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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu! Lugano...

Güncelleme Tarihi:

#FENERBAHÇE#Şampiyonlar Ligi#Kura Çekimi
Fenerbahçenin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turundaki rakibi belli oldu Lugano...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2024 12:11

Trendyol Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu’ndan başlayacak. Sarı - lacivertlilerin bu turdaki rakibi İsviçre ekibi Lugano oldu.

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Süper Lig’de 2023-2024 sezonunu 99 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu’ndan katılma hakkı elde etmişti.

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FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ LUGANO
FENERBAHÇENİN RAKİBİ LUGANO

Fenerbahçe'nin 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi İsviçre ekibi Lugano oldu. İlk maç deplasmanda oynanacak.

KURA ÇEKİMİ BAŞLADI
KURA ÇEKİMİ BAŞLADI

Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacağı kura çekimi başladı.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda ilk maçlar 23-24 Haziran’da, rövanş karşılaşmaları ise 30-31 Haziran’da oynanacak.

KURA ÇEKİMİ BUGÜN
KURA ÇEKİMİ BUGÜN

Kura çekimi UEFA'nın Nyon'daki merkezinde bugün saat 13.00'te gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
FENERBAHÇENİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe, bu turda İsviçre Ligi’ni 2’nci sırada bitiren Lugano ya da Sırbistan Ligi’ni 2’nci sırada tamamlayan Partizan ile eşleşecek.

3. ÖN ELEME TURU’NDA RAKİPLER ZORLAŞACAK
3. ÖN ELEME TURU’NDA RAKİPLER ZORLAŞACAK

Fenerbahçe’yi rakibini elemesi durumunda yükseleceği 3. Ön Eleme Turu’nda ise daha zorlu rakipler bekliyor. Bu turda seri başı olma şansı bulunmayan sarı-lacivertliler, Avusturya Ligi 2.si Salzburg, İskoçya Ligi 2.si Rangers, Çekya Ligi 2.si Slavia Prag ve Fransa Ligi 4’üncüsü Lille’den birisiyle eşleşecek. Bu turda ise ilk karşılaşmalar, 6-7 Ağustos’ta, rövanş maçları ise 13 Ağustos’ta oynanacak. Sarı-lacivertliler, 3. Ön Eleme Turu’nu da geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda ise 3. Ön Eleme Turu’nu geçen 2 takımdan birisiyle eşleşecek.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineFENERBAHÇE'NİN RAKİBİ LUGANO
timelineKURA ÇEKİMİ BAŞLADI
timelineMAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
timelineKURA ÇEKİMİ BUGÜN
timelineFENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
timeline3. ÖN ELEME TURU’NDA RAKİPLER ZORLAŞACAK

 

 

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#FENERBAHÇE#Şampiyonlar Ligi#Kura Çekimi

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