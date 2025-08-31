×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

🔴 CANLI | TRANSFER HABERLERİ Fenerbahçe'den Galatasaray'a çifte çalım! İki yıldızın transferinde sıcak gelişmeler

Güncelleme Tarihi:

#Transfer Haberleri#Transfer#Süper Lig
Fenerbahçeden Galatasaraya çifte çalım İki yıldızın transferinde sıcak gelişmeler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2025 13:03

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı 4. hafta maçlarıyla devam ederken başta Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor olmak üzere kulüpler transfer çalışmalarını sürdürüyor. Süper Lig'de yaşanan günün transfer gelişmelerini anlık olarak haberimizden aktarıyoruz.

BEŞİKTAŞ, CERNY İLE ANLAŞTI! 
BEŞİKTAŞ, CERNY İLE ANLAŞTI

Beşiktaş, Vaclav Cerny ile anlaşmaya vardı. Wolfsburg'un teklife vereceği cevap bekleniyor.

(Yağız Sabuncuoğlu)

FENERBAHÇE'NİN EDERSON İÇİN YENİ TEKLİFİ!
FENERBAHÇENİN EDERSON İÇİN YENİ TEKLİFİ

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da transfer görüşmelerinde bulunduğu Ederson için 12 milyon euroluk teklif yaptı.

Manchester City, Brezilyalı file bekçisi için 15 milyon Euro istiyor.

Fenerbahçe teklifini kısa süre içinde 14 milyon euro olarak revize edecek. Anlaşma ihtimali yüksek.

(Sport Mediaset)

ONANA, GENOA YOLUNDA!
ONANA, GENOA YOLUNDA

Jean Onana, Genoa için sağlık kontrolünden geçmek üzere bugün İtalya'ya gitti.

(Yağız Sabuncuoğlu)

GALATASARAY'DA İBRE YENİDEN DONNARUMMA'YA DÖNDÜ!
GALATASARAYDA İBRE YENİDEN DONNARUMMAYA DÖNDÜ

Galatasaray'ın 1 numarası için aylardır birçok isim konuşuldu. Son olarak Ederson-Lammens ikisi arasında tercih yapılması beklenirken, ibre bir anda yeniden Donnarumma’ya döndü.

Kendine kulüp bulamayan İtalyan file bekçisinin, Galatasaray’a katılması an meselesi olarak görülüyor.

Devamını oku >
BEŞİKTAŞ'TA ARROYO, CRUZEIRO'YA TRANSFER OLUYOR
BEŞİKTAŞTA ARROYO, CRUZEIROYA TRANSFER OLUYOR

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon devre arasında büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklediği verimi alamadığı Ekvadorlu kanat oyuncusu kanat oyuncusu Keny Arroyo, Brezilya ekibi Cruzeiro'ya transfer oluyor.

Devamını oku >
FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A ÇİFTE ÇALIM!
FENERBAHÇEDEN GALATASARAYA ÇİFTE ÇALIM

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da transfer görüşmelerinde bulunduğu Ederson ve Yves Bissouma için devreye girdi.

Ederson için 12 milyon euroluk teklifte bulunan sarı-lacivertliler, Bissouma için de somut adımlar attı.

Devamını oku >
TRABZONSPOR ORTA SAHASINI İNGİLTERE'DE BULDU!
TRABZONSPOR ORTA SAHASINI İNGİLTEREDE BULDU

Trabzonspor transferde yönünü İngiltere'ye çevirdi. Ofansif orta saha transferinde listede olan ve teknik direktör Fatih Tekke’nin çok beğendiği Gustavo Hamer konusunda Trabzonspor’un bekleyişi sürüyor.

Leeds United oyuncuyu ciddi şekilde isterken, İngiliz ekibi henüz transferi bitirebilmiş değil. Sheffield United, dünkü lig maçında Hamer’i yine ilk 11’de oynattı. Önceliği Premier Lig olan Hamer için 1 Eylül sonrası bekleniyor. Çünkü pazartesi akşamı İngiltere’de resmi transfer dönemi bitiyor. Eğer 28 yaşındaki yıldız orta saha takımında kalırsa, Trabzonspor önemli bir bonservis bedeliyle Sheffield’ın kapısını çalacak.

(Fanatik)

FENERBAHÇE'DE YUSUF AKÇİÇEK, ARABİSTAN YOLCUSU!
FENERBAHÇEDE YUSUF AKÇİÇEK, ARABİSTAN YOLCUSU

Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek’in transferi için Suudi anlaşmaya vardı.

Satışın tamamlanmasıyla Yusuf Akçiçek sarı-lacivertli kulübün tarihine geçecek.

Devamını oku >
timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineBEŞİKTAŞ, CERNY İLE ANLAŞTI! 
timelineFENERBAHÇE'NİN EDERSON İÇİN YENİ TEKLİFİ!
timelineONANA, GENOA YOLUNDA!
timelineGALATASARAY'DA İBRE YENİDEN DONNARUMMA'YA DÖNDÜ!
timelineBEŞİKTAŞ'TA ARROYO, CRUZEIRO'YA TRANSFER OLUYOR
timelineFENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A ÇİFTE ÇALIM!
timelineTRABZONSPOR ORTA SAHASINI İNGİLTERE'DE BULDU!
timelineFENERBAHÇE'DE YUSUF AKÇİÇEK, ARABİSTAN YOLCUSU!
Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer Haberleri#Transfer#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!