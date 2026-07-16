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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood, İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler

Güncelleme Tarihi:
#Fenerbahçe#Mason Greenwood#Transfer
Fenerbahçenin yeni transferi Mason Greenwood, İstanbula geldi İşte ilk görüntüler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 15:43

Fenerbahçe, tarihinin en büyük bonservis ücreti ile transfer ettiği Mason Greenwood'u İstanbul'a getirdi. Binlerce taraftar, Greenwood'u havalimanında karşıladı. Greenwood'un ilk görüntülerini ve yaşanan son gelişmeleri Spor Arena'dan canlı, anbean takip edebilirsiniz...

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ÇUBUKLUYU GİYDİ
ÇUBUKLUYU GİYDİ
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MASON GREENWOOD BÖYLE KARŞILANDI
MASON GREENWOOD BÖYLE KARŞILANDI
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İŞTE İLK KARE! GREENWOOD İSTANBUL'DA
İŞTE İLK KARE GREENWOOD İSTANBULDA
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YAZ YILDIRIM KARŞILAMAYA GELDİ
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GREENWOOD, İSTANBUL'A İNDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood'u taşıyan uçak İstanbul'a indi.

 

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"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"
ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ

Greenwood:

"Fenerbahçe benimle ilgilendiğinde karar vermek hiç zor olmadı. Çünkü Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Verdiğim sözü yerine getirdim. Neler yapabileceğimi göstermek istiyorum. Heyecan verici bir futbol oynuyorum.

 

Çok gol atmayı ve çok fazla pozisyon üretmeyi seviyorum. Fenerbahçe taraftarıyla statta ve sokaklarda buluşmak için sabırsızlanıyorum.

 

Ligde şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak da kulüp ve taraftarımız için çok önemli. Umarım bunu başarabiliriz. Gelmeden önce Fenerbahçe taraftarının çılgınlığını çok derinden hissettim."

 

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"TRANSFER YATTI ABİ" MESAJI PANKARTI
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"FENERBAHÇE ÇOCUĞU İSMAİL KARTAL" TEZAHÜRATI
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TARAFTAR HAVALİMANI'NDA
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EN ÇOK TAKİP EDİLEN UÇUŞ OLDU!
EN ÇOK TAKİP EDİLEN UÇUŞ OLDU

Greenwood’un uçuşu şu anda en çok takip edilen uçuş oldu

FENERBAHÇE’NİN yeni transferi Masom Greenwood’u Türkiye’ye getiren Türk Hava Yolları (THY) uçağı, uçak takip sistemi ‘FlightRadar24’ uygulamasında şu anda en çok takip edilen uçuş oldu.

FENERBAHÇE’nin Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya’dan kadrosuna kattığı Masom Greenwood, ülkesi İngiltere’den Türkiye’ye gelmek için yola çıktı. Greenwood ve ailesini taşıyan THY uçağının 16.30’da İstanbul Havalimanı’na iniş yapması bekleniyor. İngiliz futbolcuyu taşıyan uçak, uçuş takip sistemi FlightRadar24 uygulamasında en çok takip edilen uçuş oldu. Binlerce sarı-lacivertli, taraftar yeni transferlerini taşıyan uçağı takip etti.

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GREENWOOD'DAN MESAJ VAR
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FENERBAHÇE'DEN ÇAĞRI
FENERBAHÇEDEN ÇAĞRI

Kulüpten yapılan açıklamada "Daha önce duyurusunu yaptığımız üzere kulübümüzün yeni transferi Mason Greenwood, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 16.50’de İstanbul Havalimanı’na (IST) iniş yapacaktır.

Futbolcumuz, pasaport işlemlerinin ardından Genel Havacılık Terminali kapısından çıkış yapacaktır.

Yeni transferimize Büyük Fenerbahçe ailesinin gücünü en güzel şekilde hissettirebilmek adına, havalimanına karşılamaya gelecek taraftarlarımızın doğrudan Genel Havacılık Terminali çıkış alanına yönelmelerini ve güvenlik güçlerimizin yönlendirmelerine hassasiyetle uymalarını önemle rica ederiz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

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GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU
GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Greenwood, bugün saat 16.50'de İstanbul'a ayak basacak. Fenerbahçeli taraftarların büyük bir karşılaşma yapmaya hazırlandığı İngiliz yıldız için sarı-lacivertli kulüp de çağrıda bulundu.

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GREENWOOD, İSTANBUL'A GELİYOR
GREENWOOD, İSTANBULA GELİYOR

Fenerbahçe, Mason Greenwood'la 4 yıllığına kadrosuna kattığı açıkladı ve taraftarlarının büyük bekleyişine mutlu bir son verdi. Bu açıklamanın ardından 24 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye gelişi planlandı.

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