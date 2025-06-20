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Hollanda basınından Walfoot'un haberine göre; Fenerbahçe, PSV Eindhoven forması giyen 22 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu Johan Bakayoko ile ilgileniyor.
Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı belirtilen Marc-André ter Stegen'in formasını giydiği Barcelona, kaleci transferi yaptı.
Katalan ekibi, Espanyol forması giyen kaleci Joan Garcia'nın transferi konusunda kulübüyle anlaşma sağlandığını ve oyuncuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Roma'nın Özbek santrforu Eldor Shomurodov'u kadrosuna katmak istiyor.
Transfer 7 ila 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleşebilir.
(Corriere dello Sport)
Sözleşmeleri biten Fernando Muslera ve Dries Mertens'le yollarını ayıran Galatasaray'da beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir.
Arriyadiyah gazetesinin haberine göre; Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mario Lemina'nın transferi için resmi görüşmelere başladı.
LEMINA İLE ANLAŞTILAR!
Al-Shabab'ın Gabonlu orta saha oyuncusuyla anlaşmaya vardığı ve Galatasaray'la yaptığı görüşmelerde de önemli mesafe kaydettiği belirtildi.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Wolves'tan 2,5 milyon Euro karşılığında transfer edilen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, sergilediği performansla sarı-kırmızılıların kazandığı çifte kupada büyük pay sahibi olmuştu.
Öte yandan Al-Shabab'ta teknik direktör Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde Suudi kulübüyle yollarını ayırmıştı.
Yeni sezon planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta sahaya tecrübeli ve çok yönlü bir oyuncu kazandırmak için arayışlarını sürdürüyor .
HT Spor'un haberine göre; Sarı-lacivertlilerin yakın takibe aldığı isimlerin başında ise Arsenal forması giyen Thomas Partey geliyor. 32 yaşındaki Ganalı yıldızın İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi bu ay sonunda sona eriyor.
Eski oyuncusu Sacha Boey ile ilgilendiği iddiaları çıkan Galatasaray'da Bayern Münih'ten flaş karar geldi.
Kicker'da yer alan habere göre Bayern Münih'te teknik ekip Sacha Boey'in takımda kalması yönünde görüş bildirdi.
Haberin devamında transfer teklifleri alan Boey'i gelecek sezon için değerlendirmek istenildiği yazıldı.
Sacha Boey'in Bayern Münih ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Fenerbahçe, Generation Foot forması giyen Senegalli sol kanat oyuncusu Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Henüz 17 yaşında olan Diouf, FIFA kuralları gereği Haziran 2026'da reşit olduğunda Fenerbahçe forması giymeye başlayacak.
Afrika futbolunun en umut verici yeteneklerinden bir olarak lanse edilen Amara Diouf, yetenek olarak sık sık vatandaşı Sadio Mane ile kıyaslanıyor.
(Senego)
Slovak savunmacı için teknik direktör Jose Mourinho’nun da transfer talebinde ısrarcı olduğu öğrenildi. Portekizli çalıştırıcı, yeni sezon planlamasında Skriniar’ı kilit bir parça olarak görüyor.
Mourinho’nun talebi sonrası Fenerbahçe yönetiminin PSG ile yapılan pazarlıklardan kolay kolay vazgeçmediği ifade ediliyor. Öte yandan Fransız temsilcisiyle bonservis konusunda büyük ölçüde anlaşma sağlandı.
PSG’de yıllık 10 milyon euro civarında kazanan Skriniar’a, Fenerbahçe’nin 8 milyon euro seviyesinde bir maaş önerdiği belirtildi.
(HT Spor)
Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için Inter'e 20 milyon euroluk bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor.
Spartak Moskova, Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel ile ilgileniyor.
Nijeryalı sağ beke Beşiktaş da teklifte bulunmuştu.
(Metaratings)
Team Talk'ın haberine göre Fenerbahçe ve Galatasaray, Brentford forması giyen Yoane Wissa ile ilgileniyor.
