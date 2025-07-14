Fransız basınından çılgın iddia: Fenerbahçe ile PSG arasında tarihi takas

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Yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk paralosu ile başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son hızıyla devam ediyor.
Geride kalan sezonun kış transfer döneminde kiralık olarak kadroya katılan Milan Skriniar'a imza attırmanın yollarını arayan sarı - lacivertlilere bir öneri Fransız devi PSG'den geldi.
Fanatik'in Fransız basınından derlediği haberde; Paris Saint-Germain'in Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yusuf Akçiçek'i yakından takip ettiği belirtildi.
Haberin detaylarında Fransız ekibinin, 19 yaşındaki stoperi, Asensio ve Skriniar transferinde takasta kullanmak istediği belirtildi.
Beşiktaş, İngiliz sağ bek oyuncusu Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcunun İstanbul’da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından imzalanacak sözleşmeyle ilgili detaylar iletişim mecralarımızdan kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Kyle Walker-Peters transferiyle ilgili olarak basında ve sosyal medyada paylaşılan sözleşme detayları tamamen asılsızdır. Taraftarlarımızdan kulübümüze zarar vermek maksadıyla masa başında kurgulanan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" denildi.
Galatasaray'daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından geleceği belirsizliğini koruyan Mertens, Napoli'den 1 sezonluk teklif bekliyor.
Tecrübeli futbolcu, Napoli'den teklif gelmemesi halinde futbola veda edecek.
[Voetbalprimeur]
Galatasaray Yönetimi, Victor Osimhen transferinin sonuçlanmasının ardından diğer bölgelere yapılacak takviyelere odaklanacak.
Sarı kırmızılıların, İlkay Gündoğan'ın transferinde kısa sürede yol alması bekleniyor. [TRT Spor]
La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre Taremi ile ilgilenen üç kulüp öne çıkıyor: Fulham, Katar'dan ismi açıklanmayan bir takım ve Beşiktaş.
Haberde Taremi'nin önceliğinin Avrupa'da kalmak olduğu vurgulandı. Bu nedenle Beşiktaş ve Fulham'ın transfer yarışında avantajlı konumda olduğu yazıldı.
Trabzonspor, 30 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Saul Níguez için resmi teklif yaptı.
BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK
Bordo Mavili ekip oyuncuyla anlaşırsa; Atletico Madrid, Saúl'u serbest bırakacak ve bonservis ödenmeyecek.
(Yağız Sabuncuoğlu)
Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Neom SC ile prensip anlaşmasına varan İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka için devreye girdi.
TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPILDI
Fenerbahçe, Granit Xhaka ve menajeriyle son 72 saat içinde çok sayıda telefon görüşmesi yaparak oyuncuyu transfer etmeye ikna etmeye çalıştı. Fenerbahce Suudi Arabistan'a transferin gerçekleşmemesi durumunda hazır olmak istiyor.
Neom SC ile yıllık 10 milyon euro için el sıkışan 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun Suudi Arabistan’a transferinin gerçekleşmemesi durumunda sarı-lacivertlilerin girişimlerini sıklaştıracağı belirtiliyor.
KULÜPLER ARASINDA ANLAŞMA YOK
Çte yandan Neom SC'nin Leverkusen'e 6 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği ancak kulüpler arasında henüz anlaşma olmadığı kaydedildi.
(Sky Sports Almanya)
Galatasaray, Victor Osimhen transferine son noktayı koymak için yeniden görüşmelere başladı.
Sarı kırmızılılar, Napoli ile bonservis konusunda 40 milyon Euro peşin, 35 milyon Euro taksit olacak şekilde pazarlıklara başladı.
Öte yandan Galatasaray, Napoli yönetimine banka teminatı konusunda da güvence verecek.
(Fabrizio Romano)
Beşiktaş ile yollarını ayırmasının ardından kulüp arayışlarına başlayan Arthur Masuaku'ya 3 talip çıktı.
Africa Foot'ta yer alan habere göre Yunanistan temsilcisi AEK, Suudi kulübü Al Hilal ve Süper Lig'in yeni kulübü Kocaelispor istiyor.
Göztepe, bonservisi Fenerbahçe’de olan Bartuğ Elmaz’ı transfer etmek istiyor. Geçen sezonu kiralık olarak Slovenya temsilcisi Maribor’da geçiren 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor.
