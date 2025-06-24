Fenerbahçe’nin yeni transferine talip çıktı Geldiği gibi gidiyor

NELSSON'A 3 TALİP

Sarı-kırmızılı ekipte stoper rotasyonu şekilleniyor. Teknik direktör Okan Buruk’un yeni sezon planlarında yer almayan Danimarkalı savunmacı Victor Nelsson ile yolların ayrılması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Roma’ya kiralanan ancak İtalya’da beklentilerin altında kalan Nelsson, Galatasaray’a geri dönmesine rağmen kadroda düşünülmüyor.

Teknik heyet, stoper hattında yeni isimlere yönelirken, yönetim de oyuncunun bonservisinden gelir elde etme planında.

Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcu için en az 10 milyon Euro’luk bir bonservis geliri hedefliyor.

Şu ana kadar İtalya’dan iki kulüp, Torino ve Hellas Verona, Nelsson’un transferi için devreye girdi.

(Habertürk)