TRABZONSPOR ORTA SAHASINI İNGİLTERE'DE BULDU!

Trabzonspor transferde yönünü İngiltere'ye çevirdi. Ofansif orta saha transferinde listede olan ve teknik direktör Fatih Tekke’nin çok beğendiği Gustavo Hamer konusunda Trabzonspor’un bekleyişi sürüyor.

Leeds United oyuncuyu ciddi şekilde isterken, İngiliz ekibi henüz transferi bitirebilmiş değil. Sheffield United, dünkü lig maçında Hamer’i yine ilk 11’de oynattı. Önceliği Premier Lig olan Hamer için 1 Eylül sonrası bekleniyor. Çünkü pazartesi akşamı İngiltere’de resmi transfer dönemi bitiyor. Eğer 28 yaşındaki yıldız orta saha takımında kalırsa, Trabzonspor önemli bir bonservis bedeliyle Sheffield’ın kapısını çalacak.

(Fanatik)