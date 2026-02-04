Galatasaray'ın orta sahası İtalya'dan geliyor! Kesenin ağzı ardına kadar açıldı

TRABZONSPOR'DAN REKOR TEKLİF HAZIRLIĞI!

Kanat bölgesinde sıkıntı yaşayan Trabzonspor'da ilk hedef Aral Şimşir.

Daha önce de istenen hatta 2022 yılında Fırtına’nın kapısından dönen gurbetçi yıldız için geçtiğimiz haftalarda 8 milyon euro seviyelerinde teklif yapılmıştı. Midtjylland ise bu rakamı geri çevirmişti. Karadeniz ekibi, bir kez daha şartları zorlama kararı alırken, bonuslarla birlikte teklif 10 milyon euroyu geçti.

EN PAHALISI WARIS'Tİ

Kulüp tarihinde en yüksek bonservis bedeli, 2014-2015 sezonunda 6.9 milyon Euro olarak Majeed Waris için ödenmişti.

Eğer Aral Şimşir transferi gerçekleştirse, bu rekor kırılmış olacak.

Avrupa Ligi’nde ilk 8’e kalan ve kendi liginde de şampiyonluk mücadelesi veren Midtjylland’ın ikna edilmesi zor gözükse de, Trabzonspor Yönetimi bu transferde tüm kozlarını oynuyor.

PERFORMANSI

Her iki kenarda ve forvet arkasında görev yapan A Milli oyuncu, Danimarka kulübünde bu sezon çıktığı 35 resmi maçta 8 gol atarken, 15 asist yaptı.

(Fanatik)