Güncelleme Tarihi:
Trabzonspor'da yönetim menajerler aracılığıyla kulübe önerilen Timo Werner’e çekimser yaklaşırken teknik direktör Fatih Tekke ise 29 yaşındaki hücumcunun burada yeniden büyük patlama yapabileceğini düşünüyor.
MAAŞ TALEBİ EN BÜYÜK PROBLEM
Leipzig Alman golcü için 4 milyon Euro bonservis isterken, Werner'in senelik 6 milyon ruroluk maaş talebinin transferin önündeki en büyük problem olduğu belirtildi.
Görüşmelerini sürdüren Trabzonspor'un rakamı aşağıya çekmeye çalıştığı, Werner'in indirime gitmesi halinde transferin çok daha ciddi boyuta gelebileceği kaydedildi. (Fanatik)
Sarı-Lacivertliler transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürse de henüz kimseye imza attıramadı. Başkan Ali Koç, yeni sezon planlamasında kanatlara dikkat çekerek, “Takımı hızlandıracağız” demişti.
Fanatik'in haberine göre Leroy Sane için uzun süren girişimler sonuçsuz kaldı. Alman yıldızın Galatasaray'a transfer olması nedeniyle yönetim farklı yıldızlara yöneldi.
SÖZLEŞMESİNİ YENİ UZATTI AMA...
Tottenham’ın yıldızı, ocak ayında sözleşmesini 1 yıl uzatmıştı. Dünyaca ünlü oyuncu buna rağmen ayrılma kararı aldı ve bunu kulübüne bildirdi. Son’un bu hamlesi sonrası birçok kulüp harekete geçti. Dortmund ve Glasgow Rangers’ın yanı sıra ülkesinden Seongnam ve Suudi Arabistan’dan Al-Hilal’ın Güney Koreli oyuncu için istekli olduğu belirtildi. Fenerbahçe ile birlikte bu takımların da teklif yapmaları bekleniyor.
AZİZ YILDIRIM İSTİYORDU
Son’un şimdilik Avrupa dışına çıkmaya niyeti olmadığı belirtildi. Bu nedenle ülkesine dönmesi beklenmiyor. Ancak Al-Hilal’in yapacağı maaş teklifi, Avrupa’da kalma planını gözden geçirmesine neden olabilir. Sarı-Lacivertliler’in, Dortmund ve Rangers’tan çok daha iyi mali şartlarla masaya oturmaya hazır olduğu kaydedildi. Tecrübeli oyuncu, geçen sezonki seçimde aday olan Aziz Yıldırım’ın transfer listesinde en üst sıralarda yer alıyordu. Yıldırım’ın seçimi kazanması halinde ilk imzanın Güney Koreli yıldızdan geleceği öne sürülüyordu.
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, savunma hattına takviye yapmaya hazırlanıyor.
İLK HEDEF SERIE A'DAN
Fanatik'te yer alan habere göre Siyah-Beyazlı yönetim, sağ stoper mevkisi için İtalya Serie A ekiplerinden Empoli ile yollarını ayıran Ardian Ismajli’yi radarına aldı. 28 yaşındaki Arnavut futbolcu, kariyerine yeni bir yön vermeyi planlıyor ve kulüplerden gelen teklifleri değerlendiriyor.
TALEPLER SORULDU
Beşiktaş’ın, Arnavutluk Milli Takımı’nın da formasını giyen deneyimli savunmacıyla ilk teması kurduğu ve oyuncunun mali taleplerini öğrendiği belirtildi. Şayet şartlarda uzlaşma sağlanırsa, transferin kısa sürede sonuçlandırılması bekleniyor.
LİDER OYUNCU
Trabzonspor’un da ilgilendiği Ismajli, özellikle hava toplarındaki etkinliği, sahadaki liderliği ve bire bir mücadelelerdeki başarısıyla dikkat çekiyor.
OSAYI-SAMUEL GELİŞMESİ
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel’in yeni adresi Beşiktaş olabilir. Siyah-Beyazlı yönetim, bir süredir gündeminde olan Nijeryalı sağ bekle yapılan görüşmelerde önemli ilerleme kaydetti.
