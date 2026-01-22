Fenerbahçe'ye En-Nesyri piyangosu! Juventus'un son teklifi belli oldu

FENERBAHÇE VE JUVE, PAZARLIĞA BAŞLADI

Juventus sportif Direktörü Marco Ottolini, Fenerbahçe ile Nesyri transferi için İstanbul'da görüşmelere başladı.

İtalyan kulübünün teklifi, Haziran ayına kadar kiralık olması yönünde. Nesyri'nin performansına göre sezon sonunda değerlendirmeye alınacak.

Fenerbahçe ise zorunlu satın alma talep ediyor ve 20 milyon Euro bedel biçiyor. Bununla birlikte, attığı gol ve oynadığı maç üzerinden de bonus eklemek istiyor.

Juventus, Nesyri'nin 2025-26 sezonu için kalan 4 milyon Euro'luk maaşını ödemeyi kabul etti ve anlaşmanın uzaması durumunda gelecek sezon için olası 6 milyon Euro'luk rakama da onay verdi.

[La Gazzetta dello Sport]