Fenerbahçe'nin Yoane Wissa'yı transfer listesindeki önemli isimler arasında gördüğü, Galatasaray'ın da Osimhen'in alternatifi olarak gördüğü belirtildi.
28 yaşındaki santrfora, Fenerbahçe ve Galatasaray dışında Premier Lig'den de çok sayıda kulübün ilgilendiği aktarıldı.
Yoane Wissa için Brentrford'ın 50 milyon sterlinlik bonservis talebi olduğu ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın İngiliz temsilcisine 30-32 milyon Euro civarında ödeme yapabileceği yazıldı.
Filip Kostic'le yollarını ayıran Fenerbahçe'de sol bek arayışları sürüyor.
Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola'nın haberine göre; Fenerbahçe, Flamengo'nun tecrübeli sol beki Alex Sandro ile ilgileniyor.
FLAMENGO'DA KAZANDIĞININ İKİ KATI TEKLİF EDİLECEK!
Sarı-lacivertli kulübün 34 yaşındaki savunma oyuncusunu ikna etmek için Flamengo'da kazandığı maaşın iki katını vermeye hazır olduğu iddia edildi.
RESMİ TEKLİF YOLDA
Alex Sandro'nun Avrupa futboluna dönmeyi kabul etmesi halinde Fenerbahçe'nin Flamengo'ya resmi teklif yapmayı planladığı belirtildi.
Alex Sandro, geçtiğimiz sezon başında Juventus'tan ayrılarak Flamengo'ya transfer olmuş ve kırmızı-siyahlı kulüple Aralık 2026'ya dek sözleşme imzalamıştı.
A Milli Takımımız’ın da formasını giyen Merih Demiral için Fenerbahçe’nin devreye girdiği öğrenilmişti. 27 yaşındaki oyuncunun peşine, Kanarya’nın yanı sıra Atletico Madrid’in de düştüğü bilgisine ulaşıldı. Teknik Direktör Diego Simeone'nin, millî futbolcuyu kadrosunda görmek istediği iddia edildi.
Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile sözleşmesi 2026’da bitecek Merih’in şu an için planının, takımda kalmak olduğu öne sürüldü. Al Ahli’nin, tecrübeli stoperin kontratını uzatmama ihtimalini de göz önünde bulundurarak, iyi bir teklif alması durumunda Merih’le yolları ayırabileceği iddia ediliyor.
(Fanatik)
Bright Osayi-Samuel’le yollarını ayıran ve Ognjen Mimovic’in de 1 dakika bile oynamadan Fenerbahçe’den ayrılmak istemesi sonrası sağ bek için gündeme, Real Madrid’den Lucas Vazquez geldi.
MENAJERİNE ŞARTLARI SORULDU
Sarı-lacivertli kulüp, Real Madrid’le sözleşmesi bitecek olan Lucas Vazquez ile iletişime geçti ve tecrübeli futbolcunun şartlarını sordu. Birçok takımın da hedefinde olan 34 yaşındaki futbolcu, şu an ABD’de düzenlenen FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nda Los Galacticos’un kadrosunda yer alıyor.
SUUDİ ARABİSTAN’DAN DA İSTİYORLAR
Sakatlığını atlatmaya çalışan Dani Carvajal’le birlikte Real’in, Trent Alexander-Arnold’ı da kadrosuna katması, Vazquez’in yeni sözleşme imzalama ihtimalini de oldukça düşürmüştü. İşte bu doğrultuda resmi görüşmelere başlayan Kanarya ile birlikte Suudi Arabistan’dan Al-Qadsiah’ın da, İspanyol oyuncuyu istediği konuşuluyor.
