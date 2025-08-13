Güncelleme Tarihi:
Beşiktaş, Jadon Sancho transferi için girişimlerini tüm hızıyla sürdürmeye devam ederken Roma ve Inter de oyuncu ile ilgilenen takımlar arasında.
(Tuttomercato)
Transfer döneminde kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'den Youri Tielemans hamlesi geldi.
FENERBAHÇE'DEN RESMİ TEKLİF
HTSpor'un haberine göre; Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Belçikalı futbolcu için harekete geçti. Fenerbahçe, Tielemans transferi için hem 28 yaşındaki futbolcuya hem de Aston Villa'ya resmi teklif yaptı.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Aston Villa'nın, Tielemans için yüksek bir bonservis beklentisi bulunuyor. Fenerbahçe ile Aston Villa arasındaki temaslar devam ediyor.
DURAN DEVREYE GİRDİ
Tielemans transferi için Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Jhon Duran da devreye girdi. Aston Villa'dan eski takım arkadaşı Tielemans ile iletişime geçen Duran, Belçikalı futbolcuya Fenerbahçe ile ilgili bilgiler verdi.
FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR
Aston Villa ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tielemans, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Geride kalan sezonda 53 maçta süre bulan Tielemans, 5 gol attı ve 10 asist yaptı.
Eyüpspor ve Lille, Berke Özer transferi için 5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Fenerbahçe yapılan 'ek anlaşma' gereği bu transferden para kazanamayacak. Lille oyuncuyu gelecekte satarsa, Fenerbahçe sonraki satıştan %20 pay elde edecek.
(Yağız Sabuncuoğlu)
Elan Ricardo, Athletico Paranaens yolunda. Beşiktaş, Kolombiyalı orta sahanın kiralık transferi için Brezilya ekibiyle anlaşmak üzere.
(TRT Spor)
Bonservisi Bundesliga ekibi Wolfsburg’ta bulunan 27 yaşındaki Cerny için Beşiktaş, finansal kaynak yaratma çalışmalarına başladı. Yönetim, oyuncu satışından elde edilecek geliri bu transferde kullanmayı planlıyor. Alman kulübü, Cerny için 8 milyon Euro talep ederken, Siyah-Beyazlılar bu rakamı takımdan ayrılacak isimlerin satış bedelleriyle karşılamayı hedefliyor.
Beşiktaş yönetimi, transferin önündeki tek engel olan bonservis bedeli konusunda Wolfsburg’la pazarlıklarını sürdürüyor. Oyuncunun “Türkiye’ye hazırım” sözleri, camiada heyecan yaratırken, taraftarlar da sosyal medyada transferin kısa sürede açıklanmasını bekliyor. Yönetim, hem Cerny hem de diğer hedefler için girişimlerini hızlandırırken, yeni sezon öncesi kadroya kaliteli bir takviye yapılması konusunda kararlı görünüyor. Siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde yapacağı futbolcu satışlarının ardından Cerny transferinde somut adımların atılması bekleniyor. Beşiktaş, kanat hattını güçlendirerek hem Süper Lig’de hem de Avrupa arenasında iddialı bir kadro kurmayı amaçlıyor.
Galatasaray'ın Ederson transferinde yeni bir gelişme daha yaşandı.
Uluslararası gazeteci Alfredo Pedulla, sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bugün önemli bir gün. Türk kulübü, Manchester City'ye yaptığı teklifi artırmaya çalışacak (önceki teklif 7-8 milyon artı bonuslar). Galatasaray kaleciyle çoktan anlaştı."
Fenerbahçe’den ayrılacak olan Emre Mor ile Trabzonspor’un ilgilendiği öne sürüldü.
Bonservis problemini kendisi çözecek olan 28 yaşındaki futbolcunun menajerler aracılığıyla Bordo-Mavililer’e teklif edildiği belirtilirken, Fatih Tekke’nin kararına göre bu transferini durumu netleşecek. Kanat rotasyonunda ilk planda Zubkov-Olaigbe var. Fakat hem Nwakaeme hem de Visca’nın ilerleyen yaşları nedeniyle bu bölgeye hızlı ve yerli bir ismin daha alınabileceği öğrenildi.