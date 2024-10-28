Galatasaray 2-1 Beşiktaş (Süper Lig maçı özeti)

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Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaştı.
Rams Park'ta oynanan derbiyi Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.
Sarı-kırmızılılar, 13. dakikada Davinson Sanchez'in golüyle öne geçti ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Dakikalar 67'yi gösterdiğinde ise sahneye Victor Osimhen çıktı ve farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.
Son sözü 90+4. dakikada Muçi söylese de Galatasaray sahadan galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar 28 puanla liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise 1 maç eksiğiyle 20 puanda kaldı.
Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla rakibiyle puan farkını 8'e yükseltti.
67. dakikada Gabriel Sara'nın ceza sahasına açtığı ortada Osimhen, kale ağzında topa yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve top ağarla buluştu.
Beşiktaş'ta 60. dakikada savunmadan Immobile'ye harika bir uzun top geldi. Kaleci Muslera kalesini terk ederek Immobile'ye müdahaleyi yaptı ve tehlikeyi önledi.
Derbinin 50. dakikasında Kaan Ayhan sakatlandı ve yerini Elias Jelert'e bıraktı.
Galatasaray, Beşiktaş karşısında ilk devreyi Davinson Sanchez'in golüyle 1-0 önde kapattı.
Karşılaşmanın 27. dakikasında Mauro Icardi penaltı bekledi; hakem Arda Kardeşler, VAR hakemi Onur Özütoprak'ı dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi.
Galatasaray'da Sara'nın kullandığı serbest vuruşta Davinson sahneye çıktı ve yaptığı kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi.
Maçın 4. dakikasında Rafa'nın kurguladığı hücumda Semih Kılıçsoy'un altıpasın sol çaprazından yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı. Karşılaşmanın 6. dakikasında ise Sallai'nin ortasında Yunus arka direkte vurdu, Ersin son anda gole engel oldu.
Rams Park'taki Galatasaray-Beşiktaş derbisi başladı.
Beşiktaş'ın 11'i: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Joao Mario, Rafa, Semih, Immobile.
Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Icardi, Osimhen.
Bu akşam RAMS Park'ta oynanacak olan Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 10. hafta karşılaşmasına sahne olacak olan Galatasaray - Beşiktaş mücadelesinin TFF VAR merkezinde hakem Onur Özütoprak görev yapacak.
Galatasaray - Beşiktaş derbisi FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak. Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ilk kez Galatasaray - Beşiktaş derbisinde düdük çalacak.
Galatasaray ile Beşiktaş rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı'nda oynanan müsabakayla başladı ve o maçı siyah-beyazlılar 2-0'lık skorla kazandı. İki takım bugüne kadar 356 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 127 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 115 defa rakibini mağlup etti. 114 müsabakadan ise beraberlik çıktı. Galatasaray'ın 496 golüne, Beşiktaş 469 golle karşılık verdi.
İki takım arasında son olarak oynanan TFF Süper Kupa maçını Beşiktaş 5-0'lık skorla kazandı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, namağlup unvanıyla şimdiden adını siyah-beyazlıların tarihine yazdırmış durumda. 49 yaşındaki teknik adam, Mircea Lucescu’nun 2002-2003 sezonunda elde ettiği 26 maçlık yenilmezlik serisinden bu yana siyah-beyazlı takımda görev almış teknik direktörler arasında ilk sezonunda en uzun namağlup serisine sahip çalıştırıcı.
Ligde 8 mücadelede rakiplerine 3 puan şansı vermeyen van Bronchorst’u, 2007-2008 sezonunda 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlikle bunu başaran Ertuğrul Sağlam izliyor.
Giovanni van Bronckhorst, Galatasaray karşısında da yenilgisizliğini sürdürmenin peşinde.
Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Beşiktaş'a karşı daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başındayken rakip oldu. Buruk'un takımları söz konusu müsabakalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.
