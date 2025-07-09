ORKUN KÖKÇÜ İÇİN 30 MİLYON EURO!

Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'a transferi için yapılan görüşmelerde, bir yıllık kiralama ve sonrasında yaklaşık 30 milyon euro tutarında zorunlu satın alma maddesi içeren bir formül üzerinde görüşmeler hala devam ediyor. Transfer henüz kesinleşmedi.

Benfica 30M€'nun altındaki hiçbir teklifle ilgilenmiyor.

Kesin olan şey; Suudi Arabistan, İtalya ve başka yerlerden birçok kulübün talip olduğu Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'ta oynama ısrarı.

(ABOLA)