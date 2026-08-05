FENERBAHÇE, ENDRİCK İÇİN MADRİD'DE

Trendyol Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

CİHAN KAMER MADRİD'DE

Teknik direktör İsmail Kartal'ın verdiği liste doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertlilerde futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer, listedeki yıldızlar için görüşmeler yapmak adına soluğu Madrid’de aldı.

İLK HEDEF ENDRICK

Fanatik'in haberine göre Real Madrid’in kiralık göndermeye hazırlandığı Endrick için Fenerbahçe de devreye girmişti. Sarı-Lacivertliler, Sambacı için ilk resmi teması kurdu. Kamer’in hem Real Madrid’li yöneticilerle hem de genç hücum oyuncusunun temsilcileriyle bir araya geldiği öğrenildi.

OLUMLU GEÇTİ

Her iki cepheyle kurulan temasın da olumlu geçtiği belirtildi. Endrick için Roma ve Fiorentina’nın da yoğun şekilde girişimlerde bulunduğu kaydedildi. Real Madrid’in kiralama konusunda büyük bir ekonomik beklentisi yok. Ancak İspanyol devinin, 20 yaşındaki oyuncunun, belirlenecek süreyi almaması halinde aktif olacak bir tazminat maddesi istediği öne sürüldü.

SORLOTH BOMBASI

Cihan Kamer, Madrid’in bir diğer devi Atletico ile de masaya oturdu. Görüşmenin ana gündem maddesi Alexander Sörloth oldu. Ancak Ademola Lookman için de nabız yoklandığı belirtildi. Kırmızı-Beyazlılar, Sörloth için kapıyı 40 milyon Euro’dan açtı. Ödeme planının koşullarına göre bu rakamın biraz daha düşebileceği mesajı da Kamer’e verildi.

LOOKMAN İÇİN 35 MİLYON

Atletico’nun Lookman için de ocak ayında ödediği 35 milyon Euro’yu talep ettiği vurgulandı.