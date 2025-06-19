FENERBAHÇE, MERİH DEMİRAL'İN PEŞİNDE

Suudi Arabistan'a transfer olduğu dönemden beri hem Al-Ahli'de hem de A Milli Takım'da başarılı bir performans sergileyen Merih Demiral'a, İstanbul devi talip oldu.

FENERBAHÇE PEŞİNDE

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Türk Milli Takımı’nda görev yapan iki önemli savunmacı Mert Müldür ve Çağlar Söyüncü’yü kadrosuna katarak defans hattında ciddi bir kalite yakalamıştı. Bu isimlerden maksimum verim alan SarıLacivertliler, şimdi de gözünü bir başka milli yıldıza çevirdi. Altyapısından yetişip Avrupa’ya açılan Merih Demiral, yeniden Fenerbahçe’nin gündeminde.

2023 YAZINDA ARABİSTAN'A GİTTİ

Fenerbahçe altyapısında futbol serüvenine başlayan Merih Demiral, genç yaşta Portekiz’in Sporting Lizbon takımına transfer olmuştu. Ardından Alanyaspor ile Süper Lig’e dönen Merih, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi. Sassuolo, Juventus ve Atalanta gibi kulüplerde forma giyerek değerini artıran A milli stoper, 2023 yazında 17 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli’ye imza attı.

A Milli Takım’ın ABD kampında en çalışkan isimlerden biri olarak öne çıkan Merih, savunma partneri Çağlar Söyüncü ile uyumuyla teknik heyetin takdirini kazandı.

PERFORMANSI

Al Ahli formasıyla geçtiğimiz sezon 44 resmi karşılaşmaya çıkan Merih Demiral, bu süreçte 1 gol ve 3 asistle takımına katkı sağladı. En önemlisi ise takımının tarihinde ilk kez kazandığı Asya Şampiyonlar Ligi zaferinde kilit rol üstlenmesi oldu. (Fanatik)