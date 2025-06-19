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L'equipe'in haberine göre göre Evann Guessand, Fenerbahçe'yi reddetti.
Oyuncu kariyerine Premier Lig'de veya Almanya'da devam etmek istiyor.
Nice kulübü, Guessand için 40 milyon Euro bonservis talep ediyor.
Yeni sezon öncesinde gol yollarında sorun yaşamamak isteyen sarı-lacivertliler, yoğun bir transfer mesaisine girmiş durumda.
Fenerbahçe’nin en ciddi şekilde ilgilendiği oyuncu Jonathan David. Lille ile sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki Kanadalı golcü, şu an serbest durumda. Bu durum, sarı-lacivertli yönetimin elini güçlendiriyor.
David için herhangi bir kulüple bonservis pazarlığı yapılması gerekmiyor. Bu avantajı değerlendirmek isteyen Fenerbahçe, görüşmelerde önceliği Kanadalı yıldıza verdi.
Oyuncunun yıllık 10 milyon euro maaş ve üç yıllık sözleşmenin yanı sıra 15 milyon euro imza parası istediği belirtiliyor.
Fenerbahçe, Jonathan David konusunda temaslarını sürdürüyor. Eğer bu transferde ilerleme sağlanamazsa, listedeki diğer isimlerle görüşmeler hız kazanacak.
(HT Spor)
Yönetim, kiralık olarak başka takımlarda forma giyen oyuncularının geri dönüşüyle kalabalıklaşan bu mevkideki oyuncu sayısını azaltmak istiyor.
Rio Ave’nin satın alma opsiyonunu kullanmadığı Demir Ege’nin yanı sıra Kartal Kayra’nın da dönüşü ile orta alanda forma giyebilecek oyuncu sayısı 9’a çıktı.
Gedson Fernandes, Al Musrati, Elan Ricardo, Salih Uçan, Chamberlain, Amir Hadziahmetovic ve Onana bu bölgedeki diğer futbolcular...
Onana, Chamberlain, Al Musrati ile yollar ayrılacak, Ricardo ise daha fazla şans bulacağı bir ekibe kiralanacak.
(TRT Spor)
Corriere dello Sport’un haberine göre, Edin Dzeko’nun Fiorentina ile anlaşmasının ardından forvet transferinde arayışlarına hız veren Bologna, Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Ciro Immobile’yi gündemine aldı.
Immobile’nin 6 milyon Euro’luk maaşı, transfer görüşmelerinde kilit rol oynuyor. Başkan Serdal Adalı’nın, Immobile’nin maaşını 3 milyon Euro’ya indirme talebi, ayrılık ihtimalini güçlendiriyor.
Bu durumda, Bologna’nın transferde elini güçlendiren bir faktör olarak öne çıkıyor.
Suudi Arabistan'a transfer olduğu dönemden beri hem Al-Ahli'de hem de A Milli Takım'da başarılı bir performans sergileyen Merih Demiral'a, İstanbul devi talip oldu.
FENERBAHÇE PEŞİNDE
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Türk Milli Takımı’nda görev yapan iki önemli savunmacı Mert Müldür ve Çağlar Söyüncü’yü kadrosuna katarak defans hattında ciddi bir kalite yakalamıştı. Bu isimlerden maksimum verim alan SarıLacivertliler, şimdi de gözünü bir başka milli yıldıza çevirdi. Altyapısından yetişip Avrupa’ya açılan Merih Demiral, yeniden Fenerbahçe’nin gündeminde.
2023 YAZINDA ARABİSTAN'A GİTTİ
Fenerbahçe altyapısında futbol serüvenine başlayan Merih Demiral, genç yaşta Portekiz’in Sporting Lizbon takımına transfer olmuştu. Ardından Alanyaspor ile Süper Lig’e dönen Merih, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi. Sassuolo, Juventus ve Atalanta gibi kulüplerde forma giyerek değerini artıran A milli stoper, 2023 yazında 17 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli’ye imza attı.
A Milli Takım’ın ABD kampında en çalışkan isimlerden biri olarak öne çıkan Merih, savunma partneri Çağlar Söyüncü ile uyumuyla teknik heyetin takdirini kazandı.
