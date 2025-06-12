Galasaraylı yıldız için sürpriz transfer iddiası: Fatih Terim istiyor

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Fatih Terim'in çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, Galatasaray'ın Gabonlu orta sahası Mario Lemina'yı istiyor.
Riyadah Scoop'un haberine göre; Fatih Terim'in isteği üzerine Al Shabab yönetiminin Lemina ile ciddi görüşmeler yaptığı ifade edildi.
Haberin detaylarında ise Al Shabab'ın Mario Lemina'yı kış transfer döneminde de renklerine bağlamaya çalışmıştı.
Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında takıma katılan Lemina, Okan Buruk'un değişilmez ismi olmuştu. Gabonlu yıldız, yarım sezonda 16 maçta forma giydi ve 1 gol, 2 asistlik skor katkısı üretti.
Galatasaray, İstanbul'a getirdiği Leroy Sane transferini KAP'a bildirdi.
Galatasaray, Alman oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı - kırmızılılar, 29 yaşındaki kanat oyuncusuna yıllık 9 milyon Euro ile 3 milyon Euro imza parası ödeyecek.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;
"Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sané ile 01.07.2025 tarihinden başlamak üzere, 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 9.000.000 euro garanti ücret ile net 3.000.000 euro tutarında sadakat primi ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Gelecek sezona iddialı girmek isteyen ve kadrosunda büyük çaplı revizyona gidecek olan Fenerbahçe'de Kostic, Tadic, Saint-Maximin ve Dzeko'yla yollar ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde sözleşmeleri sona eren Osayi-Samuel ve Milan Skriniar ile de şu ana dek anlaşma sağlanmış değil.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.
Globo'nun haberine göre; Fenerbahçe, Brezilya Serie A ekiplerinden Atletico-MG'de forma giyen Arjantinli sol kanat oyuncusu Tomas Cuello için 8 milyon dolarlık resmi teklifte bulundu.
Leroy Sane’nin ardından yapılacak takviyeler için girişimlerine devam eden Galatasaray, orta sahasını İlkay Gündoğan ile güçlendirmek istiyor.
Sarı-kırmızılılar, Suudi ekiplerinin de gündemine gelen İlkay Gündoğan'a 4 ila 5 milyon euro aralığında bir maaş vererek 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.
Futbolu Galatasaray'da bırakmak istediği öğrenilen İlkay'ın ise transferde önceliğinin sarı-kırmızılı takım olduğu belirtiliyor.
(TRT Spor)
Sarı-Lacivertliler transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürse de henüz kimseye imza attıramadı. Başkan Ali Koç, yeni sezon planlamasında kanatlara dikkat çekerek, “Takımı hızlandıracağız” demişti.
Fanatik'in haberine göre Leroy Sane için uzun süren girişimler sonuçsuz kaldı. Alman yıldızın Galatasaray'a transfer olması nedeniyle yönetim farklı yıldızlara yöneldi.
SÖZLEŞMESİNİ YENİ UZATTI AMA...
Tottenham’ın yıldızı, ocak ayında sözleşmesini 1 yıl uzatmıştı. Dünyaca ünlü oyuncu buna rağmen ayrılma kararı aldı ve bunu kulübüne bildirdi. Son’un bu hamlesi sonrası birçok kulüp harekete geçti. Dortmund ve Glasgow Rangers’ın yanı sıra ülkesinden Seongnam ve Suudi Arabistan’dan Al-Hilal’ın Güney Koreli oyuncu için istekli olduğu belirtildi. Fenerbahçe ile birlikte bu takımların da teklif yapmaları bekleniyor.
AZİZ YILDIRIM İSTİYORDU
Son’un şimdilik Avrupa dışına çıkmaya niyeti olmadığı belirtildi. Bu nedenle ülkesine dönmesi beklenmiyor. Ancak Al-Hilal’in yapacağı maaş teklifi, Avrupa’da kalma planını gözden geçirmesine neden olabilir. Sarı-Lacivertliler’in, Dortmund ve Rangers’tan çok daha iyi mali şartlarla masaya oturmaya hazır olduğu kaydedildi. Tecrübeli oyuncu, geçen sezonki seçimde aday olan Aziz Yıldırım’ın transfer listesinde en üst sıralarda yer alıyordu. Yıldırım’ın seçimi kazanması halinde ilk imzanın Güney Koreli yıldızdan geleceği öne sürülüyordu.