MAAŞI BELLİ OLDU
Taraflar, Osayi-Samuel’in istediği 2.5 milyon Euro’luk yıllık maaş konusunda anlaşmaya yakın... 27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 39 resmi maça çıkarak toplam 2354 dakika süre aldı. Beşiktaş, deneyimli oyuncuyla hızlı bir şekilde anlaşıp imzayı attırmayı planlıyor. Başarılı oyuncuya, İngiltere’den de tekliflerin olduğu, ancak Samuel’in aldığı en yüksek maaş önerisinin Beşiktaş’tan geldiği ifade edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kamerunlu orta saha oyuncusu Frank Anguissa için Napoli'nin kapısını çaldı.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ YETERSİZ BULDULAR
Relevo'nun haberine göre; Beşiktaş, Frank Anguissa için Napoli'ye 10 milyon euro bonservis bedeli önerdi ancak İtalyan ekibi bu teklifi reddetti.
Napoli'nin kulüple 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için bonservis beklentisinin daha yüksek belirtildi.
ANGUISSA AYRILMAK İSTİYOR
Anguissa'nın ise Napoli'den ayrılmak istediği ve kariyerini başka bir ülkede sürdürmeyi hedeflediği kaydedildi.
Beşiktaş, bonservisi Real Sociedad'da bulunan, Valencia'da kiralık oynayan Nijeryalı forvetle ilgileniyor.
Beşiktaş Yönetimi, teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve scout ekibinin hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor... Önceliği forvete veren siyah beyazlı yönetim geçen sezonu Valencia’da kiralık geçiren, bonservisi Real Sociedad’ın elinde olan Sadiq Umar’ı kadroya katmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yönetim, 5 milyon Euro değer biçilen Nijeryalı golcüyü kiralama yöntemiyle kadrosuna katmak istiyor.
SAKATLIKLAR ETKiLEDi
Bununla beraber Valencia’nın oyuncuyu satın alma opsiyonu olduğundan Beşiktaş Kulübü İspanyol ekibinin kararını da beklemekte. Real Sociedad’a 2022’de transfer olan hatta ilk maçında Atletico Madrid’e gol atan Umar sakatlıklar ve forma rekabeti nedeniyle burada düzenli oynama şansı bulamadı.
VALENCiA’DA 6 GOL ATTI
Ocak 2025’te Valencia’ya kiralanan golcü futbolcu 19 maçta 6 kez fileleri sarstı.
Uzun boyu ve güçlü fiziğiyle hava toplarında etkili olan Umar, bitiriciliği, top kontrolü, boyuna göre çevik oluşu ve çalım yeteneği, oyun görüşü ile dikkat çekiyor. Ayrıca ihtiyaç halinde kanatlarda da görev alabiliyor.
Nijeryalı futbolcunun eksi yönleri olarak ise istikrarsızlığı, sakatlık problemleri ve karar verme eksikliği gösteriliyor.
Efsane kalecisi Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası yeni eldiven arayışına girişen Galatasaray, gözünü Ter Stegen'e döndürdü.
Fernando Muslera dün İstanbul’dan ayrılırken yeni sezon öncesi kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray’ın Barcelona’nın file bekçisi Andre ter Stegen’i istediği öne sürüldü.
TER STEGEN ÇIKARMASI
İspanyol basınından Fichajes, Alman file bekçisine sarı kırmızılılar ile birlikte Premier Lig ekibi Manchester United ile Suudi Arabistan kulubü Al Hilal’in de talip olduğunu yazdı.
Haberde Ter Stegen’in kulübünden 42 milyon Euro civarıda olan alacaklarını talep ettiği Katalan kulübünün yöneticilerinin de yüksek maaşı nedeniyle ayrılığa sıcak baktığına vurgu yapıldı.
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek'in ardından bir milli yıldız için daha devreye girdi.
Fanatik'in haberine göre; teknik direktörlük görevine Arda Turan’ı getiren Shakhtar Donetsk, Trabzonspor’un kaptanı için devreye girdi.
Monaco’nun ciddi şekilde istediği ve 9 milyon Euro’luk teklif yaptığı Uğurcan Çakır konusunda Bordo-Mavili yönetim rakamı yetersiz bulmuştu. Fransız yeni bir teklif daha yapacak, rakamı yükseltecek.
Shakhtar’ın da kısa zamanda Trabzonspor’a teklif sunması bekleniyor. Trabzonspor 15 milyon Euro’dan kapıyı açsa da Uğurcan’ın 12 milyon seviyelerine gidebileceği kulislerde konuşuluyor.