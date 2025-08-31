Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe bir süre önce görüşüp anlaştığı ancak sonrasında beklemeye aldığı Marco Asensio'nun transferini yeniden gündemine aldı.
Sarı-lacivertliler Ederson'un transferi için de görüşmelerini sürdürüyor.
Ederson ve Asensio transferlerinde yapılan görüşmeleri Fenerbahçe adına ünlü menajer Jorge Mendes yürütüyor.
(Foot Mercato)
Beşiktaş, Vaclav Cerny ile anlaşmaya vardı. Wolfsburg'un teklife vereceği cevap bekleniyor.
(Yağız Sabuncuoğlu)
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da transfer görüşmelerinde bulunduğu Ederson için 12 milyon euroluk teklif yaptı.
Manchester City, Brezilyalı file bekçisi için 15 milyon euro istiyor.
Fenerbahçe teklifini kısa süre içinde 14 milyon euro olarak revize edecek. Anlaşma ihtimali yüksek.
(Sport Mediaset)
Jean Onana, Genoa için sağlık kontrolünden geçmek üzere bugün İtalya'ya gitti.
(Yağız Sabuncuoğlu)
Galatasaray'ın 1 numarası için aylardır birçok isim konuşuldu. Son olarak Ederson-Lammens ikisi arasında tercih yapılması beklenirken, ibre bir anda yeniden Donnarumma’ya döndü.
Kendine kulüp bulamayan İtalyan file bekçisinin, Galatasaray’a katılması an meselesi olarak görülüyor.
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon devre arasında büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklediği verimi alamadığı Ekvadorlu kanat oyuncusu kanat oyuncusu Keny Arroyo, Brezilya ekibi Cruzeiro'ya transfer oluyor.
Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da transfer görüşmelerinde bulunduğu Ederson ve Yves Bissouma için devreye girdi.
Ederson için 12 milyon euroluk teklifte bulunan sarı-lacivertliler, Bissouma için de somut adımlar attı.
Trabzonspor transferde yönünü İngiltere'ye çevirdi. Ofansif orta saha transferinde listede olan ve teknik direktör Fatih Tekke’nin çok beğendiği Gustavo Hamer konusunda Trabzonspor’un bekleyişi sürüyor.
Leeds United oyuncuyu ciddi şekilde isterken, İngiliz ekibi henüz transferi bitirebilmiş değil. Sheffield United, dünkü lig maçında Hamer’i yine ilk 11’de oynattı. Önceliği Premier Lig olan Hamer için 1 Eylül sonrası bekleniyor. Çünkü pazartesi akşamı İngiltere’de resmi transfer dönemi bitiyor. Eğer 28 yaşındaki yıldız orta saha takımında kalırsa, Trabzonspor önemli bir bonservis bedeliyle Sheffield’ın kapısını çalacak.
(Fanatik)
Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek’in transferi için Suudi anlaşmaya vardı.
Satışın tamamlanmasıyla Yusuf Akçiçek sarı-lacivertli kulübün tarihine geçecek.