Hollanda Eredivisie takımlarından Utrecht, Bayern Münih alt yapısından yetişen Türk sol kanat oyuncusu Emirhan Demircan'ı kadrosuna kattı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Bayern Münih'le sözleşmesi sona eren Emirhan Demircan; Beşiktaş, Rangers ve Hoffenheim'dan gelen transfer tekliflerini geri çevirerek Hollanda ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Emirhan Demircan geride bıraktığımız 2024-2025 sezonunda Bayern Münih'in rezerv takımında 22 maçta 6 gol - 5 asistlik performans sergilemişti.
Galatasaray, Bayern Münih'in kadroda düşünmediği eski oyuncusu Sacha Boey için temaslarını sıklaştırdı.
Sky Sport Almanya'nın haberine göre; Galatasaray, Sacha Boey'u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
BAYERN 'ZORUNLU SATIN ALMA' TALEP EDİYOR
Bayern Münih ise şu an için satın alma zorunluluğu olmayan bir kiralama teklifine sıcak bakmıyor.
PREMIER LİG'DEN İLGİ VAR
24 yaşındaki Fransız sağ beke Premier Lig kulüplerinin de ilgisi olduğu belirtiliyor.
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Gedson Fernandes, sergilediği performansla İtalyan devinin transfer radarına girdi.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Lazio'nun yeni teknik direktörü Maurizio Sarri, Gedson'u çok beğeniyor ve takımında görmek istiyor.
Haberde ek olarak, "Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gedson Fernandes'in bonservis değeri 18 milyon Euro" ifadelerine yer verildi.
PERFORMANSI
Gedson Fernandes bu sezon Beşiktaş formasıyla 49 maçta 12 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, ismi transferde Süper Lig kulüpleriyle anılan milli futbolcu Salih Özcan hakkında kararını verdi.
BILD gazetesinin haberine göre; Borussia Dortmund, Jobe Bellingham transferi sonrasında forma şansı iyice azalan Salih Özcan'ı satış listesine koydu.
5 MİLYON EURO İSTİYORLAR, GALATASARAY TAKİPTE!
Haberde sarı-siyahlı kulübün milli futbolcu için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği belirtilirken, Salih Özcan'la eski kulübü Köln ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği kaydedildi.
27 yaşındaki orta saha oyuncusunun ismi Beşiktaş'la da anılıyordu.
Trabzonspor'da yönetim menajerler aracılığıyla kulübe önerilen Timo Werner’e çekimser yaklaşırken teknik direktör Fatih Tekke ise 29 yaşındaki hücumcunun burada yeniden büyük patlama yapabileceğini düşünüyor.
MAAŞ TALEBİ EN BÜYÜK PROBLEM
Leipzig Alman golcü için 4 milyon Euro bonservis isterken, Werner'in senelik 6 milyon ruroluk maaş talebinin transferin önündeki en büyük problem olduğu belirtildi.
Görüşmelerini sürdüren Trabzonspor'un rakamı aşağıya çekmeye çalıştığı, Werner'in indirime gitmesi halinde transferin çok daha ciddi boyuta gelebileceği kaydedildi. (Fanatik)
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, savunma hattına takviye yapmaya hazırlanıyor.
İLK HEDEF SERIE A'DAN
Fanatik'te yer alan habere göre Siyah-Beyazlı yönetim, sağ stoper mevkisi için İtalya Serie A ekiplerinden Empoli ile yollarını ayıran Ardian Ismajli’yi radarına aldı. 28 yaşındaki Arnavut futbolcu, kariyerine yeni bir yön vermeyi planlıyor ve kulüplerden gelen teklifleri değerlendiriyor.
TALEPLER SORULDU
Beşiktaş’ın, Arnavutluk Milli Takımı’nın da formasını giyen deneyimli savunmacıyla ilk teması kurduğu ve oyuncunun mali taleplerini öğrendiği belirtildi. Şayet şartlarda uzlaşma sağlanırsa, transferin kısa sürede sonuçlandırılması bekleniyor.
LİDER OYUNCU
Trabzonspor’un da ilgilendiği Ismajli, özellikle hava toplarındaki etkinliği, sahadaki liderliği ve bire bir mücadelelerdeki başarısıyla dikkat çekiyor.
OSAYI-SAMUEL GELİŞMESİ
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel’in yeni adresi Beşiktaş olabilir. Siyah-Beyazlı yönetim, bir süredir gündeminde olan Nijeryalı sağ bekle yapılan görüşmelerde önemli ilerleme kaydetti.