İsviçre ekibi Zürih’le de adı geçen Bartuğ konusunda Göztepe bu hafta transferi sonuçlandırmayı hedefliyor. Ayrıca yerli kaleci noktasında da Rennes’den Doğan Alemdar ile Galatasaray’dan Jankat Yılmaz gündemdeki isimler.
(Fanatik)
Bordo-Mavililer’de 2 orta saha, bir sol kanat ve bir stoper takviyesi olacak. Fakat şu günlerde transferin 1 numaralı gündem maddesi; Cameron Puertas. Trazonspor Yönetimi, bu hafta İspanyol yıldızı bitirmek adına yoğun mesai harcıyor. Hem kulüp tarafıyla hem de oyuncu cephesiyle aralıksız görüşmeler sürüyor.
Fanatik'te yer alan habere göre; Al-Qadsiah’a kiralama teklifi yapılırken, satın alma opsiyonuyla ilgili pazarlıklar sürüyor. Suudi Arabistan ekibinin geçen yaz 15 milyon Euro bonservisle Belçika temsilcisi Union SG’den kadrosuna kattığı 26 yaşındaki 10 numara için Trabzonspor, kiralık artı opsiyon şeklinde toplamda çift haneli rakamlara çıkmış durumda.
ÖDEME ŞARTLARI KONUŞULUYOR
Puertas’ın yerine Al-Nasr’dan Otavio’yu kadrosuna katacak olan Al-Qadsiah oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. Bu gelişme sonrası sürecin daha da hızlı ilerlemesi bekleniyor. Arabistan basınına göre de kulüpler arasında finansal detaylar ve ödeme şartları gibi konular çözülmeye çalışılıyor. Teknik direktör Fatih Tekke’nin çok istediği Cameron Puertas ile kurulan temaslarda, oyuncunun Trabzonspor’a gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken, Bordo-Mavili yönetim önce bu transferi bitirmek, sonrasında diğer takviyelere yönelmek amacında.
Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda 6 numara pozisyonuna üst düzey bir takviye yapmakta kararlı. Bu kapsamda listenin başındaki isimlerden biri olan Yves Bissouma için de önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Tottenham forması giyen Mali asıllı yıldız oyuncu için resmi temas kurdu. Bissouma’nın temsilcisiyle yapılan görüşmeler sonrası menajere yetki verildi. Bununla birlikte kulüp yetkilileri, İngiltere’ye giderek Tottenham ile de birebir görüşme gerçekleştirdi. İngiliz temsilcisi, başarılı orta saha oyuncusu için 20 milyon Sterlin talep etti. Bu yüksek bonservis bedeli nedeniyle henüz resmi teklif yapılmadığı öğrenildi. Jose Mourinho’nun kadrosunda görmeyi çok istediği Bissouma transferi için şartlar zorlanacak olsa da ekonomik dengelerin korunması adına alternatif planlar da devreye sokuldu. (Fanatik)
Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosunda düşünmediği Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, Hırvat ekibi Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına vardı.
Sarı-lacivertli kulüp, kamp kadrosuna dahil etmediği Zajc'ı bedelsiz göndermeyi kabul ederse, transferinin önünde bir engel kalmayacak.
(Germanijak)
Fenerbahçe, transferde ses getirecek bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho’nun özel isteği doğrultusunda 2 yıldız takviyesi için rotasını Premier Lig’e çeviren Sarı-Lacivertliler, hedefler belli oldu.
GÖRÜŞMELER RESMİLEŞECEK
Fanatik'in haberine göre Aston Villa forması giyen ve hızı, patlayıcı gücü ile dikkat çeken Jamaikalı yıldız, Mourinho’nun takımında görmeyi çok arzuladığı isimler arasında yer alıyor. Tecrübeli teknik adam, Bailey’nin hem savunma arkasına koşuları hem de birebirdeki etkisiyle hücum hattına önemli bir seviye kazandıracağını düşünüyor. Fenerbahçe Yönetimi, Mourinho’dan gelen bu talep sonrası vakit kaybetmeden harekete geçti. Oyuncu tarafı ile ilk temas kurulurken, kulübü Aston Villa ile de şartlar masaya yatırılmaya başlandı. Görüşmelerin kısa süre içinde resmi boyuta taşınması planlanıyor.
Sarı-Lacivertliler, Bailey için satın alma ya da kiralama opsiyonlarını değerlendirmeye aldı. Oyuncunun Türkiye’ye sıcak bakabileceği öğrenilirken, yönetim bu operasyonu kısa sürede sonlandırmak istiyor.