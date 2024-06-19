Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu! Lugano...

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Süper Lig’de 2023-2024 sezonunu 99 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu’ndan katılma hakkı elde etmişti.
Fenerbahçe'nin 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi İsviçre ekibi Lugano oldu. İlk maç deplasmanda oynanacak.
Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacağı kura çekimi başladı.
Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda ilk maçlar 23-24 Haziran’da, rövanş karşılaşmaları ise 30-31 Haziran’da oynanacak.
Kura çekimi UEFA'nın Nyon'daki merkezinde bugün saat 13.00'te gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe, bu turda İsviçre Ligi’ni 2’nci sırada bitiren Lugano ya da Sırbistan Ligi’ni 2’nci sırada tamamlayan Partizan ile eşleşecek.
Fenerbahçe’yi rakibini elemesi durumunda yükseleceği 3. Ön Eleme Turu’nda ise daha zorlu rakipler bekliyor. Bu turda seri başı olma şansı bulunmayan sarı-lacivertliler, Avusturya Ligi 2.si Salzburg, İskoçya Ligi 2.si Rangers, Çekya Ligi 2.si Slavia Prag ve Fransa Ligi 4’üncüsü Lille’den birisiyle eşleşecek. Bu turda ise ilk karşılaşmalar, 6-7 Ağustos’ta, rövanş maçları ise 13 Ağustos’ta oynanacak. Sarı-lacivertliler, 3. Ön Eleme Turu’nu da geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda ise 3. Ön Eleme Turu’nu geçen 2 takımdan birisiyle eşleşecek.