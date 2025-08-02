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Fenerbahçe, görüşmelerde önemli bir aşama kaydettiği Marco Asensio ile anlaşma sağlayamadığı öne sürüldü.
Fransız basınından L’Équipe'in haberine göre; İspanyol futbolcu, Fenerbahçe ile sözleşme konusunda anlaşmaya varamadı.
Haberin detaylarında 29 yaşındaki oyuncunun, maaşında istenilen indirimi yapmayı düşünmediği belirtildi.
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak kısa sürede anlaşma sağlanamazsa, sarı-lacivertliler farklı bir hedefe yönelecek.
Bu anlaşmada zamanlama çok önemli olacak, kısa listede iki kanat oyuncusu daha var.
(Fabrizio Romano)
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise Kerem Aktürkoğlu yıllık en az 5 milyon euro net maaş istiyor. Benfica ise 25 milyon euro bonserviste indirime gitmedi. Kulübe henüz resmi teklif yok, şu an pazarlık sürüyor. Rakamlarda anlaşma sağlanırsa, resmi teklif yapılacak.
Sacha Tavolieri'nin haberine göre Wilfried Singo, Galatasaray'ın ilgisine rağmen Monaco'da kalma kararı aldı.
Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk 11'de düşünmediği oyunculardan biri olan Alexander Djiku ile Spartak Moskova'nın yakından ilgilendiği öğrenildi.
Rus basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Djiku'nun bonservisi için 6 milyon Euro talep ediyor. Moskova ekibinin bonservis sorununu çözmesi durumunda, tecrübeli stoperi ikna etmek konusunda sorun yaşamayacağı konuşuluyor.
Yeni sezonda hem Süper Lig’de şampiyonluk hem de Avrupa’da başarı hedefleyen Fenerbahçe, takıma katkı sağlayacak yıldız isimler için çalışmalarına devam ediyor. Son olarak gündeme gelen isim, taraftarların sosyal medyadan ‘Come to Fenerbahçe’ mesajları gönderdiği Brahim Diaz oldu.
TEMASA GEÇİLDİ
Diaz için Sarı-Lacivertliler’in kulübü Real Madrid’le temasa geçtiği ve yıldız oyuncunun şartlarını sorduğu bilgisine ulaşıldı. Real’le sözleşmesi 2027’de bitecek olan oyuncuya Suudi Arabistan’dan 65 milyon Euro’luk bir teklif geldiği iddia edildi. Ancak Faslı oyuncu, oralara gitmeye sıcak bakmıyor. Bununla birlikte takımın yeni teknik direktörü Xabi Alonso’nun, Diaz’ı direkt ilk 11’de düşünmediği de biliniyor.
TEK SEÇENEK KİRALAMA
Kanarya, kiralama formülünü devreye sokmak için hazırlık yaparken, 25 yaşındaki oyuncuyu ikna etmek için tüm yollar denenecek. Arda Güler transferi sebebiyle zaten iki kulübün arasındaki ilişkiler oldukça iyi. Teknik direktör Jose Mourinho, Los Galacticos’un başkanı Florentino Perez’e yakın isimlerden biri konumunda yer alıyor. Diaz’ın, söylentiler çıktıktan sonra Arda’dan Fenerbahçe ile ilgili bilgiler aldığı öne sürülüyor. Ayrıca Diaz’ın Fas Milli Takımı’ndan arkadaşları Sofyan Amrabat ve Youssef En Nesyri’nin Kanarya’da oynamaları, ikna sürecinde Sarı-Lacivertliler’in elini güçlendirecek önemli bir faktör olarak ön plana çıkıyor. İlerleyen günlerde taraflar arasındaki temasların sıklaşması bekleniyor.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Arda'nın Real'deki en yakın arkadaşlarından biri olan ve Suudi Arabistan'dan da teklif alan 25 yaşındaki kanat oyuncusunun kulübüyle sözleşmesi 2027'de bitiyor.
(Fanatik)
Galatasaray’da, Liverpool’un kalecisi Alisson da B planı olarak devrede. Aslan, Ederson’da olası bir olumsuz durumun yaşanması halinde Merseyside temsilcisi ile masaya oturacak. 32 yaşındaki eldiven, daha önce de Cim Bom’un gündemine gelmişti. Aslan, kaleci transferine ise hafta içerisinde son noktayı koymak istiyor.
(Fanatik)
Foot Mercato'nun haberine göre Rennes ve Galatasaray, Frankowski transferi konusunda anlaşmaya vardı.
Rennes, Przemyslaw Frankowski için Galatasaray'a 8 milyon euro ödeyecek. 2 yıl kiralama sonunda zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.
Uzun bir süredir İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City ile Ederson için pazarlıklar devam ediyordu. Fakat bir türlü neticeye varılamadı. Son olarak Ada ekibi, Sarı-Kırmızılı kulüpten 20 milyon Euro bonservis bedeli talep etti.
Galatasaray ise bu rakamın çok daha altına transferi bitirmek istiyor. Ancak City, bir türlü geri adım atmıyor. Brezilyalı eldiven gelmeye sıcak baksa da henüz net bir sonuca varılabilmiş değil.
(Fanatik)
Savunma hattını da güçlendirmek isteyen yönetim, eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı yuvaya döndürmenin planlarını yapıyor. İskoç ekibi Rangers’ta geçen sezon aradığı süreleri bulmakta zorlanan genç sol bekin, Beşiktaş’a dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Rıdvan’ın transferi, hem yerli rotasyonuna katkı sağlayacak hem de taraftar nezdinde moral etkisi yaratacak. Avrupa’dan elenen Kartal, şimdi transferlerle yeniden kanatlanmayı hedefliyor. Taraftarlar, yönetimden somut adımlar ve güçlü bir kadro bekliyor.
(Fanatik)
Gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek isteyen Siyah-Beyazlılar, Inter’in İranlı golcüsü Mehdi Taremi ile masaya oturdu. 32 yaşındaki tecrübeli forvetle prensip anlaşmasına varıldığı, bonservis pazarlıklarında sona gelindiği öğrenildi. Taremi’nin transferiyle Beşiktaş, hücumda daha etkili bir kimliğe bürünmeyi amaçlıyor.
(Fanatik)
Bundesliga ekibi Wolfsburg’da forma giyen Çek yıldız Vaclav Cerny için Beşiktaş’ta temaslar hızlandırıldı. Hücum gücüne dinamizm katacak olan Cerny’nin kısa süre içinde İstanbul’a getirilmesi planlanıyor.
(Fanatik)