'LER

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Joao Mario’nun sağ taraftan yerden ortasında Gedson’u geçen top Semih Kılıçsoy’da kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

6. dakikada Sallai’nin sağ taraftan uzun pasında uzak kale direği dibinde topla buluşan Yunus’un gelişine vuruşunda kaleci Ersin, topu kornere çeldi.

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13. dakikada Sara’nın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta Davinson Sanchez’in uzak kale
direğinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

44. dakikada Immobile'nin pasında sağ tarafta topla buluşan Rafa Silva'nın ceza sahası içine girdikten sonra sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

45. dakikada Davinson'un pasında sağ çaprazda topla buluşan Icardi'nin çaprazdan vuruşunda savunmaya da çarpan top, az farkla uzak kasle direğinin yanında kornere gitti.

54. dakikada Masuaku’nun ara pasında topa hareketlenen Rafa Silva’nın topukla çıkardığı topa Joao Mario gelişine şutunu çekti. Kaleci Muslera topu kornere çeldi.

67. dakikada Gabriel Sara’nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Osimhen’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0

90+4. dakikada Ndour'un savunma arkasına attığı topa iyi hareketlenen Muçi'nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, uzak kale direğine de çarparak filelerle buluştu. 2-1

90+5. dakikada Mertens'in pasında Batshuayi'nin ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan şutunda top yandan auta gitti.

Gözden KaçmasınGalatasaray - Beşiktaş derbisinden ekranlara yansımayan görüntülerGalatasaray - Beşiktaş derbisinden ekranlara yansımayan görüntülerHaberi görüntüle

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#Galatasaray#Beşiktaş#Süper Lig

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