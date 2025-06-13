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Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel'in yerine sağ bek arayışları devam ediyor.
HT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Manchester City'nin tecrübeli sağ beki Kyle Walker'la görüşmelere başladı.
GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR!
Geride bıraktığımız 2024-2025 sezonunun ikinci yarısını Milan'da kiralık geçiren ve Manchester City'nin yeni sezon kadrosunda düşünmediği Kyle Walker'la Fenerbahçe arasında yapılan görüşmelerin oldukça olumlu ilerlediği belirtildi.
BEDELSİZ AYRILABİLİR!
Manchester City, kulüple 1 yıllık sözleşmesi kalan 35 yaşındaki savunmacının yaz transfer döneminde bedelsiz ayrılığına yeşil ışık yakabilir.
Trabzonspor'da ayrılması en muhtemel isimlerin başında gelen ve Avrupa'dan talipleri olan Uğurcan Çakır'da yeni bir transfer gelişmesi yaşandı. Fransa Ligue 1 devi, tekrardan teklif yapmaya hazırlanıyor.
4 TALİBİ VAR
Monaco’nun yanı sıra Burnley ve Shakhtar Donetsk devrede. Ayrıca PSV’nin de Trabzonspor’un kaptanını istediği biliniyor. Fakat bu kulüpler arasında en ciddi gözüken Monaco.
Daha önce 9 milyon Euro’luk teklif yapan Ligue 1 temsilcisi, Trabzonspor’un rakamı düşük bulmasının ardından yeni bir teklif hazırladıklarını kulübe iletmişti.
KALIRSA ZAM YAPILACAK
Uğurcan’ın transfer konusunun ay sonuna kadar netlik kazanması bekleniyor. Milli eldivenin Trabzon’da kalması halinde ise yıllık ücretine ciddi oranda zam yapılacak, alacağı senelik maaş 2 milyon Euro seviyesinin üstüne çıkartılacak. (Fanatik)
Borussia Dortmund, Beşiktaş’ın kadrosuna katmak istediği isimler arasında yer alan Salih Özcan için istediği rakamı belirledi. Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan milli futbolcunun hem maaş yükünden kurtulmak hem de bonservisinden para kazanmak isteyen Alman ekibi milli futbolcuyu 5 milyon Euro’ya satmaya hazır. Bild gazetesi, Dortmund’un Salih Özcan’i 3 yıl önce Köln’den aldığı fiyata satmaya sıcak baktığını belirtirken Beşiktaş’ın yanı sıra 27 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray ile Köln’ün de istediğini yazdı.
ADALI ‘iLGiLENiYORUZ’ DEDi
Siyah beyazlıların başkanı Serdal Adalı geçtiğimiz günlerde Salih Özcan ile ilgili olarak “İlgileniyoruz. Ağırlık genç, yerli, Türk. Çünkü maalesef Türkiye’de milli takımda oynayan oyuncularımızın kulüplerinden ayrılma gibi bir şansları yok” derken yönetimin istenen rakam karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.
Trabzonspor’da Bjelica döneminde çok istenen fakat aylarca uğraş verilmesine rağmen kadroya katılamayan Bruno Petkovic, daha sonrasında Beşiktaş’ın da transfer gündemine gelmişti. Kariyerine Dinamo Zagreb’te devam eden 30 yaşındaki forvet, Hırvatistan ekibinden ayrıldı. Yıllık ücreti 1.2 milyon Euro olan ve indirime gitmediği için ayrılık kararı verilen Petkovic, Kocaelispor’un radarında.
Fanatik'in haberine göre; Süper Lig’e yeni çıkan ve teknik direktörlük görevine Selçuk İnan’ı getiren Körfez ekibi, önemli bir kadro kurmaya hazırlanıyor. Yeşil-Siyahlılar, Petkovic konusunda kolları sıvadı. Yönetim, yıldız santrforu transfer etmek adına şartları sonuna kadar zorlayacak.
42 KEZ MİLLİ OLDU
42 kez Hırvastin Milli Takımı’nın formasını terleten ve burada 11 kez ağları havalandıran Petkovic, geçen sezon ise Dinamo Zagreb’te çıktığı 26 karşılaşmada 6 gol atıp, 4 asist yaptı. Bonservis problemi olmayan Petkovic’i ikna etmek adına Kocaelispor Yönetimi, imza parası teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.
İstanbul devi transferde büyük bir sürpriz için harekete geçti. Kulüp, Santos'ta forma giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Neymar'a teklif yaptı.
FENERBAHÇE DEVREDE
Fenerbahçe, transferde büyük bir sürpriz için harekete geçti. Yönetim, büyük bir umutsuzluk içinde olan taraftarları ayağa kaldıracak, tüm dünyada büyük sansasyon yaratacak, formaları yok satacak bir isme imza attırmak istiyordu. Bu anlamda Sarı-Lacivertliler, Neymar’a yöneldi. Dünyaca ünlü yıldız şu anda Santos forması giyiyor ve 2025’in sonuna kadar kontratı var. Ancak sözleşmesinde, istemesi halinde yaz döneminde Avrupa’dan bir takıma bedelsiz olarak transfer olabileceği yönünde madde bulunuyor.
YENİDEN DOĞMAK İSTİYOR
Neymar, son yıllarda yaşadığı sakatlığın da etkisiyle futbol anlamında ciddi bir düşüş yaşadı. Bu nedenle transferi risk olarak görülebilir. Ancak dünyaca ünlü hücum oyuncunun yeni sezonda çok büyük bir kişisel hedefi var: 2026 Dünya Kupası’nda Brezilya’nın kadrosunda yer alabilmek. 33 yaşındaki futbolcu bu nedenle yeni sezona fazlasıyla önem veriyor ve adeta yeniden doğmak istiyor.
1+1 YILLIK CÖMERT TEKLİF
Ünlü İngiliz gazeteci Chris Antony’nin haberine göre Neymar için Fenerbahçe’nin yanı sıra Avrupa’dan İngiliz ekibi Aston Villa ve Fransız devi Marsilya’nın da teklifi var. Santos da dünyaca ünlü yıldızı kadroda tutmak için yeni sözleşme önerdi. Bu takımların dışında 5 kulübün daha Neymar ile temas kurduğu kaydedildi. Sarı-Lacivertliler, cömert bir rakamla 1+1 yıllık sözleşme önerdiği iddia edildi.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezon sakatlık sebebiyle sahalardan uzak kalan Neymar, toplam 14 resmi maça çıktı. Brezilyalı yıldız bu müsabakalarda 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Bayern Münih’ten Leroy Sane’yi renklerine katan Galatasaray, Alman devinden eski oyuncusu Sacha Boey’i yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti.
Sky Sports, Almanya’nın haberine göre; sarı kırmızılılar devre arasında 30 milyon Euro gibi rekor bir bonservisle sattığı Fransız yıldızı kiralamak istiyor.
Bayern’in ise Fransız ve İngiliz ekiplerinin ilgilendiği Fransız yıldızı kiralamaya sıcak bakmadığı ifade edildi.
Galatasaray'ın kararını beklediği Victor Osimhen için Manchester United’ın yeni bir hamle yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; Premier Lig devi, Nijeryalı yıldız için Napoli’nin kapısını takas teklifiyle çalmaya hazırlanıyor.
Osimhen’in Al Hilal’den gelen 45 milyon Euro’luk teklifi reddetmesinin Kırmızı Şeytanlar’ı tekrar harekete geçirdiği belirtilirken transfer için takasta Napoli’ye Joshua Zirkzee’nin teklif edileceği ifade edildi.