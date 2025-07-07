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Bright Osayi-Samuel'i Birmingham'a gönderen Fenerbahçe, sağ bek transferi için harekete geçti.
WALKER'A RESMİ TEKLİF!
TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren ve transferde adı Beşiktaş ile anılan Kyle Walker-Peters'a resmi teklif yaptı.
Haberde sarı lacivertlilerin transferi kısa süre içerisinde bitirmek istediği belirtildi.
GEÇEN SEZON 35 MAÇTA FORMA GİYDİ
Geride kalan sezonda Southampton ile 33'ü Premier Lig olmak üzere 35 maça çıkan İngiliz sağ bek, 3102 dakika sahada kaldı ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.
Galatasaray, kadrosunu Victor Osimhen ile güçlendirmek adına kolları sıvadı.
Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Napoli'nin Victor Osimhen için yapılan 60 milyon euroluk teklifi reddetmesinin ardından Galatasaray, yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
Öte yandan haberin detaylarında Napoli'nin 60 milyon euronun üzerinde bir bonservis ücreti beklediği belirtildi.
Geride kalan sezonda beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hızla devam ediyor.
Fanatik'in derlediği SKY Sports DE'de yer alan habere göre siyah-beyazlılar, İtalyan devi Milan'da top koşturan Noah Okafor için harekete geçti.
Haberin detaylarında Alman ekiplerinden Werder Bremen ve RB Liepzig'in de oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtilirken, Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcuya, teklif yaptığı aktarıldı.
Galatasaray’ın ara transfer sezonunda satın alma opsiyonlu kadrosuna kattığı Morata, istediği forma şansını bulamamıştı.
İspanyol golcü, sezonun sona ermesiyle beraber sarı kırmızılılardan ayrılmak istediğini yönetime bildirdmişti.
COMO’YA GİDİYOR
Como ile anlaşan Morata, Milan’dan transferin çözülmesini istiyor.
İtalyan basınında yer alan habere göre Morata’nın yetkilileri, önümüzdeki hafta oyuncunun transferini bitirmek ve Galatasaray’dan ayrılmasını sağlamak için İstanbul’a gelecek.
Beşiktaş, Benfica'nın 21 yaşındaki Norveçli sol kanat oyuncusu Andreas Schjelderup'ü gündemine aldı.
Schjelderup, Benfica formasıyla çıktığı bugüne dek 43 maçta 5 gol - 8 asist üretti.
(HT Spor)
Fenerbahçe'nin alternatif isimleri arasında rota Manchester United'dan Marcus Rashford'a çevrilmiş durumda. Sarı-Lacivertliler, bu transfer için oldukça avantajlı gözüküyor.
United gözden çıkardı
Fanatik'in haberine göre; başarılı oyuncu geçen sezonu Aston Villa’da kiralık olarak geçirdi ancak Kırmızı Şeytanlar’a geri döndü. Manchester United, 27 yaşındaki futbolcuyu kesinlikle kadroda istemediğini net bir şekilde gösterdi. Rashford’un 10 numaralı forması, yeni transfer Matheus Cunha’ya verildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, yıldız hücum oyuncusu için girişimlere başladı. Rashford’a henüz başka bir takımdan resmi bir teklif gelmediği kaydedildi. Sarı-Lacivertliler’in önceliği Marcus Rashford’u kiralık olarak kadrosuna katmak.
Mourinho’nun eski öğrencisi
İngiliz futbolcuyu ikna etmek için en önemli koz, eski hocası Jose Mourinho olacak. Fenerbahçe’nin listesindeki hemen her futbolcuyla özel olarak görüşen Portekizli teknik adamın, kulüpler arasındaki pazarlıklarda mesafe katedilmesi halinde Rashford’la da temasa geçeceği kaydedildi.
Galatasaray, Davinson Sanchez'in milli takımdan arkadaşı olan Kolombiyalı stoper Jhon Lucumi için 15 milyon euroluk teklifte bulundu ancak bu teklif Bologna tarafından düşük bulunarak reddedildi.
