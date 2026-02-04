Galatasaray'ın orta sahası İtalya'dan geliyor! Kesenin ağzı ardına kadar açıldı

Galatasaray'ın orta sahası İtalya'dan geliyor! Kesenin ağzı ardına kadar açıldıGüncelleme Tarihi:
Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Leeds United forması giyen Lucas Perri için resmi temaslar başladı. Brezilyalı file bekçisinin menajerinin görüşmeler için İstanbul’a geldiği öğrenildi.
Başkan Adalı, geçtiğimiz hafta düzenlenen basın toplantısında kaleci takviyesinin kesin olarak yapılacağını net ifadelerle dile getirmişti. Kaleci konusunda oldukça kararlı olan Adalı’ya, Sergen Yalçın’ın da destek verdiği belirtildi.
GERİ SAYIM
Sergen Yalçın’ın, Ersin Destanoğlu’nun istikrarsız performansı nedeniyle bu bölgeye transfer talebinde bulunduğu aktarıldı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda Lucas Perri için de onay çıkmıştı. Deneyimli kalecinin imzayı atmasının an meselesi olduğu öğrenildi.
(Fanatik)
Beşiktaş, Genk'ten transfer etmeye hazırlandığı Güney Koreli forvet oyuncusu Hyeon-Gyu Oh'un sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün 12.40’ta İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Kanat bölgesinde sıkıntı yaşayan Trabzonspor'da ilk hedef Aral Şimşir.
Daha önce de istenen hatta 2022 yılında Fırtına’nın kapısından dönen gurbetçi yıldız için geçtiğimiz haftalarda 8 milyon euro seviyelerinde teklif yapılmıştı. Midtjylland ise bu rakamı geri çevirmişti. Karadeniz ekibi, bir kez daha şartları zorlama kararı alırken, bonuslarla birlikte teklif 10 milyon euroyu geçti.
EN PAHALISI WARIS'Tİ
Kulüp tarihinde en yüksek bonservis bedeli, 2014-2015 sezonunda 6.9 milyon Euro olarak Majeed Waris için ödenmişti.
Eğer Aral Şimşir transferi gerçekleştirse, bu rekor kırılmış olacak.
Avrupa Ligi’nde ilk 8’e kalan ve kendi liginde de şampiyonluk mücadelesi veren Midtjylland’ın ikna edilmesi zor gözükse de, Trabzonspor Yönetimi bu transferde tüm kozlarını oynuyor.
PERFORMANSI
Her iki kenarda ve forvet arkasında görev yapan A Milli oyuncu, Danimarka kulübünde bu sezon çıktığı 35 resmi maçta 8 gol atarken, 15 asist yaptı.
(Fanatik)
Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante saat 21.30'da Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali'nde olacak.
(Yağız Sabuncuoğlu)
En-Nesyri'nin Al-Ittihad'a transfer olmasının ardından santrfor bölgesine takviye için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Crystal Palace'da forma giyen Jean-Philippe Mateta'yı kadrosuna katmak için yeniden harekete geçti.
MILAN'A TRANSFERİ İPTAL OLDU
Milan, Mateta’yı iki ayrı sağlık kontrolüne soktu. Muayeneler sonunda yıldız futbolcunun dizinde sorun olduğu gerekçesiyle transferden vazgeçti.
"SAKAT" DENDİ AMA TEK MAÇ KAÇIRMADI!
Bu gelişme, Crystal Palace’ta soğuk duş etkisi yarattı. İngiliz ekibi, bu sezon sakatlık kaynaklı tek bir maç kaçırmayan oyuncusunun sağlık gerekçesiyle transferinin iptal edilmesi nedeniyle İtalyan devine büyük tepki gösterdi.
Avrupa’da transfer dönemi kapandığı için Mateta adeta ellerinde kaldı.
KİRALIK TEKLİF
Fenerbahçe, Fransız golcü konusunda büyük bir avantaja sahip. Yönetim şimdi kendi şartlarında Mateta’yı kadrosuna katmak için yeni bir girişimde bulunabilir.
Sarı-Lacivertliler, bu transferi bitirmeye karar verirse, Palace’a zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi sunacak. Eli kolu bağlı olan İngiliz ekibinin pazarlık konusunda fazla seçeneği yok. Bu yaz Fransa ile Dünya Kupası’nda olma hayali kuran Mateta da düzenli şekilde oynamak zorunda.
(Fanatik)
Nelsson, Jelert ve Midtsjö gibi Kuzey yıldızlarında aradığını bulamayan Galatasaray, her şeye rağmen yeniden İskandinav pazarına açılıyor. Ancak Aslan bu kez transferi İtalya üzerinden yapmaya kararlı.
TAM BİR JOKER!
Sarı-Kırmızılılar, Serie A’da Genoa forması giyen Morten Frendrup’la ilgileniyor. Danimarkalı orta saha oyuncusunun en belirgin özellikleri ise tam anlamıyla bir dinamo olması ve tam bir joker gibi orta alanın her bölgesinde görev yapabilmesi.
24 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 18 milyon Euro ve kulübüyle 2028 yazına kadar sözleşmesi var
TEKNİK EKİPTEN TAM NOT
2022 yılından beri İtalya’da top koşturan 1.78 boyundaki oyuncu, 2 kez de Danimarka Milli Takımı’nda görev yaptı. Artık ülkesinin formasını düzenli giymek isteyen Frendrup’un, Galatasaray’ın ilgisini bir fırsat olarak gördüğü belirtiliyor.
Sarı-Kırmızılı yönetim, teknik ekibin tam not verdiği genç futbolcu için kesenin ağzını açmış durumda. Genoa’ya ilk teklifi yapan Cim Bom, kısa sürede operasyonu bitirmek için yoğun mesai harcıyor.
(Fanatik)