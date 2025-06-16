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Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen İsak Vural, Pisa'ya transfer oldu..
Fabrizio Romano'nun haberine göre; İsak Vural, sağlık kontrollerini tamamladı ve Frosinone'den Pisa'ya transferini tamamladı. 2029’a kadar 4 yıllık sözleşme imzalayan genç oyuncu için Serie A ekibi 4 M€ bonservis ödedi.
Sezon bitimiyle birlikte Fenerbahçe'ye veda eden Dzeko'nun yeni takımı belli oldu.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, 39 yaşındaki futbolcu Serie A'dan Fiorentina ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
Boşnak forvet sezon başına 2 milyon Euro garanti ücret artı bonus kazanacak. Dzeko'nun kısa süre içerisinde resmi imzayı atması bekleniyor.
Fenerbahçe'de savunmaya takviye çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertlilerin gündemine gelen son isim Kyle Walker oldu.
Tecrübeli oyuncuyla görüşen Jose Mourinho, transferin bir an önce tamamlanmasını yönetimden talep etti. Fenerbahçe, resmi teklifini oyuncuya iletti.
Türkiye’ye gelmeye sıcak bakan 35 yaşındaki futbolcu, Sarı lacivertli ekipten 2 yıllık kontrat istedi.
Manchester City ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kyle Walker, Fenerbahçe ile anlaşırsa; İngiliz ekibiyle sözleşme fesih görüşmelerine başlayacak.
(TRT Spor)
Galatasaray yönetimi, teknik ekipten gelen rapor doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek istiyor.
Abdülkerim Bardakçı gibi sol ayaklı stoper arayan yönetim, Cuesta ile yollarını ayırmayı planlıyor.
Sarı kırmızılılarda sol stoper bölgesi için gündeme gelen isimlerden biri Ajax’ın başarılı savunmacısı Josip Sutalo. Her iki ayağını da kullanabilen Hırvat savunmacı için nabız yoklanıyor.
24 yaşındaki futbolcu için Hollanda kulübünün 20 milyon avroya yakın bonservisi beklentisi olduğu öne sürülüyor.
(TRT Spor)
Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak gelen İspanyol forvet oyuncusu Alvaro Morata, sarı-kırmızılı takımda Victor Osimhen'in gölgesinde kaldı.
İlk 11'de forma giyemediği için mutsuz olduğu iddia edilen tecrübeli golcü için sürpriz bir iddia da İtalya'dan geldi.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Alvaro Morata, yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılma kararı aldı.
Sarı-kırmızılı takımla kiralık sözleşmesi yıl sonuna kadar devam eden tecrübeli golcünün yeni sezonda daha fazla forma giyebileceği ve ön planda olabileceği bir takımda oynamak istediği belirtiliyor.
GETAFE'DE OYNAMAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Morata, Şubat ayında MARCA'ya verdiği röportajda kariyerini noktalamadan önce (alt yapısından yetiştiği) Getafe'de oynamayı çok istediğini söylemiş ve, "Getafe Başkanı Angel Torres'e, 13 yaşındayken bana gösterdikleri tüm ilgi ve sevgi için borcumu ödemek istiyorum. Kalbim bana Getafe'ye geri dönüp bir veya iki yıl oynamamı, o formayı giyme hissinin vereceği zevki tatmamı söylüyor. Umarım bu Türkiye'deki bu deneyimimden sonra olur. Kariyerimi bitirmeden önce Getafe'de oynayabilmeyi çok isterim." ifadelerini kullanmıştı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Morata, Galatasaray'da geçirdiği 4 aylık süre zarfında 16 maça çıkarken 7 gol atıp 3 de asist üretti.
Galatasaray'da Muslera'nın yerine düşünülen Ter Stegen'in ayrılabileceğine dair söylentiler, Barcelona Joan García'yı transfer etme kararını verir vermez ortaya çıkmaya başladı. Espanyol kalecisinin gelişiyle birlikte, Barça'da kaptanın ayrılması doğal bir hareket olarak kabul edildi. Ancak Ter Stegen ayrılmayı planlamıyor ve kalecilik hedefleri, Barça'nın kadrosunda bulunan kalecilerle ilk 11'de yer almak için mücadele etmek. Kariyerinde başka bir yol görmedi ve 2025/26 sezonuna da bu şekilde yaklaşıyor.
'GELECEK SEZON BARCELONA'DAYIM'
Marca'nın haberine göre adı Galatasaray'la anılan Ter Stegen, Barça'dan ayrılmayacak. Teklifleri dinlemiyor, takım aramıyor ve medya oyunlarına girmeyecek. Joan García'nın transferinin yıldız kaleciyi etkilemeyeceği belirtiliyor. Alman kaleci, geçen hafta Almanya'daki antrenman kampında bu konuda açık sözlüydü ve pozisyonuna bağlı kalmaya devam ediyor: 'Gelecek sezon Barcelona'da olacağımı biliyorum. Niyetim kalmak. Barça'ya yüzde 100 bağlıyım ve söylentilerden etkilenmiyorum” diyen Ter Stegen, Uluslar Ligi sırasında olası bir ayrılığın kapısını kapattı.
