Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood, İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Greenwood:



"Fenerbahçe benimle ilgilendiğinde karar vermek hiç zor olmadı. Çünkü Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Verdiğim sözü yerine getirdim. Neler yapabileceğimi göstermek istiyorum. Heyecan verici bir futbol oynuyorum.

Çok gol atmayı ve çok fazla pozisyon üretmeyi seviyorum. Fenerbahçe taraftarıyla statta ve sokaklarda buluşmak için sabırsızlanıyorum.

Ligde şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak da kulüp ve taraftarımız için çok önemli. Umarım bunu başarabiliriz. Gelmeden önce Fenerbahçe taraftarının çılgınlığını çok derinden hissettim."