Bologna, Lucumi'ye talip olan kulüplerden serbest kalma bedeli olan 28 milyon euroyu talep ediyor.
(Il Resto del Carlino)
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Futbol Operasyon Sorumlusu Can Kaymakoğlu bugün Portekiz’e gitti.
ORKUN KÖKÇÜ İÇİN YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Beşiktaş ve Benfica yetkileri, Orkun Kökçü transferi için yüz yüze görüşmelere başladı.
Orkun, Beşiktaş'a gelmek istiyor.
(Sports Digitale)
Portekizli oyuncuya Rus ekiplerinin yoğun ilgisi sürerken Dinamo Moskova da talipler arasına girdi.
Dinamo Moskova'nın yanı sıra Spartak Moskova da uzun süredir oyuncunun peşindeydi.
Bunun yanı sıra Avrupa'nın diğer liglerinden de Gedson için nabız yoklamaları devam ediyor. Beşiktaş ise teklifler konusunda şu anda aceleci davranmazken bir yandan da Benfica ile olan yüzde 50'lik pay için girişimlerini sürdürüyor.
Portekiz ekibinden bonservisinin yüzde 50'sine 6 milyon Euro ödenerek alınan Gedson'un satılması halinde gelirin yarısı Benfica'ya gidecek. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Portekiz ekibi ile bu payın kaldırılması için görüşmelerde bulunsa da henüz sonuç alamadı.
Adalı, ilk etapta 5 milyon Euro önerirken bu rakamı 7.5 milyon Euro seviyelerine çıkardı. Ancak Benfica cephesinden bu konuda henüz olumlu bir geri dönüş olmadı.
(HT Spor)
Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nın 1 yıllık kiralık transferi için Çaykur Rizespor ile büyük oranda anlaşmaya vardı.
(TRT Spor)
Fenerbahçe, Udinese forması giyen Şilili forvet Alexis Sanchez'e yıllığı 4 milyon eurodan 1+1 senelik sözleşme teklif etti.
OPSİYON ŞARTI: 15 GOLLÜK KATKI YA DA MAÇLARIN YÜZDE 70'İNDE OYNAMASI
Sanchez ilk sezonunda 15 gole katkı yapması ya da maçların yüzde 70'inde oynaması halinde sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzayacak.
(La Gazzetta dello Sport)
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, Victor Osimhen transferini bitirmek için oyuncuyla bu hafta görüşme yapacak.
Osimhen'e en iyi teklifi Avrupa'da Galatasaray, Ortadoğu'da Al-Hilal yaptı. Juventus, Galatasaray'a teklif olarak en yakın kulüp. Napoli hiçbir teklif gelmezse ancak o zaman Juventus'a gidişine onay verecek. Manchester United, Osimhen'i çok istiyor ancak maaş indirimi istedi, oyuncu reddetti.
Fernando Muslera’nın gidişi sonrasında kaleci arayışlarına devam eden Galatasaray, sezon bittiğinden beri birçok isimle görüşme yaptı. Bu kez de İtalya Serie A’da Inter forması giyen Yann Sommer için bir girişim daha yapılmasına karar verildi.
Deneyimli eldiven, bu bölge için transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor. Ancak36 yaşındaki kaleci, yıllık 7-8 milyon Euro civarında bir ücret talep etti. Gelen haberlere göre Galatasaray Yönetimi isebu maliyeti düşürmeye çalışıyor. Ayrıca Sarı-Kırmızılılar’ın, Sommer için 1+1 yıllık bir kontrat önerisinde bulunması bekleniyor.
Son pürüzler kaldı
Kulübüyle bir senelik daha sözleşmesi bulunan İsviçreli, şu an için ayrılma fikrine sıcak bakıyor. Inter cephesi de oyuncuyu gönderme noktasında zorluk çıkarmayacak. Ancak Galatasaray ile Sommer’in sözleşme şartlarında anlaşması bekleniyor. Bu problem de giderildikten sonra sözleşmenin imzalanma ihtimali hayli yüksek. (Fanatik)
Forvete Onuachu’yu, sağ beke ise Pedro’nun yerine Pina’yı transfer eden Trabzonspor’da, 15 Temmuz’da Erzurum’da başlayacak kamp öncesi takviye çalışmaları iyice hızlandı.