MAAŞI BELLİ OLDU
Taraflar, Osayi-Samuel’in istediği 2.5 milyon Euro’luk yıllık maaş konusunda anlaşmaya yakın... 27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 39 resmi maça çıkarak toplam 2354 dakika süre aldı. Beşiktaş, deneyimli oyuncuyla hızlı bir şekilde anlaşıp imzayı attırmayı planlıyor. Başarılı oyuncuya, İngiltere’den de tekliflerin olduğu, ancak Samuel’in aldığı en yüksek maaş önerisinin Beşiktaş’tan geldiği ifade edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kamerunlu orta saha oyuncusu Frank Anguissa için Napoli'nin kapısını çaldı.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ YETERSİZ BULDULAR
Relevo'nun haberine göre; Beşiktaş, Frank Anguissa için Napoli'ye 10 milyon euro bonservis bedeli önerdi ancak İtalyan ekibi bu teklifi reddetti.
Napoli'nin kulüple 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için bonservis beklentisinin daha yüksek belirtildi.
ANGUISSA AYRILMAK İSTİYOR
Anguissa'nın ise Napoli'den ayrılmak istediği ve kariyerini başka bir ülkede sürdürmeyi hedeflediği kaydedildi.
Beşiktaş, bonservisi Real Sociedad'da bulunan, Valencia'da kiralık oynayan Nijeryalı forvetle ilgileniyor.
Beşiktaş Yönetimi, teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve scout ekibinin hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor... Önceliği forvete veren siyah beyazlı yönetim geçen sezonu Valencia’da kiralık geçiren, bonservisi Real Sociedad’ın elinde olan Sadiq Umar’ı kadroya katmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yönetim, 5 milyon Euro değer biçilen Nijeryalı golcüyü kiralama yöntemiyle kadrosuna katmak istiyor.
SAKATLIKLAR ETKiLEDi
Bununla beraber Valencia’nın oyuncuyu satın alma opsiyonu olduğundan Beşiktaş Kulübü İspanyol ekibinin kararını da beklemekte. Real Sociedad’a 2022’de transfer olan hatta ilk maçında Atletico Madrid’e gol atan Umar sakatlıklar ve forma rekabeti nedeniyle burada düzenli oynama şansı bulamadı.
VALENCiA’DA 6 GOL ATTI
Ocak 2025’te Valencia’ya kiralanan golcü futbolcu 19 maçta 6 kez fileleri sarstı.
Uzun boyu ve güçlü fiziğiyle hava toplarında etkili olan Umar, bitiriciliği, top kontrolü, boyuna göre çevik oluşu ve çalım yeteneği, oyun görüşü ile dikkat çekiyor. Ayrıca ihtiyaç halinde kanatlarda da görev alabiliyor.
Nijeryalı futbolcunun eksi yönleri olarak ise istikrarsızlığı, sakatlık problemleri ve karar verme eksikliği gösteriliyor.
Efsane kalecisi Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası yeni eldiven arayışına girişen Galatasaray, gözünü Ter Stegen'e döndürdü.
Fernando Muslera dün İstanbul’dan ayrılırken yeni sezon öncesi kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray’ın Barcelona’nın file bekçisi Andre ter Stegen’i istediği öne sürüldü.
TER STEGEN ÇIKARMASI
İspanyol basınından Fichajes, Alman file bekçisine sarı kırmızılılar ile birlikte Premier Lig ekibi Manchester United ile Suudi Arabistan kulubü Al Hilal’in de talip olduğunu yazdı.
Haberde Ter Stegen’in kulübünden 42 milyon Euro civarıda olan alacaklarını talep ettiği Katalan kulübünün yöneticilerinin de yüksek maaşı nedeniyle ayrılığa sıcak baktığına vurgu yapıldı.
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek'in ardından bir milli yıldız için daha devreye girdi.
Fanatik'in haberine göre; teknik direktörlük görevine Arda Turan’ı getiren Shakhtar Donetsk, Trabzonspor’un kaptanı için devreye girdi.
Monaco’nun ciddi şekilde istediği ve 9 milyon Euro’luk teklif yaptığı Uğurcan Çakır konusunda Bordo-Mavili yönetim rakamı yetersiz bulmuştu. Fransız yeni bir teklif daha yapacak, rakamı yükseltecek.
Shakhtar’ın da kısa zamanda Trabzonspor’a teklif sunması bekleniyor. Trabzonspor 15 milyon Euro’dan kapıyı açsa da Uğurcan’ın 12 milyon seviyelerine gidebileceği kulislerde konuşuluyor.