Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, İstanbul'da! Havalimanında coşkulu karşılama

#Fenerbahçe#N'Golo Kante#Transfer
Fenerbahçenin yeni transferi NGolo Kante, İstanbulda Havalimanında coşkulu karşılama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 19:00

Yazın kuralı kadroyu ara transfer döneminde Guendouzi, Musaba ve Sidiki Cherif ile güçlendiren Fenerbahçe, uzun uğraşların ardından Kante transferinde de mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, En-Nesyri'nin Al Ittihad'a transferinin ardından Fransız yıldızı resmen duyurdu. Şimdi ise gözler tecrübeli futbolcunun İstanbul'a geliş saatine çevrildi.

COŞKULU KARŞILAMA

KANTE İSTANBUL'DA!

Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante'yi taşıyan uçak İstanbul'a indi. 

"TARAFTAR ÇILDIRDI FORVET İSTİYOR"

TARAFTAR KANTE'Yİ BEKLİYOR!

HAVALİMANINDA SADETTİN SARAN TEZAHÜRATLARI!

İstanbul'a doğru yola çıkan N’Golo Kante’yi bekleyen Fenerbahçe taraftarlarından Sadettin Saran tezahüratları.

KUPA KOLEKSİYONU GÖZ KAMAŞTIRIYOR!
🏆 Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante'nin Kariyerinde kazandığı kupalar;

🏅 Dünya Kupası (Fransa)
🏅 UEFA Şampiyonlar Ligi (Chelsea)
🏅 UEFA Süper Kupa (Chelsea)
🏅 UEFA Avrupa Ligi (Chelsea)
🏅 UEFA Uluslar Ligi (Fransa)
🏅 FIFA Kulüpler Dünya Kupası (Chelsea)
🏅 İngiltere Kupası (Chelsea)
🏅 2 Premier Lig (Chelsea & Leicester City)
🏅 Suudi Arabistan Pro Ligi (Al Ittihad)
🏅 Suudi Arabistan Kupası (Al Ittihad)

KANTE'DEN MESAJ VAR!

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU!
Fenerbahçe, Fransız yıldız N'Golo Kante'nin transferi için KAP açıklaması yaptı.

Sarı-lacivertliler, 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı Kante'ye 14.4 milyon euro imza ücreti verecek. Kante, bu sezonun kalan kısmında 5.5 milyon euro ücret alacak.

Fransız yıldız, kalan iki sezonda ise 11 milyon euro yıllık ücret kazanacak.

İŞTE KANTE'NİN GELİŞ SAATİ
Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Futbolcumuz N’Golo Kante, bugün saat 21.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
FENERBAHÇEDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞANA TEŞEKKÜR

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, N'Golo Kante transferi için devreye girip çözüme kavuşturan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür açıklaması yayınladı.

Fenerbahçe'den açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz, dünya futbolunun önemli isimlerinden N’Golo Kanté’nin transfer sürecini başarıyla tamamlamıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım.

Bilinmelidir ki bu süreç boyunca büyük Fenerbahçe taraftarının kulübüne olan inancı, gösterdiği güçlü destek ve yanımızda hissettirdiği güven, bizler için en büyük motivasyon ve güç kaynağı olmuştur.

Şimdi o gücü sahaya taşıma, takımımızın yanında olma zamanı.

Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız."

FENERBAHÇE RESMEN DUYURDU!

KANTE ŞARKILI PAYLAŞIM!

FENERBAHÇE: KAN TEr gözyaşı var!

Fenerbahçe transferin tamamlanmasıyla ilk yaptığı paylaşımı alıntılayıp “Açıklamamızdan da anlaşılacağı gibi KAN TEr gözyaşı var, ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok...” paylaşımı yaptı.

EN-NESYRI GİTTİ, 15 MİLYON EURO GELDİ!
Fenerbahçe, Kante transferinde takasla En-Nesyri’yi Suudi kulübüne verirken yaklaşık 15 milyon Euro bonservis bedeli kazandı.

TFF'YE BİLDİRİLDİ!

F.Bahçe de lisans işlemlerini tamamladı ve TFF’de tüm bilgiler yer aldı.

2 Şubat’ta Fransız oyuncu ile sözleşme imzalanırken, 4 Şubat tarihli lisans çıkarıldığı da belirtildi.

Sözleşme bitiş tarihi de 30 Haziran 2028 olarak gösterildi.

AL ITTIHAD VEDA ETTİ!

Al İttihad “Kulübümüz Kante’nin sözleşmesinin kalan süresini satmayı kabul etti. Kante’ye lig ile Kral Kupası şampiyonluğundaki katkıları için teşekkür ediyoruz” açıklamasını yaptı.

FENERBAHÇE 'İPTAL OLDU' DEMİŞTİ
Fenerbahçe Kulübü’nden dün önce “Karşı kulüp tarafından ilgili TMS (transfer eşleştirme sistemi) bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır” açıklaması yapıldı.

Tam transfer krize girdi denilirken, Fenerbahçeli yöneticilerin yoğun çabası sonrası gece geç saatlerde transfer bitti.

