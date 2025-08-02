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🔴 CANLI | TRANSFER HABERLERİ Fenerbahçe'ye kötü haber Fransızlardan geldi! Marco Asensio transferi çıkmaza girdi

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig Transferleri#Fenerbahçe Transferleri#Galatasaray Transferleri
Fenerbahçeye kötü haber Fransızlardan geldi Marco Asensio transferi çıkmaza girdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2025 22:49

Süper Lig'in 2025-26 sezonunun başlamasına günler kala, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor dahil olmak üzere tüm takımlar önemli transferleri kadrosuna katıyor. Galatasaray transfer sezonuna Leroy Sane ile giriş yapmış ve daha sonra Osimhen'i resmen renklerine bağlamıştı. Fenerbahçe, Jhon Duran, Archie Brown, Skriniar ve Semedo'yu transfer etti. Beşiktaş, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham ile kadrosunu güçlendirdi. Trabzonspor da, Onuachu gibi önemli bir golcüyü yeniden takıma kazandırdı. İşte Süper Lig'de günün öne çıkan transfer haberleri...

ASENSIO İNDİRİME GİTMİYOR!
ASENSIO İNDİRİME GİTMİYOR

Fenerbahçe, görüşmelerde önemli bir aşama kaydettiği Marco Asensio ile anlaşma sağlayamadığı öne sürüldü. 

 

Fransız basınından L’Équipe'in haberine göre; İspanyol futbolcu, Fenerbahçe ile sözleşme konusunda anlaşmaya varamadı.

 

Haberin detaylarında 29 yaşındaki oyuncunun, maaşında istenilen indirimi yapmayı düşünmediği belirtildi.

 

 

KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR!
KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak kısa sürede anlaşma sağlanamazsa, sarı-lacivertliler farklı bir hedefe yönelecek.

Bu anlaşmada zamanlama çok önemli olacak, kısa listede iki kanat oyuncusu daha var.

(Fabrizio Romano)

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise Kerem Aktürkoğlu yıllık en az 5 milyon euro net maaş istiyor. Benfica ise 25 milyon euro bonserviste indirime gitmedi. Kulübe henüz resmi teklif yok, şu an pazarlık sürüyor. Rakamlarda anlaşma sağlanırsa, resmi teklif yapılacak. 

GALATASARAY'A SINGO'DAN KÖTÜ HABER!
GALATASARAYA SINGODAN KÖTÜ HABER

Sacha Tavolieri'nin haberine göre Wilfried Singo, Galatasaray'ın ilgisine rağmen Monaco'da kalma kararı aldı.

SPARTAK MOSKOVA DJİKU'YU İSTİYOR
SPARTAK MOSKOVA DJİKUYU İSTİYOR

Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk 11'de düşünmediği oyunculardan biri olan Alexander Djiku ile Spartak Moskova'nın yakından ilgilendiği öğrenildi.

Rus basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Djiku'nun bonservisi için 6 milyon Euro talep ediyor. Moskova ekibinin bonservis sorununu çözmesi durumunda, tecrübeli stoperi ikna etmek konusunda sorun yaşamayacağı konuşuluyor.

FENERBAHÇE BRAHIM DIAZ'I İSTİYOR
FENERBAHÇE BRAHIM DIAZI İSTİYOR

Yeni sezonda hem Süper Lig’de şampiyonluk hem de Avrupa’da başarı hedefleyen Fenerbahçe, takıma katkı sağlayacak yıldız isimler için çalışmalarına devam ediyor. Son olarak gündeme gelen isim, taraftarların sosyal medyadan ‘Come to Fenerbahçe’ mesajları gönderdiği Brahim Diaz oldu.

TEMASA GEÇİLDİ 

Diaz için Sarı-Lacivertliler’in kulübü Real Madrid’le temasa geçtiği ve yıldız oyuncunun şartlarını sorduğu bilgisine ulaşıldı. Real’le sözleşmesi 2027’de bitecek olan oyuncuya Suudi Arabistan’dan 65 milyon Euro’luk bir teklif geldiği iddia edildi. Ancak Faslı oyuncu, oralara gitmeye sıcak bakmıyor. Bununla birlikte takımın yeni teknik direktörü Xabi Alonso’nun, Diaz’ı direkt ilk 11’de düşünmediği de biliniyor.

