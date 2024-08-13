Ferdi Kadıoğlu konuşulurken Syzmanski'ye 27 milyon euro! | Güne damga vuran transfer haberleri | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor

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Süper Lig'de 1. hafta geride kaldı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ilk maçlarında hata yapmazken, Trabzonspor, Sivas deplasmanında takıldı.
Dört büyükler ve diğer takımlarda gidecek oyuncular ve yeni transferlerle ilgili ise hareketlilik yaşanıyor.
İşte günün öne çıkan transfer iddiaları ve haberleri...
Galatasaray'da beklenileni veremeyen yıldız kanat oyuncusu Wilfried Zaha'nın yeni adresi belli oldu. Leicester City ile anlaşan Wilfried Zaha, İngiltere'ye gitmek için eşyalarını topladı. Galatasaray'ın Wilfried Zaha'nın evrak işlerinin tamamlanmasının ardından resmi açıklamayı yapması bekleniyor.
YILLIK MALİYETİ ÇOK YÜKSEK
Galatasaray'a yıllık maliyeti 9 milyon Euro'yu bulan Wilfried Zaha'nın yüksek ücreti nedeniyle elden çıkarılmasına karar verildi. Sarı kırmızılıların Zaha'nın yıllık ücretine denk gelen parayı Leicester City'den kiralama bedeli olarak alacağı bildirildi.
Siyah beyazlı ekip, Barcelona forması giyen Marcos Alonso'yu listesine aldı. Temmuz ayının başında Barcelona ile kontratı sona eren ve şu an boşta olan Marcos Alonso'nun menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.
Siyah beyazlı yönetimin 33 yaşındaki İspanyol sol bekin şartları hakkında bilgi aldığı ifade ediliyor.
Galatasaray'ın İtalyan temsilcisi Torino'da forma giyen Hırvat orta saha oyuncusu Nikola Vlasic ile yakından ilgilendiği iddia edildi.
Cimbom'un henüz İtalyan ekibiyle bir temas kurmadığı ancak oyuncuyu kiralamak istediği de gelen haberler arasında.
Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Cher Ndour'un kiralık transferi için kulübü PSG ve oyuncunun kendisiyle prensip anlaşmasına vardı. Her konuda anlaşma sağlanan Cher Ndour özel bir uçakla bugün saat 20.55'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanı çıkışında Beşiktaşlı taraftarlar tarafından sloganlarla karşılanan Cher Ndour özel bir araçla konaklayacağı otele geçti. Cher Ndour yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Sebastian Szymanski, Avrupa takımlarının radarına girdi. Serie A ekibi Napoli, Polonyalı oyuncuyu transfer listesine ekledi. Napoli'nin Szymanski'yi kadrosuna katmak için harekete geçtiği aktarıldı.
İtalyan gazeteci Damiano Er Faina, Napoli’nin Szymanski için kesenin ağzını açtığını yazdı. Buna göre Mavi-Beyazlılar, 25 yaşındaki yıldız için 25 milyon Euro’nun yanı sıra 2 milyon Euro da bonus teklif etti.