TRANSFER HABERLERİ Fenerbahçe'den yıldız oyuncu için resmi teklif! Eski takım arkadaşı transferi için devreye girdi

#Transfer#Süper Lig#Galatasaray
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2025 17:42

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu başlarken transfer hareketliliği devam ediyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, kadrolarını güçlendirmek için yeni girişimlerde bulunuyor. Galatasaray, kaleci transferi için görüşmelerini sürdürürken Fenerbahçe orta saha alternatifleri arıyor. Beşiktaş ise kanat arayışlarına devam ediyor. Süper Lig'de gün içinde yaşanan transfer gelişmelerini haberimizden anlık olarak aktarıyoruz.

BEŞİKTAŞ'TAN SANCHO'YA YAKIN TAKİP!
Beşiktaş, Jadon Sancho transferi için girişimlerini tüm hızıyla sürdürmeye devam ederken Roma ve Inter de oyuncu ile ilgilenen takımlar arasında.

FENERBAHÇE'DEN TIELEMANS İÇİN RESMİ TEKLİF
Transfer döneminde kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'den Youri Tielemans hamlesi geldi.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ TEKLİF

HTSpor'un haberine göre; Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Belçikalı futbolcu için harekete geçti. Fenerbahçe, Tielemans transferi için hem 28 yaşındaki futbolcuya hem de Aston Villa'ya resmi teklif yaptı.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Aston Villa'nın, Tielemans için yüksek bir bonservis beklentisi bulunuyor. Fenerbahçe ile Aston Villa arasındaki temaslar devam ediyor.

DURAN DEVREYE GİRDİ

Tielemans transferi için Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Jhon Duran da devreye girdi. Aston Villa'dan eski takım arkadaşı Tielemans ile iletişime geçen Duran, Belçikalı futbolcuya Fenerbahçe ile ilgili bilgiler verdi.

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Aston Villa ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tielemans, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Geride kalan sezonda 53 maçta süre bulan Tielemans, 5 gol attı ve 10 asist yaptı.

BERKE ÖZER, LILLE YOLCUSU!
Eyüpspor ve Lille, Berke Özer transferi için 5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Fenerbahçe yapılan 'ek anlaşma' gereği bu transferden para kazanamayacak. Lille oyuncuyu gelecekte satarsa, Fenerbahçe sonraki satıştan %20 pay elde edecek.

RICARDO BREZİLYA YOLCUSU!
Elan Ricardo, Athletico Paranaens yolunda. Beşiktaş, Kolombiyalı orta sahanın kiralık transferi için Brezilya ekibiyle anlaşmak üzere.

Cerny'den Beşiktaş'a yeşil ışık
Bonservisi Bundesliga ekibi Wolfsburg’ta bulunan 27 yaşındaki Cerny için Beşiktaş, finansal kaynak yaratma çalışmalarına başladı. Yönetim, oyuncu satışından elde edilecek geliri bu transferde kullanmayı planlıyor. Alman kulübü, Cerny için 8 milyon Euro talep ederken, Siyah-Beyazlılar bu rakamı takımdan ayrılacak isimlerin satış bedelleriyle karşılamayı hedefliyor.

Beşiktaş yönetimi, transferin önündeki tek engel olan bonservis bedeli konusunda Wolfsburg’la pazarlıklarını sürdürüyor. Oyuncunun “Türkiye’ye hazırım” sözleri, camiada heyecan yaratırken, taraftarlar da sosyal medyada transferin kısa sürede açıklanmasını bekliyor. Yönetim, hem Cerny hem de diğer hedefler için girişimlerini hızlandırırken, yeni sezon öncesi kadroya kaliteli bir takviye yapılması konusunda kararlı görünüyor. Siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde yapacağı futbolcu satışlarının ardından Cerny transferinde somut adımların atılması bekleniyor. Beşiktaş, kanat hattını güçlendirerek hem Süper Lig’de hem de Avrupa arenasında iddialı bir kadro kurmayı amaçlıyor.

'Galatasaray, Ederson'la çoktan anlaştı!'
Galatasaray'ın Ederson transferinde yeni bir gelişme daha yaşandı.

Uluslararası gazeteci Alfredo Pedulla, sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bugün önemli bir gün. Türk kulübü, Manchester City'ye yaptığı teklifi artırmaya çalışacak (önceki teklif 7-8 milyon artı bonuslar). Galatasaray kaleciyle çoktan anlaştı."

Trabzonspor'dan Emre Mor sürprizi
Fenerbahçe’den ayrılacak olan Emre Mor ile Trabzonspor’un ilgilendiği öne sürüldü.

Bonservis problemini kendisi çözecek olan 28 yaşındaki futbolcunun menajerler aracılığıyla Bordo-Mavililer’e teklif edildiği belirtilirken, Fatih Tekke’nin kararına göre bu transferini durumu netleşecek. Kanat rotasyonunda ilk planda Zubkov-Olaigbe var. Fakat hem Nwakaeme hem de Visca’nın ilerleyen yaşları nedeniyle bu bölgeye hızlı ve yerli bir ismin daha alınabileceği öğrenildi.

BAKMADAN GEÇME!