BEŞİKTAŞ'TA YENİ SAĞ BEK SEMEDO YA DA JUSTİN OLACAK!

Sağ bek arayışını sürdüren Beşiktaş’ta, Nelson Semedo ve James Justin isimleri ön plana çıktı. Son olarak forma giydiği Wolverhampton takımıyla sözleşmesi sona erdiği için bonservisi elinde olan Semedo’nun 4 milyon Euro imza parası ve yıllık 4 milyon Euro ücret talebinde bulunduğu belirtildi. Benfica’da yıldızı parlayan 31 yaşındaki oyuncu, 2017’de 35 milyon Euro’ya Barcelona’ya, 2020’de 32 milyon Euro’ya Wolverhampton’a transfer olmuştu. Portekiz Milli Takımı’nda 44 kez oynayan Semedo, geçen sezon 28 maça çıkıp 5 asist yaptı.

JAMES JUSTiN AYRILMAK iSTiYOR

Geçen sezon Premier Lig’den düşen Leicester City’de forma giyen James Justin, takımdan ayrılmak istiyor. 27 yaşındaki İngiliz futbolcunun güncel piyasa değeri 13 milyon Euro ancak sözleşmesinin bitimine 1 yıl kaldığı için daha düşük bedellere satılması bekleniyor. 2019’dan bu yana Leicester City forması giyen Justin, geçen sezon 29 maçta 4 gol, 2 asist üretti.