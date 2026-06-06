Fenerbahçe başkanını seçiyor: Hakan Safi ve Aziz Yıldırım konuşacak

Chobani Stadı'nda yapılan toplantıda Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Hulusi Kesgin, sarı-lacivertli kulübün borcuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Kesgin, Ali Koç başkanlığını kapsayan 1 Haziran 2025 ile 21 Eylül 2025 döneminde borcun 18 milyar 939 milyonu kısa vadeli, 9 milyar 771 milyonu uzun vadeli olmak üzere 28 milyar 710 milyon lira olduğunu belirtti.
Kesgin, Sadettin Saran başkanlığını kapsayan 22 Eylül 2025 ile 28 Şubat 2026 döneminde ise kısa vadeli borcun 17 milyar 205 milyon, uzun vadeli borcun ise 8 milyar 997 milyon lira olduğunu belirterek toplam borcu 26 milyar 202 milyon lira olarak açıkladı.
Fenerbahçe'de genel kurul, yaklaşık 15 dakikalık aranın ardından denetim kurulu raporlarının okunmasıyla devam ediyor.
Şekip Mosturoğlu: "Stadyumumuza izinsiz, yetkisiz giriş yapanlar var. Onlar terk etmediği müddetçe genel kurulu başlatmayacağım. Burada emniyet riskleri oluştu. Bu yetkisiz arkadaşlar ya kendileri çıkacak ya polis zoruyla çıkarılacaklar. 5 dakika süremiz var. Yoksa genel kurul sıkıntıya girecek gerçekten."
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi destekçileri, tezahüratları kesmediği için Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Divan Kurulu’na ara verdi.
· 10.00-17.00 Başkan ve yönetim kurulu seçimleri için oy verme işlemi.
· Seçim sonuçlarının açıklanması.
· Genel Kurul’un kapanışı.
Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul tartışmalı başladı. Stadyumda düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurulunun ilk gününde başkan adayları Hakan Safi ve Aziz Yıldırım’ı destekleyen üyeler yerlerini almaya başladı. Her iki başkanı da destekleyen üyeler tezahüratlar yaparken daha sonra iki grup arasında tartışma yaşandı. Kısa süreli yaşanan arbede üyeler, güvenlik görevlileri ve Spor Şube ekiplerinin müdahalesiyle kavgaya dönüşmeden sona erdi.
- Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi.
1 Haziran 2025 - 21 Eylül 2025 mali dönem ile 22 Eylül 2025 - 28 Şubat 2026 mali döneme ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetim kurulu raporunun okunması.
· Raporlar Hakkında Görüşmeler.
· Okunması gerçekleştirilen mali dönem faaliyetleri ile ilgili başkan ve yönetim kurulları ile denetim kurulunun ibra oylamasına sunulması.
· Başkan adayları ve yönetim kurulu üyeler hakkında görüş ve temenniler.
· Başkan adaylarının konuşması. · Sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimi.
21 Eylül 2025’te yapılan Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda, rakibi Ali Koç’u 257 oy farkla geçerek (12 bin 325’e 12 bin 68) başkanlığa seçilen Sadettin Saran 2 yıllık görev süresini tamamlamadan ‘olağanüstü’ seçim kararı aldığı için, seçimi kazanacak aday 1 yıl süreyle başkanlık koltuğunda oturacak.
Kulüp, normal şartlarda Haziran 2027’de olağan kongreye gidecek. Fenerbahçe’de 1998-2008 yılları arasında aralıksız 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım, 2 Haziran 2018’deki ve 9 Haziran 2024’teki seçimlerde Ali Koç’a kaybetmişti. Hakan Safi ise ilk kez başkanlığa aday oldu.
21 Eylül 2025’te yapılan Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda, rakibi Ali Koç’u 257 oy farkla geçerek (12 bin 325’e 12 bin 68) başkanlığa seçilen Sadettin Saran 2 yıllık görev süresini tamamlamadan ‘olağanüstü’ seçim kararı aldığı için, seçimi kazanacak aday 1 yıl süreyle başkanlık koltuğunda oturacak.
Kulüp, normal şartlarda Haziran 2027’de olağan kongreye gidecek. Fenerbahçe’de 1998-2008 yılları arasında aralıksız 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım, 2 Haziran 2018’deki ve 9 Haziran 2024’teki seçimlerde Ali Koç’a kaybetmişti. Hakan Safi ise ilk kez başkanlığa aday oldu.
Asil üyeler: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan
Yedek üyeler: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ
Asil üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif
Yedek üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit
Toplantının son bölümünde Aziz Yıldırım ile Hakan Safi son kez kulüp üyelerine seslenecek ve sandık kurullarının seçimi yapılacak. Oy verme işlemi ise yarın saat 10.00-17.00 arasında Chobani Stadı’nın yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilecek. Oy sayma işleminin tamamlanmasının ardından yeni başkan ve yönetim kurulu açıklanacak.
Chobani Stadı’nda gerçekleştirilecek ilk gün çalışmalarında daha sonra, söz alan kongre üyeleri kürsüye çıkıp, başkan adayları ve yönetim kurulu üyeleri hakkında görüş ve temennilerini dile getirebilecek.
İki gün sürecek toplantının ilk gününde, 1 Haziran 2025-21 Eylül 2025 ve 22 Eylül 2025-28 Şubat 2026 mali dönemlerine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetim kurulu raporları okunacak. Ardından, Ali Koç ve Sadettin Saran’ın başkan olduğu her iki mali dönem için ibra oylaması yapılacak.
Fenerbahçe Kulübü’nün yeni başkanının belirleneceği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı bugün yapılacak. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin başkanlık için yarışacağı seçimde, 44 bin 741 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.