SZYMANSKI'YE TEKLİF VAR

Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski'ye Atalanta'dan teklif geldi.

İtalya basınında yer alan habere göre; Atalanta, Sebastian Szymanski için Fenerbahçe'ye 10 milyon Euro teklif yaptı. Fenerbahçe, bu teklifi geri çevirdi.

FENERBAHÇE '25' İSTEDİ

Fenerbahçe, Sebastian Szymanski için 25 milyon Euro istediğini İtalyan ekibine iletti. İtalyanlar ise şu an bütçeleri nedeniyle bu rakama çıkmayı düşünmüyor ancak önümüzdeki süreçte yapılacak satışlara göre Szymanski için Fenerbahçe ile tekrar temasa geçme kararı aldı.

MOURINHO 'ŞERH' KOYDU

Atalanta'nın transfer listesinde en üst sıralarda yer aldığı belirtilen Szymanski için Mourinho'nun da 'ancak değerini bulan bir teklif olursa satabilirsiniz' şerhini koyduğu kaydedildi.

108 MAÇTA 48 GOLLÜK KATKI

Fenerbahçe'nin 2023 yazında 9.75 milyon Euro bonservis bedeliyle Dinamo Moskova'dan transfer ettiği Polonyalı milli futbolcu, sarı lacivertli formayla çıktığı 108 resmi maçta 20 gol atıp 28 asist yaptı.