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🔴 CANLI | TRANSFER HABERLERİ Fransız basınından çılgın iddia: Fenerbahçe ile PSG arasında tarihi takas!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Süper Lig#Galatasaray
Fransız basınından çılgın iddia: Fenerbahçe ile PSG arasında tarihi takas
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2025 22:54

Süper Lig'de tarihi bir transfer dönemi yaşanıyor. Sane'yi bitiren Galatasaray, Osimhen için son görüşmelerini yapıyor. Fenerbahçe ise Duran sonrası Asensio'nun transferini de açıklamaya hazırlanıyor. Beşiktaş ise Tammy Abraham sonrası Süper Lig tarihinin en pahalı transferini Orkun Kökçü'yü getirerek yaptı. Onuachu'yu açıklayan Trabzonspor yeni yıldızlar için temaslarını sürdürüyor. Süper Lig'de günün transfer gelişmelerini haberimizden anlık olarak aktarıyoruz.

VER YUSUF'U, AL SKRINIAR'I
VER YUSUFU, AL SKRINIARI

Yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk paralosu ile başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son hızıyla devam ediyor.

 

Geride kalan sezonun kış transfer döneminde kiralık olarak kadroya katılan Milan Skriniar'a imza attırmanın yollarını arayan sarı - lacivertlilere bir öneri Fransız devi PSG'den geldi.

 

Fanatik'in Fransız basınından derlediği haberde; Paris Saint-Germain'in Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yusuf Akçiçek'i yakından takip ettiği belirtildi.

 

Haberin detaylarında Fransız ekibinin, 19 yaşındaki stoperi, Asensio ve Skriniar transferinde takasta kullanmak istediği belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TAN WALKER AÇIKLAMASI!
BEŞİKTAŞTAN WALKER AÇIKLAMASI

Beşiktaş, İngiliz sağ bek oyuncusu Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

 

 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcunun İstanbul’da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından imzalanacak sözleşmeyle ilgili detaylar iletişim mecralarımızdan kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Kyle Walker-Peters transferiyle ilgili olarak basında ve sosyal medyada paylaşılan sözleşme detayları tamamen asılsızdır. Taraftarlarımızdan kulübümüze zarar vermek maksadıyla masa başında kurgulanan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" denildi.

MERTENS TEKLİF BEKLİYOR
MERTENS TEKLİF BEKLİYOR

Galatasaray'daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından geleceği belirsizliğini koruyan Mertens, Napoli'den 1 sezonluk teklif bekliyor.

 

Tecrübeli futbolcu, Napoli'den teklif gelmemesi halinde futbola veda edecek.

 

[Voetbalprimeur]

OSIMHEN'DEN SONRA ROTA İLKAY'A
OSIMHENDEN SONRA ROTA İLKAYA

Galatasaray Yönetimi, Victor Osimhen transferinin sonuçlanmasının ardından diğer bölgelere yapılacak takviyelere odaklanacak.

Sarı kırmızılıların, İlkay Gündoğan'ın transferinde kısa sürede yol alması bekleniyor. [TRT Spor]

BEŞİKTAŞ'TAN MEHDI TAREMI HAMLESİ!
BEŞİKTAŞTAN MEHDI TAREMI HAMLESİ

La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre Taremi ile ilgilenen üç kulüp öne çıkıyor: Fulham, Katar'dan ismi açıklanmayan bir takım ve Beşiktaş.

Haberde Taremi'nin önceliğinin Avrupa'da kalmak olduğu vurgulandı. Bu nedenle Beşiktaş ve Fulham'ın transfer yarışında avantajlı konumda olduğu yazıldı.

SAUL İÇİN RESMİ TEKLİF YAPILDI!
SAUL İÇİN RESMİ TEKLİF YAPILDI

Trabzonspor, 30 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Saul Níguez için resmi teklif yaptı.

 

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK

Bordo Mavili ekip oyuncuyla anlaşırsa; Atletico Madrid, Saúl'u serbest bırakacak ve bonservis ödenmeyecek.

(Yağız Sabuncuoğlu)

FENERBAHÇE, XHAKA İÇİN DEVREYE GİRDİ
FENERBAHÇE, XHAKA İÇİN DEVREYE GİRDİ

Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Neom SC ile prensip anlaşmasına varan İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka için devreye girdi.

TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPILDI

Fenerbahçe, Granit Xhaka ve menajeriyle son 72 saat içinde çok sayıda telefon görüşmesi yaparak oyuncuyu transfer etmeye ikna etmeye çalıştı. Fenerbahce Suudi Arabistan'a transferin gerçekleşmemesi durumunda hazır olmak istiyor.

Neom SC ile yıllık 10 milyon euro için el sıkışan 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun Suudi Arabistan’a transferinin gerçekleşmemesi durumunda sarı-lacivertlilerin girişimlerini sıklaştıracağı belirtiliyor.



KULÜPLER ARASINDA ANLAŞMA YOK

Çte yandan Neom SC'nin Leverkusen'e 6 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği ancak kulüpler arasında henüz anlaşma olmadığı kaydedildi.

(Sky Sports Almanya)

G.SARAY OSIMHEN İÇİN YENİDEN MASADA!
G.SARAY OSIMHEN İÇİN YENİDEN MASADA

Galatasaray, Victor Osimhen transferine son noktayı koymak için yeniden görüşmelere başladı.

 

Sarı kırmızılılar, Napoli ile bonservis konusunda 40 milyon Euro peşin, 35 milyon Euro taksit olacak şekilde pazarlıklara başladı.

 

Öte yandan Galatasaray, Napoli yönetimine banka teminatı konusunda da güvence verecek.

 

(Fabrizio Romano)

MASUAKU'YA 3 TALİP VAR
MASUAKUYA 3 TALİP VAR

Beşiktaş ile yollarını ayırmasının ardından kulüp arayışlarına başlayan Arthur Masuaku'ya 3 talip çıktı. 

 

Africa Foot'ta yer alan habere göre Yunanistan temsilcisi AEK, Suudi kulübü Al Hilal ve Süper Lig'in yeni kulübü Kocaelispor istiyor.

GÖZTEPE'NİN HEDEFİ BARTUĞ ELMAZ!
GÖZTEPENİN HEDEFİ BARTUĞ ELMAZ

Göztepe, bonservisi Fenerbahçe’de olan Bartuğ Elmaz’ı transfer etmek istiyor. Geçen sezonu kiralık olarak Slovenya temsilcisi Maribor’da geçiren 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

İsviçre ekibi Zürih’le de adı geçen Bartuğ konusunda Göztepe bu hafta transferi sonuçlandırmayı hedefliyor. Ayrıca yerli kaleci noktasında da Rennes’den Doğan Alemdar ile Galatasaray’dan Jankat Yılmaz gündemdeki isimler.

(Fanatik)

TRABZONSPOR, PUERTAS'I BİTİRMEYE ÇALIŞIYOR
TRABZONSPOR, PUERTASI BİTİRMEYE ÇALIŞIYOR

Bordo-Mavililer’de 2 orta saha, bir sol kanat ve bir stoper takviyesi olacak. Fakat şu günlerde transferin 1 numaralı gündem maddesi; Cameron Puertas. Trazonspor Yönetimi, bu hafta İspanyol yıldızı bitirmek adına yoğun mesai harcıyor. Hem kulüp tarafıyla hem de oyuncu cephesiyle aralıksız görüşmeler sürüyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; Al-Qadsiah’a kiralama teklifi yapılırken, satın alma opsiyonuyla ilgili pazarlıklar sürüyor. Suudi Arabistan ekibinin geçen yaz 15 milyon Euro bonservisle Belçika temsilcisi Union SG’den kadrosuna kattığı 26 yaşındaki 10 numara için Trabzonspor, kiralık artı opsiyon şeklinde toplamda çift haneli rakamlara çıkmış durumda.

ÖDEME ŞARTLARI KONUŞULUYOR

Puertas’ın yerine Al-Nasr’dan Otavio’yu kadrosuna katacak olan Al-Qadsiah oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. Bu gelişme sonrası sürecin daha da hızlı ilerlemesi bekleniyor. Arabistan basınına göre de kulüpler arasında finansal detaylar ve ödeme şartları gibi konular çözülmeye çalışılıyor. Teknik direktör Fatih Tekke’nin çok istediği Cameron Puertas ile kurulan temaslarda, oyuncunun Trabzonspor’a gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken, Bordo-Mavili yönetim önce bu transferi bitirmek, sonrasında diğer takviyelere yönelmek amacında.

