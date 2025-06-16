TER STEGEN: BARCELONA'DA KALACAĞIM

Galatasaray'da Muslera'nın yerine düşünülen Ter Stegen'in ayrılabileceğine dair söylentiler, Barcelona Joan García'yı transfer etme kararını verir vermez ortaya çıkmaya başladı. Espanyol kalecisinin gelişiyle birlikte, Barça'da kaptanın ayrılması doğal bir hareket olarak kabul edildi. Ancak Ter Stegen ayrılmayı planlamıyor ve kalecilik hedefleri, Barça'nın kadrosunda bulunan kalecilerle ilk 11'de yer almak için mücadele etmek. Kariyerinde başka bir yol görmedi ve 2025/26 sezonuna da bu şekilde yaklaşıyor.

'GELECEK SEZON BARCELONA'DAYIM'

Marca'nın haberine göre adı Galatasaray'la anılan Ter Stegen, Barça'dan ayrılmayacak. Teklifleri dinlemiyor, takım aramıyor ve medya oyunlarına girmeyecek. Joan García'nın transferinin yıldız kaleciyi etkilemeyeceği belirtiliyor. Alman kaleci, geçen hafta Almanya'daki antrenman kampında bu konuda açık sözlüydü ve pozisyonuna bağlı kalmaya devam ediyor: 'Gelecek sezon Barcelona'da olacağımı biliyorum. Niyetim kalmak. Barça'ya yüzde 100 bağlıyım ve söylentilerden etkilenmiyorum” diyen Ter Stegen, Uluslar Ligi sırasında olası bir ayrılığın kapısını kapattı.

Bu durumda top Barcelona'da, ancak Joan García'ya ilk 11'de yer vermek istiyorsa, manevra alanı da pek yok. Ter Stegen'den kurtulmanın tek yolu sözleşmesini feshetmek olur, ancak Alman kalecinin sözleşmesinin bitmesine daha üç yıl olduğu düşünülürse, bu finansal açıdan kârlı olmayan bir işlem olarak görülüyor.