Fenerbahçe'nin transfer etmek için harekete geçtiği Endrick'te sıcak bir gelişme yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Brezilyalı oyuncu, Real Madrid'den ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.
Rusya Milli Takımı'nın eski oyuncusu Aleksandr Mostovoy, Lokomotiv Moskova'nın yıldız futbolcusu Aleksey Batrakov 'a Galatasaray'a transfer olmasını önerdi.
Adını Galatasaray tarihine yazdıran, milyonlarca çocuğun sevgilisi olan Mauro Icardi ile yollar ayrılmıştı.
Sarı-Kırmızılılar, zaman zaman Osimhen’le birlikte de oynayabilecek yeni bir forvet için uzun süredir arayışta. Birçok isim için girişimde bulunan Aslan, daha önce de gündeme gelen Franjo Ivanovic’e rotayı kırdı. Benfica, genç forveti satmaya sıcak bakıyor. Portekiz ekibi, geçen sezon 23 milyon Euro ödediği Ivanovic için kapıyı 25 milyon Euro’dan açıyor.
KİRALAMAYA ‘HAYIR’
Hırvat yıldız, Galatasaray’ın yanı sıra Como ve Hull’ün de listesinde. Premier Lig’e çıkan Hull City’nin golcü oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı ancak Benfica’nın bunu geri çevirdiği kaydedildi. Sarı-Kırmızılılar’ın bu hafta Ivanovic için pazarlıklara başlaması bekleniyor. (Fanatik)
Trendyol Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
CİHAN KAMER MADRİD'DE
Teknik direktör İsmail Kartal'ın verdiği liste doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertlilerde futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer, listedeki yıldızlar için görüşmeler yapmak adına soluğu Madrid’de aldı.
İLK HEDEF ENDRICK
Fanatik'in haberine göre Real Madrid’in kiralık göndermeye hazırlandığı Endrick için Fenerbahçe de devreye girmişti. Sarı-Lacivertliler, Sambacı için ilk resmi teması kurdu. Kamer’in hem Real Madrid’li yöneticilerle hem de genç hücum oyuncusunun temsilcileriyle bir araya geldiği öğrenildi.
OLUMLU GEÇTİ
Her iki cepheyle kurulan temasın da olumlu geçtiği belirtildi. Endrick için Roma ve Fiorentina’nın da yoğun şekilde girişimlerde bulunduğu kaydedildi. Real Madrid’in kiralama konusunda büyük bir ekonomik beklentisi yok. Ancak İspanyol devinin, 20 yaşındaki oyuncunun, belirlenecek süreyi almaması halinde aktif olacak bir tazminat maddesi istediği öne sürüldü.
SORLOTH BOMBASI
Cihan Kamer, Madrid’in bir diğer devi Atletico ile de masaya oturdu. Görüşmenin ana gündem maddesi Alexander Sörloth oldu. Ancak Ademola Lookman için de nabız yoklandığı belirtildi. Kırmızı-Beyazlılar, Sörloth için kapıyı 40 milyon Euro’dan açtı. Ödeme planının koşullarına göre bu rakamın biraz daha düşebileceği mesajı da Kamer’e verildi.
LOOKMAN İÇİN 35 MİLYON
Atletico’nun Lookman için de ocak ayında ödediği 35 milyon Euro’yu talep ettiği vurgulandı.