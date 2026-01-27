Fenerbahçe'den Kante için Al Ittihad'a yeni teklif!

TRABZONSPOR'A 2. ZUBKOV

Olaigbe ile yollarını ayırmayı planlayan Trabzonspor’da, sol kanada nokta atışı bir takviye hedefleniyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Zubkov’u transfer eden ve Ukraynalı yıldızdan geldiği gibi katkı alan Fırtına, benzer profilde bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Üst profil oyunculara yönelen ancak 29-30 yaş bandını aşmak istemeyen Karadeniz ekibinde, Jens Petter Hauge gündemdeki isimlerden biri. Bodo forması giyen 26 yaşındaki yıldız, Fırtına’nın yeni transferi Mathias Lovik gibi Norveçli.

Milan ve Frankfurt süreçleri istediği gibi geçmeyen ve Bodo’ya geri dönen Hauge’yi teknik direktör Fatih Tekke’nin çok beğendiği öğrenildi. Trabzonspor Yönetimi, bu transferde şartları zorlamaya hazırlanıyor.

Bu transferde kilit nokta oyuncuyu ikna etmek. Daha önceki Avrupa deneyimleri istediği gibi geçmeyen Hauge’nin, geleceğiyle ilgili karar vermekte zorlandığı belirtiliyor.

Şampiyonlar Ligi ve eleme turlarında çıktığı 9 maçta 4 gol atıp 4 asist yapan Hauge, son olarak Manchester City filelerini havalandırmıştı. Önümüzdeki günlerde Hauge transferinin netleşmesi bekleniyor.

Fanatik