Galatasaray ve Trabzonspor ile birlikte ligin namağlup üç takımından biri olan siyah-beyazlı ekip, derbide alacağı galibiyetle hem rakibinin serisini sonlandırmak hem de unvanını korumak istiyor. Beşiktaş, ilk 9 maçını yenilgisiz geçtiği son sezonu 2016-2017'de yaşadı. Söz konusu sezonda Teknik Direktör Şenol Güneş idaresinde oynadığı ilk 14 mücadelede mağlup olmayan Kara Kartal, 9 galibiyet, 5 beraberlik aldı.
Beşiktaş’ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un Lyon maçındaki savunma zaafları nedeniyle taktiksel değişikliklere gidebileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle El Musrati’nin Ndour’un yerine oynaması kuvvetle muhtemel. Rashica da hazır görülmesi halinde Joao Mario’nun yerine sağ kanada geçebilir.
2- Beşiktaş ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, ezeli rakibini üst üste 3+ kez mağlup ettiği son seriyi Ocak 2013-Mayıs 2015 arasında yakaladı (5 maç).
G.Saray’da Dries Mertens bugün görev alırsa, sarı kırmızılı formayla 100. maçına çıkacak. G.Saray’da Sara, Jelert, Sallai ve Osimhen; Beşiktaş’ta Emirhan, Can, Uduokhai, Mario ve Ndour görev almaları halinde Türkiye’deki kariyerlerinde ilk kez G.Saray-Beşiktaş derbisine çıkacaklar.
Galatasaray’da Ismail Jakobs, sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk’un ise geçirdiği apandisit ameliyatına karşın takımının başında sahada olması bekleniyor. Beşiktaş’ta Necip, Paulista ve geçtiğimiz hafta sakatlanan Mert Günok bugün sahada olmayacak. Milli maçta sakatlanan ve ilk kez dün antrenmana çıkan Rashica’nın durumuna ise bugün karar verilecek.
2022 yılının yaz aylarında takımın başına geçen Okan Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 11 kez karşı karşıya geldi. Okan Buruk'lu Galatasaray, siyah-beyazlılarla oynadığı 5 derbinin 3'ünü kazanırken, 2 kez de kaybetti. 51 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertlilere karşı ise 1'i hükmen olmak üzere toplam 4 galibiyet elde ederken, 1 mağlubiyet ve 1 de beraberlik aldı.
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, son taktik idmanda Roland Sallai'yi ilk 11'de denedi. Macar futbolcunun derbiye ilk 11'de başlaması, Barış Alper'in de yedek oturması bekleniyor.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Joao Mario’nun sağ taraftan yerden ortasında Gedson’u geçen top Semih Kılıçsoy’da kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
6. dakikada Sallai’nin sağ taraftan uzun pasında uzak kale direği dibinde topla buluşan Yunus’un gelişine vuruşunda kaleci Ersin, topu kornere çeldi.
13. dakikada Sara’nın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta Davinson Sanchez’in uzak kale
direğinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
44. dakikada Immobile'nin pasında sağ tarafta topla buluşan Rafa Silva'nın ceza sahası içine girdikten sonra sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
45. dakikada Davinson'un pasında sağ çaprazda topla buluşan Icardi'nin çaprazdan vuruşunda savunmaya da çarpan top, az farkla uzak kasle direğinin yanında kornere gitti.
54. dakikada Masuaku’nun ara pasında topa hareketlenen Rafa Silva’nın topukla çıkardığı topa Joao Mario gelişine şutunu çekti. Kaleci Muslera topu kornere çeldi.
67. dakikada Gabriel Sara’nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Osimhen’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0
90+4. dakikada Ndour'un savunma arkasına attığı topa iyi hareketlenen Muçi'nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, uzak kale direğine de çarparak filelerle buluştu. 2-1
90+5. dakikada Mertens'in pasında Batshuayi'nin ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan şutunda top yandan auta gitti.