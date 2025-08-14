BEŞİKTAŞ SANCHO'NUN PEŞİNDE

Manchester United ile bir yıllık sözleşmesi kalan 25 yaşındaki Sancho, kulübünden kesin olarak ayrılma kararı aldı. Daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ilgilendiği İngiliz yıldız, şu anda Juventus ve Roma’nın transfer listesinde. İtalyan kulüplerinin, 20-25 milyon Euro bonservis bedeli talep eden Manchester United ile pazarlıkları sürüyor.

Fanatik'te yer alan habere göre, Şampiyonlar Ligi’nde yer alan Juventus bir adım önde görünürken, Avrupa Ligi ekibi Roma da güçlü bir aday konumunda. Beşiktaş, iki İtalyan kulübünün anlaşma sağlayamaması halinde transfer için devreye girmeye hazırlanıyor.

SERDAL ADALI BİZZAT DEVREYE GİRECEK

Adalı’nın bizzat görüşmeleri yürüteceği ve Sancho’yu İstanbul’a getirmek için yoğun çaba göstereceği öğrenildi. Ole Gunnar Solskjaer döneminde Borussia Dortmund’dan 85 milyon Euro’ya transfer edilen Sancho, 2020’de piyasa değerini 130 milyon Euro'ya kadar çıkarmıştı.

ALTERNATİFLERİ DE BELİRLENDİ

Öte yandan Beşiktaş, Sancho’nun alternatiflerini de belirledi. Toulouse’un 24 yaşındaki oyuncusu Yann Gboho için yapılan 6 milyon euroluk teklif reddedildi. Sassuolo forması giyen 26 yaşındaki Armand Lauriente için ise siyah-beyazlı yönetimin kısa süre içinde resmi teklif yapması bekleniyor.