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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bugün Kerem Aktürkoğlu'nu İstanbul'a getirecek.
Radyo Gol'de konuşan DHA Spor Müdürü Uğur Demirkırdı, Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'yla birlikte bir transferi daha bu akşam İstanbul'a getireceğini söyledi.
"20.30'DA KİMİN GELECEĞİ SÜRPRİZ!"
Aktürkoğlu'nun saat 17:30'da İstanbul'a geleceğini aktaran Demirkırdı, "Fenerbahçe bugün iki transfere imza atıyor. Koç ailesine ait iki uçak Portekiz’den İstanbul’a gelecek. 17:30'da Kerem Aktürkoğlu geliyor, 20:30'da kimin geleceği ise sürpriz" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, Cezayirli ön libero Ismael Bennacer'i kiralık olarak kadrosuna katmak için son birkaç saat içinde Milan'la temasa geçti.
Ancak Milan, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Marsilya'da kiralık geçiren 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu şu anda yeniden kiralamaya açık değil.
(La Gazzetta dello Sport)
Beşiktaş, Leicester City forması giyen Wilfred Ndidi 3+1 yıllık anlaşmaya vardı.
Beşiktaş ile Leicester City arasındaki anlaşma tamamlandı. Ndidi sağlık kontrolü için İstanbul'a davet edildi.
(Yağız Sabuncuoğlu)
Galatasaray’da listede yeni bir isim daha mevcut. Fransa’da PSG’de görev alan Lucas Beraldo için maliyet araştırması yapılıyor. 21 yaşındaki futbolcu için Paris temsilcisinin kapıyı yüksekten açtığı belirtildi. Cim Bom, iki oyuncu için de temaslarına devam ediyor.
Fanatik
Galatasaray’ın 3 kulvarda birden mücadele edilecek olması nedeniyle bir stoperin takıma eklenmesi bekleniyor. Listede öne çıkan isimlerden biri Manuel Akanji’ydi. City’de görev 30 yaşındaki savunmacı için daha önce de girişimlerde bulunuldu fakat sonuca ulaşılamadı. Bu doğrultuda Akanji konusunda bir kez daha nabız yoklanacağı öğrenildi.
Fanatik
Fernando Muslera sonrasında kaleci arayışına devam eden Aslan, bir süredir İngiliz devi Manchester City’nin formasını giyen Ederson’un peşindeydi. Önceki gün oynanan Lazio maçında da seyirciler, “Taraftar çıldırdı, Ederson’u istiyor” tezahüratında bulunmuştu. Fakat Mavililer, 20 milyon Euro’nun altına inmedi.
Cim Bom ise oyuncunun transferini tamamlamak için City cephesinden indirim bekliyor. Kale için daha önce İngiliz ekibi Liverpool’dan Alisson’un adı geçse de şu an için B planı olarak Yann Sommer gözüküyor. İtalya’nın köklü kulüplerinden Inter’de görev alan İsviçreli file bekçisi için temaslar devam ediyor.
Fanatik
Villarreal’in geçen sene Girona’ya kiraladığı Hollandalı futbolcu Arnaut Danjuma 1 yıl kontratı kaldı. Trabzonspor, bonservis sorununu çözeceğini düşünse de oyuncu şimdilik Türkiye’ye gelme noktasında kararsız. Bordo-Mavililer, Danjuma’yı ikna etmeye çalışıyor. 28 yaşındaki yıldız Hollanda Milli Takımı formasını 6 kez terletirken, geçen sezon çıktığı 37 maçta 5 gol atarken, 2 asist yaptı.
Fanatik
Orta saha ve kanat transferlerini kampa yetiştiremeyen Trabzonspor, ilk lig maçını 11 Ağustos’ta Kocaelispor ile oynayacak. Bordo-Mavili yönetim, bu haftayı hareketli geçirecek gibi duruyor. Fırtına’nın öncelikli rotası İspanya.
Trabzonspor, Valencia’nın 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Andre Almeida ile ciddi şekilde ilgileniyor. Kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan ve ayrılık ihtimali yüksek gösterilen Portekizli futbolcu konusunda teknik direktör Fatih Tekke olumlu rapor verdi. Tam bir 8 numara olan Almeida’nın bonservisiyle takıma kazandırılması hedefleniyor. İspanya’daki diğer hedef; Arnaut Danjuma. Boga transferinde sonuca ulaşamayan Fırtına, Villarreal’in Hollandalı yıldızını istiyor.
Fanatik
Savunma hattının sağını da güçlendirmek isteyen Beşiktaş, önceliğini belirledi. İlk hedef; Championship ekiplerinden Coventry City’de forma giyen Milan van Ewijk. 24 yaşındaki Hollandalı oyuncunun, kariyerini Avrupa kupalarında mücadele eden bir kulüpte sürdürmek istediği ve Beşiktaş’ın kiralık + satın alma opsiyonlu teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Alternatif olarak ise İspanya’dan Luis Perez adı gündeme geldi. Real Valladolid ile yollarını ayıran ve serbest statüde olan 29 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş temaslarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon 33 maça çıkan Perez, istikrarı ile dikkat çekti. Teknik heyet, bu oyuncuyu rotasyon değil, doğrudan ilk 11 planlamasında değerlendiriyor
Fanatik
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjær, eski öğrencisi Brandon Williams’ı İstanbul’a getirmek için devreye girdi. Manchester United altyapısından yetişen ve çift yönlü oyun becerisiyle öne çıkan Williams, Premier Lig deneyimiyle Beşiktaş savunmasına önemli katkı sağlayabilir. İngiliz sol bek için ilk temaslar olumlu geçti. Eğer taraflar maddi konularda anlaşırsa, Williams sağlık kontrolleri için İstanbul’a gelecek.
