Fransız basınından çılgın iddia: Fenerbahçe ile PSG arasında tarihi takas

TRABZONSPOR, PUERTAS'I BİTİRMEYE ÇALIŞIYOR

Bordo-Mavililer’de 2 orta saha, bir sol kanat ve bir stoper takviyesi olacak. Fakat şu günlerde transferin 1 numaralı gündem maddesi; Cameron Puertas. Trazonspor Yönetimi, bu hafta İspanyol yıldızı bitirmek adına yoğun mesai harcıyor. Hem kulüp tarafıyla hem de oyuncu cephesiyle aralıksız görüşmeler sürüyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; Al-Qadsiah’a kiralama teklifi yapılırken, satın alma opsiyonuyla ilgili pazarlıklar sürüyor. Suudi Arabistan ekibinin geçen yaz 15 milyon Euro bonservisle Belçika temsilcisi Union SG’den kadrosuna kattığı 26 yaşındaki 10 numara için Trabzonspor, kiralık artı opsiyon şeklinde toplamda çift haneli rakamlara çıkmış durumda.

ÖDEME ŞARTLARI KONUŞULUYOR

Puertas’ın yerine Al-Nasr’dan Otavio’yu kadrosuna katacak olan Al-Qadsiah oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. Bu gelişme sonrası sürecin daha da hızlı ilerlemesi bekleniyor. Arabistan basınına göre de kulüpler arasında finansal detaylar ve ödeme şartları gibi konular çözülmeye çalışılıyor. Teknik direktör Fatih Tekke’nin çok istediği Cameron Puertas ile kurulan temaslarda, oyuncunun Trabzonspor’a gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken, Bordo-Mavili yönetim önce bu transferi bitirmek, sonrasında diğer takviyelere yönelmek amacında.