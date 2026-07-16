Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood, İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood'u taşıyan uçak İstanbul'a indi.
Greenwood:
"Fenerbahçe benimle ilgilendiğinde karar vermek hiç zor olmadı. Çünkü Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Verdiğim sözü yerine getirdim. Neler yapabileceğimi göstermek istiyorum. Heyecan verici bir futbol oynuyorum.
Çok gol atmayı ve çok fazla pozisyon üretmeyi seviyorum. Fenerbahçe taraftarıyla statta ve sokaklarda buluşmak için sabırsızlanıyorum.
Ligde şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak da kulüp ve taraftarımız için çok önemli. Umarım bunu başarabiliriz. Gelmeden önce Fenerbahçe taraftarının çılgınlığını çok derinden hissettim."
Greenwood’un uçuşu şu anda en çok takip edilen uçuş oldu
FENERBAHÇE’NİN yeni transferi Masom Greenwood’u Türkiye’ye getiren Türk Hava Yolları (THY) uçağı, uçak takip sistemi ‘FlightRadar24’ uygulamasında şu anda en çok takip edilen uçuş oldu.
FENERBAHÇE’nin Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya’dan kadrosuna kattığı Masom Greenwood, ülkesi İngiltere’den Türkiye’ye gelmek için yola çıktı. Greenwood ve ailesini taşıyan THY uçağının 16.30’da İstanbul Havalimanı’na iniş yapması bekleniyor. İngiliz futbolcuyu taşıyan uçak, uçuş takip sistemi FlightRadar24 uygulamasında en çok takip edilen uçuş oldu. Binlerce sarı-lacivertli, taraftar yeni transferlerini taşıyan uçağı takip etti.
Kulüpten yapılan açıklamada "Daha önce duyurusunu yaptığımız üzere kulübümüzün yeni transferi Mason Greenwood, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 16.50’de İstanbul Havalimanı’na (IST) iniş yapacaktır.
Futbolcumuz, pasaport işlemlerinin ardından Genel Havacılık Terminali kapısından çıkış yapacaktır.
Yeni transferimize Büyük Fenerbahçe ailesinin gücünü en güzel şekilde hissettirebilmek adına, havalimanına karşılamaya gelecek taraftarlarımızın doğrudan Genel Havacılık Terminali çıkış alanına yönelmelerini ve güvenlik güçlerimizin yönlendirmelerine hassasiyetle uymalarını önemle rica ederiz.
Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
Greenwood, bugün saat 16.50'de İstanbul'a ayak basacak. Fenerbahçeli taraftarların büyük bir karşılaşma yapmaya hazırlandığı İngiliz yıldız için sarı-lacivertli kulüp de çağrıda bulundu.
Fenerbahçe, Mason Greenwood'la 4 yıllığına kadrosuna kattığı açıkladı ve taraftarlarının büyük bekleyişine mutlu bir son verdi. Bu açıklamanın ardından 24 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye gelişi planlandı.