Bordo-Mavililer bu hafta 2 transferi noktalamak amacında. Fatih Tekke’nin sol kanat için 1 numarası olan Jeremie Boga konusunda Nice’e yeni bir teklif sunuldu. Yıldız futbolcu gelmeye hazır ve kulübüne pres yapıyor. 2003 doğumlu Alan Virginius’un transferinde ise kulüp tarafı tamam ancak oyuncu hâlâ kesin kararını vermiş değil. Young Boys ve Genoa’nın da çok istediği genç kanat oyuncusuna daha önce yapılan maaş önerisinde artırıma gidildi. Artık Virginius’un olumlu dönüşü bekleniyor.
OYUNCULAR ACELE ETMİYOR
Stoper bölgesinde ise liste başı oyuncu hâlâ Christopher Wooh. Rennes ile yapılan pazarlıklar sonucu kulüpler el sıkıştı hatta ön protokol imzalandı. Fakat Wooh da Virginius gibi Avrupa’dan gelen diğer teklifleri de görmek istiyor. Acele etmiyor. Bordo-Mavili yönetim 3 oyuncu konusunda da temasları iyice sıklaştırırken, 1 hafta içerisinde bu 3’lüden 2’sinin takıma kazandırılması hedefleniyor. (Fanatik)
Norveçli genç yetenek için Beşiktaş'ın devreye girdiği ve transferin kısa sürede netleşebileceği belirtildi.
Djurgården'ın sportif direktörü Bosse Andersson, kulübün Norveçli yıldız oyuncusu Tobias Gulliksen'in satışı için son görüşmeleri yaptığını doğruladı.
Andersson, "Tobias Gulliksen için 3 somut teklif var. Yurt dışından bir kulüp, transfer penceresi henüz açılmadığı için saygı gösterdi ve önümüzdeki günlerde onlarla bir transfer görüşmesi yapacağız. Anlaşmaya varmak için tüm koşullar mevcut. Ekonomik olarak iyi bir anlaşma olacak." ifadelerini kullandı.
Gulliksen için en iyi teklifi Beşiktaş'ın sunduğu ifade edildi.
(HT Spor)
Beşiktaş, transferdeki üçüncü hedefine de ulaştı... Daha önce kadrosunu Çek sol bek David Jurasek ve İngiliz santrfor Tammy Abraham ile güçlendiren siyah beyazlı kulüp, orta sahaya da İsveçli Jens Cajuste’yi aldı.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in talebi doğrultusunda Napoli’den kiralanan İsveçli futbolcu, 2025-26 sezonunda 15 maç oynaması durumunda zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek ve bonservisi satın alınacak; kendisiyle de 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
Galatasaray, Türk futbol tarihinin en büyük transfer anlaşmasını gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştı... İtalyan basını, sarı kırmızılı kulübün geçen sezon kiralık oynattığı ve bonservisini satın almak istediği Victor Osimhen’in gelecek sezon hangi takımda oynamak istediğine karar verdiğini duyurdu. Corriere dello Sport’ta yer alan habere göre, Suudi Arabistan’dan Al-Hilal Kulübü’nün de talip olduğu Nijeryalı santrfor, kariyerine Galatasaray’da devam etmek istiyor.
Napoli 75 milyon Euro’da ısrarlı
Hangi takıma transfer olacağı haftalardır merakla beklenen Osimhen’in Galatasaray’ı tercih etmesinin ardından gözler, futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Napoli ile sarı kırmızılı yönetim arasında yapılan bonservis pazarlığına çevrildi. Corriere dello Sport, Napoli kulübü Başkanı Aurelio De Laurentiis’in 1 yıl sözleşmesi bulunan Osimhen için daha önce belirlediği 75 milyon Euro’da ısrar ediyor ve indirim yapmaya kesinlikle yanaşmıyor.