Fanatik
Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, gözünü Suudi Arabistan’a çevirdi. Siyah-Beyazlılar, Al-Ahli’de forma giyen Franck Kessie’yi kadrosuna katmak istiyor. 28 yaşındaki Fildişili yıldız için bonservis pazarlığı sürerken, oyuncunun İstanbul’da oynamaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Barcelona’dan Al Ahli’ye transfer olan Kessie, Avrupa’daki yüksek tempo tecrübesi ve savunma hücum geçişlerindeki dinamizmiyle Beşiktaş’ın orta sahasında kilit rol oynayabilir. Yönetim, bu transferi kiralık değil, bonservisiyle gerçekleştirmeyi hedefliyor. Al-Ahli’nin 15 milyon Euro’luk bonservis beklentisini aşağı çekmek için girişimler sürüyor.
Fanatik
Beşiktaş’ın gündemindeki bir diğer flaş isim ise Milan’ın Nijeryalı kanat oyuncusu Samuel Chukwueze. Siyah-Beyazlılar, 26 yaşındaki yıldız oyuncunun menacerini İstanbul’a davet ederek masaya oturdu. 2023 yazında Villarreal’den 20 milyon Euro’ya Milan’a transfer olan Chukwueze, Serie A’da beklentilerin biraz gerisinde kalmış olsa da birebirdeki etkinliği, hız ve patlayıcı gücüyle Beşiktaş’ın hücum hattına ciddi enerji katabilir. Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 36 resmi maça çıkan Chukwueze, 5 gol ve 3 asist üretti. Nijerya Milli Takımı ile 46 maçta forma giyen ve 7 gole imza atan tecrübeli oyuncunun, Beşiktaş’ta forma giymeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Siyah-Beyazlılar’ın, Chukwueze transferinde kararlı olduğu ve bu transferin Süper Lig’de ses getirecek düzeyde bir hamle olarak değerlendirildiği belirtiliyor.
Fanatik
Transfer döneminin son düzlüğüne girilirken Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için üst üste bomba transfer hamlelerine yöneldi. Siyah-Beyazlılar; Avrupa futbolunun dikkat çeken yıldızlarını İstanbul’a getirmek için yoğun mesai harcıyor.
Juventus’un uzun süredir ilgilendiği Manchester United’ın yıldız kanat oyuncusu Jadon Sancho’ya Beşiktaş da talip oldu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İngiliz yıldızın transferinde Siyah-Beyazlılar devreye girerek Juventus’un temaslarının sonuçsuz kalmasını fırsata çevirmek istiyor. Jadon Sancho, Juventus ile uzun süredir görüşmeler yürütse de anlaşma henüz sağlanamadı. Bu süreçte devreye giren Beşiktaş, oyuncuya Türkiye’de yeni bir başlangıç sunma hedefinde. Sancho’nun kariyerini yeniden ayağa kaldırmak için Beşiktaş’ta forma giymeye sıcak baktığı iddia edilirken yönetim cephesi de bu yıldız hamle için elini çabuk tutmayı planlıyor.
Fanatik
Sarı-Lacivertliler’in 25 milyon Euro’yu gözden çıkardığı yıldız futbolcu Evann Guessand için Nice bu teklifi geri çevirmişti. Fransız ekibi, Suudi Arabistan’dan Neom’un 30 milyon Euro’luk teklifine ise ‘evet’ dedi. Ancak 24 yaşındaki hücum oyuncusu, Arabistan’a gitmek istemediği için Neom’u geri çevirdi. Fenerbahçe’nin Guessand için yeni bir hamle yapabileceği kaydedildi. Fransız basınına göre ise başarılı futbolcu İngiltere ya da Almanya’ya gitmek istiyor. İngiliz ekibi Crystal Palace da Guessand’ın peşinde.
Fanatik
Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Milan Skriniar ve Nelson Semedo’yu kadrosuna katan Fenerbahçe’de gözler kanat takviyesine çevrildi. Yönetim, bu bölgeye tüm dünyada ses getirecek bir yıldızı transfer etmenin peşinde.
HEDEF REAL'İN İKİ YILDIZI
Listenin ilk sıralarında yer alan iki isim de Real Madrid forması giyiyor: Rodyrgo ve Brahim Diaz.
İLK 11 PARÇASI OLARAK GÖRÜLMÜYOR
Sarı-Lacivertliler’in hayalini süsleyen yıldız Rodrygo. Sambacı, birçok Avrupa devinin listesindeydi. Ancak başarılı oyuncuyu isteyen takımlardan Bayern Münih, Luis Diaz’ı Arsenal, Noni Madueke’yi kadrosuna kattı. Liverpool ise önceliği Alexander Isak’a verdi. Rodrygo, Tottenham’dan gelen teklifi reddetti. Brezilyalı yıldız, Real'de kalmak istese de Xabi Alonso, öğrencisini ilk 11’in bir parçası olarak görmüyor. Bu transfer hiç kolay değil ama yönetim, 24 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmak için var gücüyle çalışıyor.
ARDA GÜLER KOZU
Listedeki diğer isim olan Brahim Diaz’ın da önceliği İspanyol devinde kalmak. Ancak onun için de forma şansı bulmak zor olacak. Real Madrid, Faslı yıldızın sözleşmesini uzatmak için haziranda anlaşma sağlasa da hâlâ imzayı attırmadı. Yönetim, Brahim’in yakın arkadaşı Arda Güler’in ikna konusunda en önemli koz olacağını düşünüyor. Başarılı oyuncu bonservisiyle gelecek olursa, yönetici Hakan Safi maliyeti üstlenmeye hazır. Ancak Brahim, Real Madrid ile bağlarını koparmak istemezse, onun için da kiralık formülü devreye girebilir.
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