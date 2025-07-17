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İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Skriniar, Fenerbahçe'de oynamak istediğini PSG yönetimine iletti. Deneyimli savunmacı, öncelikli tercihinin Kadıköy'e dönmek olduğunu belirtirken, bu gelişmenin ardından sarı lacivertli yönetimin eli güçlendi. Haberde Paris Saint-Germain ile olan bonservis pazarlıklarının ise devam ettiği aktarıldı.
Galatasaray Başkanvekili Abdullah Kavukcu, kulübün şampiyonluk kutlaması için düzenlediği bir etkinlikte Victor Osimhen transferi için konuştu.
'80-90 MİLYON EURO FAZLA TEKLİFE RAĞMEN BİZİ SEÇTİ'
Kavukcu, 'Kimse bize inanmıyordu. Galatasaray'ın böyle bir imkanının olduğunu dünyaya gösterdik. Hiç kimse Galatasaray ile dalga geçemez. Biz her masada varız. Dünyanın bugün 5 kulübü varsa bunların içinde Galatasaray mutlaka olacak. Osimhen bizi çok istiyor. İnanılmaz teklifler aldı, toplam 80-90 milyon euro fazla teklif almasına rağmen bizi seçti. Dimdik duruyor. Sosyal medyaya çok bakmayın. Birlikte olursak her şeyi başarırız.'
Galatasaray'da yönetimin bitirmek için uzun süredir uğraş verdiği Victor Osimhen transferinde mutlu son artık çok yakın...
ANLAŞMA SAĞLANDI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray ve Napoli, banka teminatı ve ödeme planı konusunda anlaşmaya vardı.
40 PEŞİN, GERİSİ TAKSİTLE ÖDENECEK
75 milyon euroluk bonservis bedelinin 40 milyon euro peşin ödenecek. Kalan kısmı ise taksitler halinde ödenecek.
Bild gazetesinde yer alan habere göre Bayern Münih iyi bir teklif gelmesi halinde Sacha Boey'in ayrılmasına sıcak bakıyor. Galatasaray bir süredir bu transfer için devrede. Ancak Sacha Boey, Bayern Münih'te kalmak istiyor.
Okan Buruk, Davinson Sanchez'in yanına yabancı stoper istedi. Çalışmalar ve arayışlar resmen başladı.
(Yağız Sabuncuoğlu)
Al Hilal, Osimhen'in Galatasaray'a gitmek istediğini açıklamasının ardından transferde rotasını Ollie Watkins'e çevirdi.
[Nicolo Schira]
İspanyol yıldızın geleceği, eş durumu ve forma rekabeti nedeniyle yeniden şekilleniyor.
Morata’nın hedefi net: 2026 Dünya Kupası’nda İspanya Milli Takımı forması giymek. Bu doğrultuda, önümüzdeki sezon düzenli oynayabileceği bir kulüpte forma giymek istiyor.
Transfer sürecinde yalnızca futbol değil, ailesi de belirleyici faktör. Morata’nın eşi Alice Campello, modellik ve sosyal medya fenomenliği ile İtalya’da aktif olarak çalışıyor.
Ailesine daha yakın olmak isteyen Morata, İtalya’ya dönme fikrine artık çok daha sıcak. Ancak bu transferin gerçekleşmesi Galatasaray’ın onayına bağlı.
(HT Spor)
Kyle Walker-Peters henüz Beşiktaş ile sözleşme imzalamadı. Beşiktaş oyuncu tarafından gelecek haberi bekliyor. Beşiktaş, bugün bu işin çözülmesini istiyor
(Yağız Sabuncuoğlu)
Gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, orta saha transferinde mutlu sona çok yakın.
6-8 numara pozisyonu için Saul Niguez’de karar kılan Trabzonspor, oyuncu cephesiyle son 1 haftadır yoğun şekilde temastaydı. 30 yaşındaki İspanyol yıldız ikna edilirken, bu süreçte eski takım arkadaşı Savic’ten de Trabzonspor ve şehir hakkında bilgi aldı. 3 yıllık kontrat üzerinden yapılan pazarlıklarda taraflar anlaşma noktasına geldi.
Atletico Madrid ile 1 yıl kontratı kalan fakat takımda düşünülmeyen Niguez, yüksek maaş maliyeti nedeniyle bedelsiz şekilde bonservisini alacak.
Fakat Saul’ün gelecek yılki maaşının bir bölümünü Atletico Madrid’ten talep ettiği ve İspanyol kulübüyle fesih görüşmelerinin sürdüğü öğrenildi. Tecrübeli futbolcu, Atletico Madrid’le anlaşıp, kontratını feshettikten hemen sonra İstanbul’a davet edilecek.
(Fanatik)
Suudi Arabistan ekibi Neom’dan iyi bir teklif almasına rağmen onları bekleten Xhaka’nın transferiyle bizzat sportif direktör Devin Özek ilgileniyor. Fenerbahçe’ye gelmeden önce Bayer Leverkusen’de çalışan Özek’in hem Alman ekibiyle hem de Xhaka ile iyi bir ilişkisi var.
