FENERBAHÇE'DEN TIELEMANS İÇİN RESMİ TEKLİF

Transfer döneminde kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'den Youri Tielemans hamlesi geldi.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ TEKLİF

HTSpor'un haberine göre; Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Belçikalı futbolcu için harekete geçti. Fenerbahçe, Tielemans transferi için hem 28 yaşındaki futbolcuya hem de Aston Villa'ya resmi teklif yaptı.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Aston Villa'nın, Tielemans için yüksek bir bonservis beklentisi bulunuyor. Fenerbahçe ile Aston Villa arasındaki temaslar devam ediyor.

DURAN DEVREYE GİRDİ

Tielemans transferi için Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Jhon Duran da devreye girdi. Aston Villa'dan eski takım arkadaşı Tielemans ile iletişime geçen Duran, Belçikalı futbolcuya Fenerbahçe ile ilgili bilgiler verdi.

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Aston Villa ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tielemans, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Geride kalan sezonda 53 maçta süre bulan Tielemans, 5 gol attı ve 10 asist yaptı.