Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu! Lugano...

3. ÖN ELEME TURU’NDA RAKİPLER ZORLAŞACAK

Fenerbahçe’yi rakibini elemesi durumunda yükseleceği 3. Ön Eleme Turu’nda ise daha zorlu rakipler bekliyor. Bu turda seri başı olma şansı bulunmayan sarı-lacivertliler, Avusturya Ligi 2.si Salzburg, İskoçya Ligi 2.si Rangers, Çekya Ligi 2.si Slavia Prag ve Fransa Ligi 4’üncüsü Lille’den birisiyle eşleşecek. Bu turda ise ilk karşılaşmalar, 6-7 Ağustos’ta, rövanş maçları ise 13 Ağustos’ta oynanacak. Sarı-lacivertliler, 3. Ön Eleme Turu’nu da geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda ise 3. Ön Eleme Turu’nu geçen 2 takımdan birisiyle eşleşecek.