PERFORMANSI
Al Ahli formasıyla geçtiğimiz sezon 44 resmi karşılaşmaya çıkan Merih Demiral, bu süreçte 1 gol ve 3 asistle takımına katkı sağladı. En önemlisi ise takımının tarihinde ilk kez kazandığı Asya Şampiyonlar Ligi zaferinde kilit rol üstlenmesi oldu. (Fanatik)
Forvette Paul Onuachu’yu kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor, bu transferi ön sıraya aldı.
Nijeryalı golcü ile anlaşan Bordo mavililer, Southampton ile görüşmelerini sürdürüyor.
Ancak Trabzonspor, bonservis ve ödeme planı konusunda İngiliz ekibiyle henüz anlaşamadı. Bordo mavililer, 30 yaşındaki oyuncu için istenen bonserviste biraz daha indirim beklerken ödemeyi eşit taksitler halinde yapmak istiyor.
(TRT Spor)
İzmir temsilcisi, savunma hattını güçlendirmek adına Galatasaray’ın tecrübeli stoperi Victor Nelsson’u gündemine aldı. Sarı-Kırmızılı kulübün, 26 yaşındaki Danimarkalı futbolcuyu kiralamak için girişimlerde bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.
Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nelsson, geçtiğimiz sezon yedek kalmaya başlamış ve Cim-Bom oyuncuyu Roma’ya kiralamıştı.
Okan Buruk’un yeni sezon planlamasında oyuncuya nasıl bir rol vereceği belirsizliğini korurken, Trabzonspor’un da Danimarkalı stoperi gündemine aldığı öğrenildi.
(Fanatik)
Teknik direktör Arda Turan’ın ayrılığından sonra yeni sezona Selçuk Şahin yönetiminde başlayacak olan Eyüpspor, transfer çalışmalarına hız verdi. İstanbul temsilcisi, Süper Lig devi Galatasaray'dan bir futbolcuyu radarına aldı.
Köhn, Eyüpspor'un gündeminde
Ajansspor'un haberine göre; Eyüpspor, sol bek transferi için harekete geçti. Eflatun-Sarılılar, sezonu Werder Bremen'de kiralık geçiren Derrick Köhn’ü kadrosuna katmak istiyor.
Sezonu Bundesliga'da tamamladı
Geçen sezon Galatasaray’dan, Bundesliga ekibi Werder Bremen’e kiralanan 26 yaşındaki sol bek, 30 maçta görev aldı. Bu karşılaşmaların 17’sinde ilk 11’de başlayan Alman futbolcu, 2 gol ve 2 asistle sezonu tamamladı.
Opsiyon kullanılmadı
Werder Bremen’e satın alma opsiyonu ile kiralanan Derrick Köhn, sezon sonunda Galatasaray’a döndü. Alman ekip, 26 yaşındaki sol bekin opsiyonunu kullanmadı.
Beşiktaş’ın altyapısından yetişen ve son dönemdeki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Semih Kılıçsoy için İngiltere’den önemli bir iddia gündeme geldi.
İngiliz basınından TEAMtalk’ın haberine göre, Premier Lig’e bu sezon yeniden yükselen Leeds United, yeni sezonda ligde kalıcı olma hedefi doğrultusunda genç ve potansiyelli oyunculara yöneldiği belirtilirken Kılıçsoy’un uzun süredir scout ekipleri tarafından izlendiği vurgulandı.
Resmiyet kazanırsa...
Henüz 19 yaşında olmasına rağmen bu sezon Süper Lig’de sergilediği etkileyici performansla adından sıkça söz ettiren Kılıçsoy, hem bitiriciliği hem de oyun zekâsıyla Avrupa kulüplerinin radarına girmişti. Leeds United’ın genç oyuncuyu kadrosuna katmak için ciddi bir bütçe ayırdığı ifade edilirken, kulübün bu transfer için 18 milyon Sterlin’i gözden çıkardığı kaydedildi.
Hollanda Ligi ekibi Utrech’ten gelen 10 milyon Euro satın alma opsiyonlu kiralama önerisini geri çeviren Siyah-Beyazlılar’ın, Leeds’in önerisinin resmiyet kazanması halinde bu öneriye yeşil ışık yapabileceği bildirildi.