Fenerbahçe'nin Kante hayali gerçek oluyor: Sözleşme detayları açıklandı! İşte İstanbul'a geliş saati...Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe taraftarı, N’Golo Kante’yi bekliyor ⏳— Spor Arena (@sporarena) February 4, 2026
İstanbul'a doğru yola çıkan N’Golo Kante’yi bekleyen Fenerbahçe taraftarlarından Sadettin Saran tezahüratları.
N’Golo Kante’yi bekleyen Fenerbahçe taraftarlarından Sadettin Saran tezahüratları— Spor Arena (@sporarena) February 4, 2026
🏆 Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante'nin Kariyerinde kazandığı kupalar;
🏅 Dünya Kupası (Fransa)
🏅 UEFA Şampiyonlar Ligi (Chelsea)
🏅 UEFA Süper Kupa (Chelsea)
🏅 UEFA Avrupa Ligi (Chelsea)
🏅 UEFA Uluslar Ligi (Fransa)
🏅 FIFA Kulüpler Dünya Kupası (Chelsea)
🏅 İngiltere Kupası (Chelsea)
🏅 2 Premier Lig (Chelsea & Leicester City)
🏅 Suudi Arabistan Pro Ligi (Al Ittihad)
🏅 Suudi Arabistan Kupası (Al Ittihad)
🙂 N’Golo Kante’den mesajınız var. pic.twitter.com/bmL75F6xkO— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 4, 2026
Fenerbahçe, Fransız yıldız N'Golo Kante'nin transferi için KAP açıklaması yaptı.
Sarı-lacivertliler, 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı Kante'ye 14.4 milyon euro imza ücreti verecek. Kante, bu sezonun kalan kısmında 5.5 milyon euro ücret alacak.
Fransız yıldız, kalan iki sezonda ise 11 milyon euro yıllık ücret kazanacak.
Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Futbolcumuz N’Golo Kante, bugün saat 21.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır.” ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, N'Golo Kante transferi için devreye girip çözüme kavuşturan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür açıklaması yayınladı.
Fenerbahçe'den açıklama şu şekilde;
"Kulübümüz, dünya futbolunun önemli isimlerinden N’Golo Kanté’nin transfer sürecini başarıyla tamamlamıştır.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım.
Bilinmelidir ki bu süreç boyunca büyük Fenerbahçe taraftarının kulübüne olan inancı, gösterdiği güçlü destek ve yanımızda hissettirdiği güven, bizler için en büyük motivasyon ve güç kaynağı olmuştur.
Şimdi o gücü sahaya taşıma, takımımızın yanında olma zamanı.
Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız."
Fenerbahçe'den N'Golo Kante paylaşımı. 👇https://t.co/xLG94s3Y3Q— Spor Arena (@sporarena) February 4, 2026
🟡🔵 Fenerbahçe'den N'Golo Kante şarkılı paylaşım 🔽pic.twitter.com/n80kUn9nE9— Spor Arena (@sporarena) February 3, 2026
Fenerbahçe transferin tamamlanmasıyla ilk yaptığı paylaşımı alıntılayıp “Açıklamamızdan da anlaşılacağı gibi KAN TEr gözyaşı var, ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok...” paylaşımı yaptı.
📢 Fenerbahçe'den Kante açıklaması:— Spor Arena (@sporarena) February 3, 2026
"Açıklamamızdan da anlaşılacağı gibi KAN TEr gözyaşı var, ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok..." https://t.co/d7wpxg2VFq
Fenerbahçe, Kante transferinde takasla En-Nesyri’yi Suudi kulübüne verirken yaklaşık 15 milyon Euro bonservis bedeli kazandı.
F.Bahçe de lisans işlemlerini tamamladı ve TFF’de tüm bilgiler yer aldı.
2 Şubat’ta Fransız oyuncu ile sözleşme imzalanırken, 4 Şubat tarihli lisans çıkarıldığı da belirtildi.
Sözleşme bitiş tarihi de 30 Haziran 2028 olarak gösterildi.
Fenerbahçe, N'Golo Kanté'nin lisansını çıkardı! pic.twitter.com/06qSJ4poGu— Spor Arena (@sporarena) February 3, 2026
Al İttihad “Kulübümüz Kante’nin sözleşmesinin kalan süresini satmayı kabul etti. Kante’ye lig ile Kral Kupası şampiyonluğundaki katkıları için teşekkür ediyoruz” açıklamasını yaptı.
Al-Ittihad, N'Golo Kante'ye veda etti: "Güle güle Kante."pic.twitter.com/tVf12jxi6A— Spor Arena (@sporarena) February 3, 2026
Fenerbahçe Kulübü’nden dün önce “Karşı kulüp tarafından ilgili TMS (transfer eşleştirme sistemi) bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır” açıklaması yapıldı.
Tam transfer krize girdi denilirken, Fenerbahçeli yöneticilerin yoğun çabası sonrası gece geç saatlerde transfer bitti.