AVRUPA’DA KALMAK İSTİYOR, FENERBAHÇE AVANTAJLI
Al-Qadsiah’ın, 2 yıl için toplamda 15 milyon Euro’luk bir sözleşmeyi gözden çıkaracağı öne sürülüyor. Avrupa’da kalmaya öncelik veren Vazquez için Kanarya’nın da bu rakamlara çıktığı konuşuluyor.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan geçtiğimiz günlerde düzenlenen basın toplantısında takımdan ayrılan Pedro Malheiro’nun dışında 4 yabancı oyucuya önemli teklifler olduğunu belirtirken bu isimlerden birinin de Arseniy Batagov olduğu ortaya çıktı. Geride kalan sezonda beklentileri karşılayamayan bordo mavililer yarıştığı hiçbir branşta hedefe ulaşamazken 20 yaşındaki Ukraynalı stoper istikrarlı görüntüsüyle takımın en dikkat çeken oyuncularından biriydi.
ADA EKİPLERİ YAKINDAN İZLEDİ
Özellikle İngiliz kulüpleri, Ukraynalı futbolcunun U21 Avrupa Şampiyonası’ndaki performansını yakından takip ederken Brighton & Hove Albion bu oyuncuyla ilgilenen kulüplerin başında geliyor. Yine İngiltere’den Crystal Palace ve Fulham’ın da Batagov’u takip ettiği ve bu yaz transfer döneminde oyuncuyu kadrolarına katmak istediği belirtiliyor. Brentford da Batagov için potansiyel bir talip olarak gösterilirken Trabzonspor yönetiminin 20 milyon Euro’nun altında bir teklife onay vermeyeceği öğrenildi.
Trendyol Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan Samsunspor, transferde büyük oynuyor.
Karadeniz ekibi, hücum hattını güçlendirmek için Fenerbahçe’nin tecrübeli forveti Cenk Tosun’u gündemine aldı. Kırmızı-Beyazlılar, 34 yaşındaki golcü oyuncunun transferi için Fenerbahçe ile temasa geçmeye hazırlanıyor.
Cenk Tosun’un da daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda mücadele edecek olan Samsunspor, geniş ve deneyimli bir kadro kurma hedefinde. Bu doğrultuda Türk golcü eksikliğini “Tosun Paşa” lakaplı Cenk Tosun’la kapatmayı planlayan Karadeniz temsilcisi, yıldız oyuncuya resmi teklifi kısa süre içinde iletmeyi hedefliyor.
1 YIL DAHA KONTRATI VAR
Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşmesi daha bulunan Cenk Tosun, geride kalan sezonda sarı-lacivertli formayla 22 maça çıkarken, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Hatırlanacağı üzere Cenk Tosun, 2018 yılında Beşiktaş’tan İngiliz ekibi Everton’a 22.5 milyon Euro’ya transfer olarak, o dönem Türkiye’den yurtdışına en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan futbolcu unvanını elde etmişti. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Yıllık maliyeti 10.5 milyon Euro’yu bulan Ciro İmmobile ile yollarını ayırıp, yerine daha düşük maliyetli bir santrfor almayı planlayan Beşiktaş için Avusturya basınından önemli bir iddia geldi... Kurier gazetesi, siyah beyazlıların İnter ile sözleşmesi biten Marko Arnautovic ile ilgilendiğini ileri sürdü. Geride bıraktığımız sezon İnter’de 28 maçta forma giyen 36 yaşındaki Avusturyalı futbolcu, 7 gol, 2 asist üretmişti. Avusturya Milli Takımı’nda 125 kez forma giyip 41 gol atan ve halen kaptanlığını yapan Arnautovic’e Rapid Wien’in de talip olduğu ifade edildi.
DZEKO'YU İSTEMİŞLERDİ
İtalyan Corriere dello Sport gazetesi ise, Serie A takımlarından Bologna’nın İmmobile ile ilgilendiğini yazdı.
Haberde, öncelikle Edin Dzeko’ya talip olan ancak Boşnak golcüyü Fiorentina’ya kaptıran Bologna yönetiminin, Beşiktaş’ın göndermek istediği İmmobile’nin transferi için çalışmalara başladığı ifade edildi. İtalyan forvet oyuncusu, geride bıraktığımız sezonda 41 maçta oynarken 19 gol attı ve 4 asist yaptı.