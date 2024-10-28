Galatasaray 2-1 Beşiktaş (Süper Lig maçı özeti)

357. RANDEVU

Galatasaray ile Beşiktaş rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı'nda oynanan müsabakayla başladı ve o maçı siyah-beyazlılar 2-0'lık skorla kazandı. İki takım bugüne kadar 356 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 127 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 115 defa rakibini mağlup etti. 114 müsabakadan ise beraberlik çıktı. Galatasaray'ın 496 golüne, Beşiktaş 469 golle karşılık verdi.

İki takım arasında son olarak oynanan TFF Süper Kupa maçını Beşiktaş 5-0'lık skorla kazandı.