Xhaka’nın Fenerbahçe ve Neom dışında bir başka ciddi talibinin ise Sunderland olduğu öne sürüldü. Premier Lig’e yükselen Sunderland’in, bonservis bedeli olarak Leverkusen’e 10 milyon Euro önerdiği ve futbolcuya da 3 senelik kontrat teklif ettiği İngiliz basınında yazıldı. SarıLacivertli yönetim, orta saha transferini 10 gün içerisinde mutlu sonla bitirmeyi hedefliyor. Jose Mourinho’yla da süreçle ilgili sürekli fikir alışverişi yapılıyor.
(Fanatik)
Amrabat’ı satmayı planlayan Fenerbahçe’de orta sahanın merkezinde Fred’in yanına nokta atışı bir isim düşünülüyor.
Teknik direktör Jose Mourinho’nun buradaki önceliği uzun zamandır Yves Bissouma. Fakat Tottenham’ın 25 milyon Euro’nun da üzerinde bonservis beklentisi var.
Görüşmeler yoğunlaştı
Sarı-Lacivertliler bonservis işini çözse dahi oyuncu tarafını ikna etmek de o kadar kolay değil. Çünkü İngiliz basını, Bissouma’nın önceliğinin İngiltere’de kalmak olduğunu yazıyor. Her iki cepheyle yoğun şekilde görüşmeler devam ediyor.
(Fanatik)
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum hattı için İskoç devi Glasgow Rangers forması giyen Mohamed Diomande’yi istiyor. Siyah-Beyazlılar, genç yıldız için resmi temaslara başladı.
Afrika basınında yer alan habere göre Beşiktaş Yönetimi, Diomande’nin bonservisi için ilk etapta 7.5 milyon Euro’yu aşan bir teklifi Rangers’a sundu. Ancak İskoç ekibi, 22 yaşındaki oyuncusunu daha yüksek bir bedelle elden çıkarmak istiyor.
Taraflar arasındaki pazarlıklar sürerken, Beşiktaş cephesi transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor. İsviçre doğumlu Fildişi Sahilli orta saha, geçtiğimiz sezon Rangers formasıyla tüm kulvarlarda 31 maça çıkarken 3 gol, 5 asistlik katkı sağladı.
23 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 8 milyon Euro seviyesinde bulunuyor.
Trendyol Süper Lig'de önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Mendy'yi kadrosuna katmak için yoğun uğraş veren hatta 11 milyon Euro bonservis artı 2 milyon Euro bonus teklif eden Rennes, transferi bitirememişti.
Fransız kulübü, Mendy konusunda yeniden devrede. Fransız basını, orta sahaya transfer yapacak olan Rennes’nin yakın zamanda Trabzonspor'a teklif sunabileceğini yazdı.
12 MİLYONLUK BEKLENTİ
Fırtına’nın bonservis olarak beklentisi 12 milyon Euro civarında.
Sezonun ardından L’Epuipe’e röportaj veren Mendy “2 senelik bir proje için Trazonspor’a gelmiştim. Kulübüm izin verirse ayrılmak istiyorum” demişti.
(Fanatik)
NEOM SC, Bayer Leverkusen'in 8 Milyon €'luk teklifi reddetmesinin ardından Granit Xhaka için yarıştan çekildi.
Sunderland, Xhaka için açık bir seçenek fakat Fenerbahçe de İsviçreli oyuncuyla doğrudan görüştü. Ancak, Xhaka'nın mümkün olan en iyi teklifi almak için fiyatı artıracağı hissi var.
Xhaka'nın Leverkusen'de kalması da ihtimal dışı değil.
[Sacha Tavolieri]
Siyah-Beyazlılar, transferde hız kesmiyor. Sol kanat transferi için gözler yine Benfica’ya çevrildi.
Benfica’dan Beşiktaş’a sadece birkaç gün önce transfer olan Kökçü’nün, yakın arkadaşı olan Kerem Aktürkoğlu’nu Beşiktaş’a gelmeye ikna etmek için devreye girdiği öğrenildi.
A Milli takımda birlikte oynayan ikilinin bu yakınlığı, transferin seyrini etkileyebilecek önemli bir detay olarak öne çıkıyor.
GÖZLER BENFICA’DA
Beşiktaş’ın teklifinin ardından gözler şimdi Benfica’nın vereceği yanıta çevrilmiş durumda. Siyah-Beyazlılar, kanatsüper hattına doğrudan katkı yapacak, tecrübeli ve Milli Takım düzeyinde oynayan bir yıldızı kadrosuna katmaya çok hevesli. Yönetim, bu büyük transferle yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmeyi amaçlıyor.
TAKAS TEKLİF EDİLECEK
Yönetim, Kerem Aktürkoğlu karşılığında Benfica’ya Jean Onana ve Al Musrati’yi takasta önerdi. Beşiktaş cephesi, her iki kanatta da görev alabilen 26 yaşındaki Milli futbolcunun transferini bu takasla bitirmeyi hedefliyor.
Portekiz kulübünün bu öneriye nasıl bir yanıt vereceği merakla beklenirken, sürecin kilit isimlerinden biri de oyuncunun Benfica’dan eski takım arkadaşı Orkun Kökçü oldu.
(Fanatik)