TEK SEÇENEK KİRALAMA 

Kanarya, kiralama formülünü devreye sokmak için hazırlık yaparken, 25 yaşındaki oyuncuyu ikna etmek için tüm yollar denenecek. Arda Güler transferi sebebiyle zaten iki kulübün arasındaki ilişkiler oldukça iyi. Teknik direktör Jose Mourinho, Los Galacticos’un başkanı Florentino Perez’e yakın isimlerden biri konumunda yer alıyor. Diaz’ın, söylentiler çıktıktan sonra Arda’dan Fenerbahçe ile ilgili bilgiler aldığı öne sürülüyor. Ayrıca Diaz’ın Fas Milli Takımı’ndan arkadaşları Sofyan Amrabat ve Youssef En Nesyri’nin Kanarya’da oynamaları, ikna sürecinde Sarı-Lacivertliler’in elini güçlendirecek önemli bir faktör olarak ön plana çıkıyor. İlerleyen günlerde taraflar arasındaki temasların sıklaşması bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR 

Arda'nın Real'deki en yakın arkadaşlarından biri olan ve Suudi Arabistan'dan da teklif alan 25 yaşındaki kanat oyuncusunun kulübüyle sözleşmesi 2027'de bitiyor.

(Fanatik)

B PLANI ALISSON
B PLANI ALISSON

Galatasaray’da, Liverpool’un kalecisi Alisson da B planı olarak devrede. Aslan, Ederson’da olası bir olumsuz durumun yaşanması halinde Merseyside temsilcisi ile masaya oturacak. 32 yaşındaki eldiven, daha önce de Cim Bom’un gündemine gelmişti. Aslan, kaleci transferine ise hafta içerisinde son noktayı koymak istiyor.

(Fanatik)

RENNES, FRANKOWSKI'Yİ TRANSFER EDİYOR!
RENNES, FRANKOWSKIYİ TRANSFER EDİYOR

Foot Mercato'nun haberine göre Rennes ve Galatasaray, Frankowski transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Rennes, Przemyslaw Frankowski için Galatasaray'a 8 milyon euro ödeyecek. 2 yıl kiralama sonunda zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

CITY’DEN YÜKSEK TALEP
CITY’DEN YÜKSEK TALEP

Uzun bir süredir İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City ile Ederson için pazarlıklar devam ediyordu. Fakat bir türlü neticeye varılamadı. Son olarak Ada ekibi, Sarı-Kırmızılı kulüpten 20 milyon Euro bonservis bedeli talep etti.

Galatasaray ise bu rakamın çok daha altına transferi bitirmek istiyor. Ancak City, bir türlü geri adım atmıyor. Brezilyalı eldiven gelmeye sıcak baksa da henüz net bir sonuca varılabilmiş değil.

(Fanatik)

RIDVAN DÖNÜYOR
RIDVAN DÖNÜYOR

Savunma hattını da güçlendirmek isteyen yönetim, eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı yuvaya döndürmenin planlarını yapıyor. İskoç ekibi Rangers’ta geçen sezon aradığı süreleri bulmakta zorlanan genç sol bekin, Beşiktaş’a dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Rıdvan’ın transferi, hem yerli rotasyonuna katkı sağlayacak hem de taraftar nezdinde moral etkisi yaratacak. Avrupa’dan elenen Kartal, şimdi transferlerle yeniden kanatlanmayı hedefliyor. Taraftarlar, yönetimden somut adımlar ve güçlü bir kadro bekliyor.

(Fanatik)

TAREMİ BEŞİKTAŞ İÇİN İSTANBUL’A
TAREMİ BEŞİKTAŞ İÇİN İSTANBUL’A

Gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek isteyen Siyah-Beyazlılar, Inter’in İranlı golcüsü Mehdi Taremi ile masaya oturdu. 32 yaşındaki tecrübeli forvetle prensip anlaşmasına varıldığı, bonservis pazarlıklarında sona gelindiği öğrenildi. Taremi’nin transferiyle Beşiktaş, hücumda daha etkili bir kimliğe bürünmeyi amaçlıyor.

(Fanatik)

CERNY İSTANBUL’A GETİRİLİYOR
CERNY İSTANBUL’A GETİRİLİYOR

Bundesliga ekibi Wolfsburg’da forma giyen Çek yıldız Vaclav Cerny için Beşiktaş’ta temaslar hızlandırıldı. Hücum gücüne dinamizm katacak olan Cerny’nin kısa süre içinde İstanbul’a getirilmesi planlanıyor.

(Fanatik)

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Canlı Anlatım Özeti

timelineASENSIO İNDİRİME GİTMİYOR!
timelineKEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR!
timelineGALATASARAY'A SINGO'DAN KÖTÜ HABER!
timelineSPARTAK MOSKOVA DJİKU'YU İSTİYOR
timelineFENERBAHÇE BRAHIM DIAZ'I İSTİYOR
timelineB PLANI ALISSON
timelineRENNES, FRANKOWSKI'Yİ TRANSFER EDİYOR!
timelineCITY’DEN YÜKSEK TALEP
timelineRIDVAN DÖNÜYOR
timelineTAREMİ BEŞİKTAŞ İÇİN İSTANBUL’A
timelineCERNY İSTANBUL’A GETİRİLİYOR
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#Süper Lig Transferleri#Fenerbahçe Transferleri#Galatasaray Transferleri

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