Bu durumda top Barcelona'da, ancak Joan García'ya ilk 11'de yer vermek istiyorsa, manevra alanı da pek yok. Ter Stegen'den kurtulmanın tek yolu sözleşmesini feshetmek olur, ancak Alman kalecinin sözleşmesinin bitmesine daha üç yıl olduğu düşünülürse, bu finansal açıdan kârlı olmayan bir işlem olarak görülüyor.
Kartal’ın Kosovalı yıldızı Milot Rashica, yuvadan uçabilir. İtalya’dan Genoa, Rashica’ya resmen talip oldu. Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcu için 8-9 milyon Euro talep ediyor.
İtalyanlar bu rakamı kabul ederse transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Rashica ara ara sakatlıklar yaşasa da geçen sezon 41 maçta 5 gol 12 asistlik performans sergiledi.
(Fanatik)
Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Hakan Çalhanoğlu'nda sürpriz bir gelişme yaşandı.
'MENAJERİ GELECEK' İDDİASI
İtalya basınında yer alan haberlere göre; Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic yakın bir zamanda İstanbul'a gelecek ve Galatasaray yönetimiyle yüz yüze görüşmelerde bulunacak.
BABASINDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Bu gelişmelerin ardından Hakan Çalhanoğu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu, sosyal medyadan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.
Çalhanoğlu'nun paylaşımında "İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin." ifadeleri yer aldı.
Beşiktaş, transfer listesinde bulunan İtalyan orta saha oyuncusu için teklif yaptı.
Repubblica Palermo'nun haberine göre Beşiktaş, Salvatore Esposito için İtalyan ekibi Spezia'ya 10 milyon Euro teklif etti.
İtalyan orta saha oyuncusuna Bologna ve Palermo'nun da ilgisi var.
Salvatore Esposito, bu sezon 37 maçta 7 gol, 10 asistlik performans gösterdi.
Osimhen transferinde yüksek bonservis bedeli ve oyuncunun dev taliplerinin olması süreci zora sokarken, Galatasaray yönetimi rotayı Premier Lig’e çevirdi. Chelsea’de forma giyen 23 yaşındaki Senegalli forvet Nicolas Jackson, teknik heyet tarafından “B planı” olarak değerlendiriliyor.
NABIZ YOKLANIYOR
Fanatik'in haberine göre; Sarı- Kırmızılılar, oyuncunun hızı, bitiriciliği ve genç yaşına rağmen gösterdiği istikrar nedeniyle Jackson’ı önemli bir fırsat olarak görüyor. Galatasaray cephesinden sızan bilgilere göre, Jackson için nabız yoklanmaya başlandı.
SICAK BAKIYOR
Eğer Osimhen transferinde pürüz çıkarsa, Chelsea ile resmi temas kurulacak. Nicolas Jackson’ın da düzenli oynayabileceği bir takımda forma giymeye sıcak baktığı, Galatasaray’ın Avrupa kupalarında yer almasının bu transferde avantaj sağlayabileceği ifade ediliyor.
Transfer gelişmeleri önümüzdeki günlerde Osimhen’in durumuna göre netleşecek.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı için transfer çalışmalarına erkenden başladı.
STOPERE SALISU İDDİASI
L'Equipe'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Monaco'dan ayrılma kararı alan Ganalı stoper Mohammed Salisu için harekete geçti.
Haberin detaylarında ise Mohammed Salisu transferinde en büyük adayın Galatasaray olduğu ancak henüz resmi teklifte bulunmadığı fakat sözlü girişimler olduğu vurgulandı.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 24 resmi maça çıkan Mohammed Salisu bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı sağladı. (Fanatik)
Manchester City ve Almanya Milli Takımı'ndan sonra sarı - kırmızılı kulüpte de birlikte forma giymelerine kesin gözüyle bakılıyor.
Bayern Münih’in dünyaca yıldızı Leroy Sane’yi renklerine bağlayarak yılın ilk transfer bombasını patlatan Galatasaray, şimdi gözünü Manchester City’de forma giyen İlkay Gündoğan’a dikti. Sarı kırmızılı yönetim, İngiliz kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini bitirme yolunda önemli mesafe kat etti. Geçtiğimiz günlerde eşi Sara ile İstanbul’a gelerek Galatasaray yöneticileri ile görüşen İlkay’ın, prensipte anlaşma sağladığı ve hatta oturacak ev bile baktığı öğrenildi. Halen Kulüpler Dünya Kupası’nda mücadele eden Manchester City ile ABD’de bulunan oyuncunun, turnuva dönüşünde İstanbul’a gelerek imza atması bekleniyor.
Fenerbahçe'de forvet arayışları tam hızıyla devam ediyor. Sarı-Lacivertli kulüp, Fransa'nın Nice takımında forma giyen Fildişi Sahilli yıldıza talip oldu.
Sözleşmesi biten Edin Dzeko’nun ayrılmasının ardından Arap kulüplerinin yoğun ilgi gösterdiği Youssef En-Nesyri’nin satılma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle forvet arayışına giren Fenerbahçe’nin Nice’te forma giyen Evann Guessand’a resmi teklif yaptığı iddia edildi.