 

BISSOUMA İÇİN MENAJERE YETKİ VERİLDİ
BISSOUMA İÇİN MENAJERE YETKİ VERİLDİ

Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda 6 numara pozisyonuna üst düzey bir takviye yapmakta kararlı. Bu kapsamda listenin başındaki isimlerden biri olan Yves Bissouma için de önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Tottenham forması giyen Mali asıllı yıldız oyuncu için resmi temas kurdu. Bissouma’nın temsilcisiyle yapılan görüşmeler sonrası menajere yetki verildi. Bununla birlikte kulüp yetkilileri, İngiltere’ye giderek Tottenham ile de birebir görüşme gerçekleştirdi. İngiliz temsilcisi, başarılı orta saha oyuncusu için 20 milyon Sterlin talep etti. Bu yüksek bonservis bedeli nedeniyle henüz resmi teklif yapılmadığı öğrenildi. Jose Mourinho’nun kadrosunda görmeyi çok istediği Bissouma transferi için şartlar zorlanacak olsa da ekonomik dengelerin korunması adına alternatif planlar da devreye sokuldu. (Fanatik)

FENERBAHÇE'DE ZAJC'IN AYRILIĞI AN MESELESİ! HIRVAT EKİBİYLE ANLAŞMAYA VARDI
FENERBAHÇEDE ZAJCIN AYRILIĞI AN MESELESİ HIRVAT EKİBİYLE ANLAŞMAYA VARDI

Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosunda düşünmediği Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, Hırvat ekibi Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına vardı.

Sarı-lacivertli kulüp, kamp kadrosuna dahil etmediği Zajc'ı bedelsiz göndermeyi kabul ederse, transferinin önünde bir engel kalmayacak.

(Germanijak)

F.BAHÇE'DE BAİLEY İÇİN RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
F.BAHÇEDE BAİLEY İÇİN RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Fenerbahçe, transferde ses getirecek bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho’nun özel isteği doğrultusunda 2 yıldız takviyesi için rotasını Premier Lig’e çeviren Sarı-Lacivertliler, hedefler belli oldu.

GÖRÜŞMELER RESMİLEŞECEK
Fanatik'in haberine göre Aston Villa forması giyen ve hızı, patlayıcı gücü ile dikkat çeken Jamaikalı yıldız, Mourinho’nun takımında görmeyi çok arzuladığı isimler arasında yer alıyor. Tecrübeli teknik adam, Bailey’nin hem savunma arkasına koşuları hem de birebirdeki etkisiyle hücum hattına önemli bir seviye kazandıracağını düşünüyor. Fenerbahçe Yönetimi, Mourinho’dan gelen bu talep sonrası vakit kaybetmeden harekete geçti. Oyuncu tarafı ile ilk temas kurulurken, kulübü Aston Villa ile de şartlar masaya yatırılmaya başlandı. Görüşmelerin kısa süre içinde resmi boyuta taşınması planlanıyor.

Sarı-Lacivertliler, Bailey için satın alma ya da kiralama opsiyonlarını değerlendirmeye aldı. Oyuncunun Türkiye’ye sıcak bakabileceği öğrenilirken, yönetim bu operasyonu kısa sürede sonlandırmak istiyor.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineVER YUSUF'U, AL SKRINIAR'I
timelineBEŞİKTAŞ'TAN WALKER AÇIKLAMASI!
timelineMERTENS TEKLİF BEKLİYOR
timelineOSIMHEN'DEN SONRA ROTA İLKAY'A
timelineBEŞİKTAŞ'TAN MEHDI TAREMI HAMLESİ!
timelineSAUL İÇİN RESMİ TEKLİF YAPILDI!
timelineFENERBAHÇE, XHAKA İÇİN DEVREYE GİRDİ
timelineG.SARAY OSIMHEN İÇİN YENİDEN MASADA!
timelineMASUAKU'YA 3 TALİP VAR
timelineGÖZTEPE'NİN HEDEFİ BARTUĞ ELMAZ!
timelineTRABZONSPOR, PUERTAS'I BİTİRMEYE ÇALIŞIYOR
timelineBISSOUMA İÇİN MENAJERE YETKİ VERİLDİ
timelineFENERBAHÇE'DE ZAJC'IN AYRILIĞI AN MESELESİ! HIRVAT EKİBİYLE ANLAŞMAYA VARDI
timelineF.BAHÇE'DE BAİLEY İÇİN RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Süper Lig#Galatasaray

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